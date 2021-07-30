Лазерная эпиляция - можно делать и летом

Лучший
способ удаления волос – лазерная эпиляция. Курс процедур позволяет избавиться
от ненужной растительности на несколько лет. Метод подходит для всех зон, в том
числе и самых чувствительных – обработка безболезненна, дискомфорт отсутствует,
и кожа приобретает шелковистую гладкость. Лазерное излучение воздействует
только на волосы и волосяные фолликулы, никак не затрагивая кожный покров и не
повреждая его.
Многие
до сих пор уверены, что эпиляция лазером
- сезонная процедура, которую нельзя делать летом, но это не совсем так. Дело в
том, что эпиляция александритовым лазером бывает двух типов – классическая
(штамповая) и динамическая (с технологией Moveo).
В первом
случае действительно нельзя загорать в течение двух недель до и после каждого
сеанса, а также использовать автобронзанты перед процедурой. Кроме того,
классический метод не рекомендуется смуглым. Если же выбор пал на динамическую
лазерную эпиляцию, то загар и темный оттенок кожи не помеха, а на пляж можно
идти хоть на следующий день. Для лета этот вариант подходит идеально – волосы
эффективно и безболезненно удаляются вне зависимости от цвета кожи!
Стоимость
динамической эпиляции немного выше, чем классической. В клинике «Отражение» в
Санкт-Петербурге предлагается эпиляция с
технологией Moveo. Так что, если вы не успели удалить нежелательную
растительность на ногах, животе, в зоне бикини или на других местах, борьбу с
ней можно начать в любой момент.
Татьяна
Владимировна Денисова,
руководитель
медицинской клиники «Отражение» otrazhenie-clinic.ru врач-дерматовенеролог,
косметолог