Инга Бурикова: "Конкуренция на выборах в Ленинградской области - высокая"

Электоральный эксперт Общественной палаты Ленинградской области, заведующая лабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Инга Бурикова прокомментировала складывающуюся на предстоящих выборах ситуацию:

- Среди кандидатов есть представители различных политических партий, есть даже один кандидат самовыдвиженец (в 111 избирательном округе), который собирал подписи избирателей в свою поддержку. То есть избирателю будет из кого выбирать.

При этом любопытным фактом, характеризующим Ленинградскую область, является наличие довольно большого количества кандидатов-старожилов. Это в первую очередь те кандидаты, кто уже не первый раз выдвигает свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы РФ, причем в одних и тех же округах. А также это те кандидаты, кто имеет серьезную политическую историю на своих территориях. Данные кандидаты либо работали во власти, либо являются депутатами Законодательного собрания Ленинградской области. Так или иначе – они вовлечены в политическую жизнь региона, хорошо представляют запросы избирателей в своих округах.

Что касается выборов в Законодательное собрание Ленинградской области, то на сегодняшний момент заверены списки кандидатов от восьми партий, и в них представлено 411 кандидатов. А вот в 25 одномандатных округах баллотируются 141 кандидат, что в среднем составит «конкурс» 5-6 человек на место.

Стоит отметить, что в Ленинградской области в преддверии выборов в Законодательное собрание произошли изменения в некоторых территориях одномандатных округов. Поэтому даже действующие депутаты и кандидаты-старожилы не будут обладать преимуществом «своей территории». Этот факт может положительно сказаться на ходе и на результате избирательной кампании, сделав выборы более интересными и непредсказуемыми.

В качестве ожиданий можно отметить новизну методов ведения избирательной кампании и выход агитации в Интернет-пространство, отказ большинства кандидатов от ведения классической оффлайн агитации из-за действующих норм и правил санитарно-эпидемиологического режима.

Таким образом, конкуренция на выборах в Ленинградской области высокая как на кампании в Законодательное собрание, так и на выборах депутатов Государственной Думы. Эксперты общественной палаты ведут мониторинг избирательной кампании на территории и отслеживают все ее этапы.