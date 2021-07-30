Лазерная эпиляция - можно делать и летом

Лучший способ удаления волос – лазерная эпиляция. Курс процедур позволяет избавиться от ненужной растительности на несколько лет. Метод подходит для всех зон, в том числе и самых чувствительных – обработка безболезненна, дискомфорт отсутствует, и кожа приобретает шелковистую гладкость. Лазерное излучение воздействует только на волосы и волосяные фолликулы, никак не затрагивая кожный покров и не повреждая его.

Многие до сих пор уверены, что эпиляция лазером - сезонная процедура, которую нельзя делать летом, но это не совсем так. Дело в том, что эпиляция александритовым лазером бывает двух типов – классическая (штамповая) и динамическая (с технологией Moveo).

В первом случае действительно нельзя загорать в течение двух недель до и после каждого сеанса, а также использовать автобронзанты перед процедурой. Кроме того, классический метод не рекомендуется смуглым. Если же выбор пал на динамическую лазерную эпиляцию, то загар и темный оттенок кожи не помеха, а на пляж можно идти хоть на следующий день. Для лета этот вариант подходит идеально – волосы эффективно и безболезненно удаляются вне зависимости от цвета кожи!

Стоимость динамической эпиляции немного выше, чем классической. В клинике «Отражение» в Санкт-Петербурге предлагается эпиляция с технологией Moveo. Так что, если вы не успели удалить нежелательную растительность на ногах, животе, в зоне бикини или на других местах, борьбу с ней можно начать в любой момент.





Татьяна Владимировна Денисова,

руководитель медицинской клиники «Отражение» otrazhenie-clinic.ru врач-дерматовенеролог, косметолог