Диалог с властью

Жители Гатчины просят навести порядок в работе маршрута
№ 529 «Гатчина-Павловск».
Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.
Сотрудниками ГКУ
ЛО «Леноблтранс», подведомственного комитету, проведен линейный контроль работы
маршрута.
По поручению комитета
перевозчиком проведена работа по реновации салонов автобусов. По состоянию на 5
июля 2021 года все 12 автобусов, осуществляющих работу на маршруте № 529,
приведены в нормативное состояние. В адрес перевозчика направлено обращение с
просьбой поставить на контроль работу маршрута в части соблюдения
установленного расписания движения, а также провести ревизию размещенных на
остановочных пунктах информационных знаков остановки.
Где можно оплатить
жилищно-коммунальные услуги без комиссионного сбора?
Отвечает комитет по
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
По информации от ЕИРЦ Ленинградской области собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных домах региона,
получающие единый платежный документ (квитанцию) ЕИРЦ, могут оплатить квитанции
без комиссии через электронные сервисы: АО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк»,
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ФК Открытие». При оплате
жилищно-коммунальных услуг через личный кабинет клиента АО «ЕИРЦ ЛО» (https://market.epd47.ru) взимается комиссия, в размере 0,7% платежа. При оплате взносов на
капитальный ремонт в многоквартирных домах комиссия
не взимается.