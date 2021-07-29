Бизнес области получает «ковид»-паспорта

По информации комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области наиболее активно проявляют себя предприятия Киришского, Лужского,
Всеволожского, Тихвинского районов и
Соснового Бора. Среди сфер лидирует общественное питание (44%), салоны красоты
и парикмахерские (18%), фитнес-клубы (9%), поскольку они наиболее
заинтересованы в снятии ограничений по численности посетителей.
«Это хорошая цифра,
процесс идет синхронно с активной вакцинацией в регионе. Бизнес понимает, что
это нужно и важно, и относится к оформлению паспортов коллективного иммунитета
не как к норме, позволяющей снять ограничения, а демонстрирует свою социальную
ответственность. Сотрудники предприятий общественного питания, бытовых услуг,
парикмахерских показывают своим клиентам, что они безопасны и защищены от
коронавируса», – прокомментировала председатель комитета по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительного рынка Ленинградской области Светлана
Нерушай.
Многие организации сейчас
находятся в процессе оформления документа, поскольку для этого необходимо
пройти полный курс вакцинации, который занимает в среднем 21 день.
Оформляют паспорта не
только те, кто желает снять ограничения, но и предприятия из других сфер. Так,
например, 13 паспортов уже оформили предприниматели в сфере розничной
торговли. Паспорт есть и у крупного
предприятия «Фосфорит» компании «ЕвроХим», где уровень коллективного иммунитета
составляет 70,7%: на предприятии привито 797 работников из 1128.
Напомним, паспорт коллективного
иммунитета к COVID-19 дает возможность предприятиям сферы общепита,
дополнительного образования, музеям, фитнес-клубам и салонам красоты работать
без ограничений по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных
«антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области. Паспорт
выдается при условии, что не менее 60% сотрудников предприятия прошли
вакцинацию или 80% работников составляют вакцинированные, перенёсшие COVID-19
менее 6 месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к
проведению вакцинации.
Паспорт заполняется по
форме, установленной постановлением, затем, с приложением подтверждающих
документов, направляется в орган местного самоуправления и заверяется
Роспотребнадзором. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму
паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru