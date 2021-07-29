Бизнес области получает «ковид»-паспорта

По информации комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области наиболее активно проявляют себя предприятия Киришского, Лужского, Всеволожского, Тихвинского районов и Соснового Бора. Среди сфер лидирует общественное питание (44%), салоны красоты и парикмахерские (18%), фитнес-клубы (9%), поскольку они наиболее заинтересованы в снятии ограничений по численности посетителей.

«Это хорошая цифра, процесс идет синхронно с активной вакцинацией в регионе. Бизнес понимает, что это нужно и важно, и относится к оформлению паспортов коллективного иммунитета не как к норме, позволяющей снять ограничения, а демонстрирует свою социальную ответственность. Сотрудники предприятий общественного питания, бытовых услуг, парикмахерских показывают своим клиентам, что они безопасны и защищены от коронавируса», – прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительного рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Многие организации сейчас находятся в процессе оформления документа, поскольку для этого необходимо пройти полный курс вакцинации, который занимает в среднем 21 день.

Оформляют паспорта не только те, кто желает снять ограничения, но и предприятия из других сфер. Так, например, 13 паспортов уже оформили предприниматели в сфере розничной торговли. Паспорт есть и у крупного предприятия «Фосфорит» компании «ЕвроХим», где уровень коллективного иммунитета составляет 70,7%: на предприятии привито 797 работников из 1128.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 дает возможность предприятиям сферы общепита, дополнительного образования, музеям, фитнес-клубам и салонам красоты работать без ограничений по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области. Паспорт выдается при условии, что не менее 60% сотрудников предприятия прошли вакцинацию или 80% работников составляют вакцинированные, перенёсшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.

Паспорт заполняется по форме, установленной постановлением, затем, с приложением подтверждающих документов, направляется в орган местного самоуправления и заверяется Роспотребнадзором. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru