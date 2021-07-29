Инга Бурикова: "Конкуренция на выборах в Ленинградской области - высокая"

Электоральный
эксперт Общественной палаты Ленинградской области, заведующая лабораторией
Института политической психологии и прикладных политических исследований
Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Инга Бурикова
прокомментировала складывающуюся на предстоящих выборах ситуацию:
- Среди
кандидатов есть представители различных политических партий, есть даже один
кандидат самовыдвиженец (в 111 избирательном округе), который собирал подписи
избирателей в свою поддержку. То есть избирателю будет из кого выбирать.
При
этом любопытным фактом, характеризующим Ленинградскую область, является наличие
довольно большого количества кандидатов-старожилов. Это в первую очередь те
кандидаты, кто уже не первый раз выдвигает свою кандидатуру на выборах
депутатов Государственной Думы РФ, причем в одних и тех же округах. А также это
те кандидаты, кто имеет серьезную политическую историю на своих территориях.
Данные кандидаты либо работали во власти, либо являются депутатами
Законодательного собрания Ленинградской области. Так или иначе – они вовлечены
в политическую жизнь региона, хорошо представляют запросы избирателей в своих
округах.
Что
касается выборов в Законодательное собрание Ленинградской области, то на
сегодняшний момент заверены списки кандидатов от восьми партий, и в них
представлено 411 кандидатов. А вот в 25 одномандатных округах баллотируются 141
кандидат, что в среднем составит «конкурс» 5-6 человек на место.
Стоит
отметить, что в Ленинградской области в преддверии выборов в Законодательное
собрание произошли изменения в некоторых территориях одномандатных округов.
Поэтому даже действующие депутаты и кандидаты-старожилы не будут обладать
преимуществом «своей территории». Этот факт может положительно сказаться на
ходе и на результате избирательной кампании, сделав выборы более интересными и
непредсказуемыми.
В
качестве ожиданий можно отметить новизну методов ведения избирательной кампании
и выход агитации в Интернет-пространство, отказ большинства кандидатов от
ведения классической оффлайн агитации из-за действующих норм и правил
санитарно-эпидемиологического режима.
Таким
образом, конкуренция на выборах в Ленинградской области высокая как на кампании
в Законодательное собрание, так и на выборах депутатов Государственной Думы.
Эксперты общественной палаты ведут мониторинг избирательной кампании на
территории и отслеживают все ее этапы.