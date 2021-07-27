Диалог с властью

Жители Гатчины просят навести порядок в работе маршрута № 529 «Гатчина-Павловск».

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

Сотрудниками ГКУ ЛО «Леноблтранс», подведомственного комитету, проведен линейный контроль работы маршрута.

По поручению комитета перевозчиком проведена работа по реновации салонов автобусов. По состоянию на 5 июля 2021 года все 12 автобусов, осуществляющих работу на маршруте № 529, приведены в нормативное состояние. В адрес перевозчика направлено обращение с просьбой поставить на контроль работу маршрута в части соблюдения установленного расписания движения, а также провести ревизию размещенных на остановочных пунктах информационных знаков остановки.

Где можно оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссионного сбора?

Отвечает комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

По информации от ЕИРЦ Ленинградской области собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах региона, получающие единый платежный документ (квитанцию) ЕИРЦ, могут оплатить квитанции без комиссии через электронные сервисы: АО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ФК Открытие». При оплате жилищно-коммунальных услуг через личный кабинет клиента АО «ЕИРЦ ЛО» (https://market.epd47.ru) взимается комиссия, в размере 0,7% платежа. При оплате взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах комиссия не взимается.