Райские кущи в 10 км от Гатчины

От 8 соток – к 25 гектарам

Началось все в 2004 году, когда основатель компании Алексей Крюков приобрел восемь соток в Малой Ивановке под Тайцами для развития питомника декоративных растений. За 17 лет небольшое предприятие превратилось в один из крупнейших на северо-западе питомников растений и сеть садовых центров «Алексеевская Дубрава». На базе питомника была основана группа компаний «Ядро», предоставляющая полный цикл услуг по строительству, благоустройству и озеленению общественных и частных территорий.

Сегодня территория таицкого питомника занимает 25 га. Здесь находятся производственные площади и садовый центр.

- В садовом центре представлены растения нашего собственного производства и саженцы от лучших российских и европейских поставщиков, наших партнеров, – проводит экскурсию директор по развитию группы компаний «Ядро» Антонина Горчакова. – Мы стараемся обеспечить максимальный выбор растений для наших покупателей. Северо-Западный регион находится в зоне рискованного земледелия, так что ассортимент ограничен климатическими условиями. Все растения адаптированы к нашему климату, мы не поставляем «одноразовые» растения, которые замерзнут в первую же зиму.

Садовый центр – это настоящее изобилие видов и сортов. Некоторые растения, например, розы и рододендроны, требуют заботливого ухода. Но многие виды достаточно неприхотливы: карликовые хвойные, всевозможные сорта можжевельников, горные сосны, ели колючие, туи разных сортов и оттенков. Например, туя с ярко-желтой хвоей пожелтела вовсе не от засухи – это сорт «янтарь», она отличается золотистой макушкой. Туи западные дают простор ландшафтному дизайну: они быстро растут, относительно неприхотливы, выдерживают формирующую обрезку и могут решать самые разные задачи в саду – от формирования живой изгороди до создания акцентов.

Представлено здесь и много сортов елей с голубой хвоей. Например, сорт ели колючей «хупси», который сохраняет свой цвет в городской среде (часто в городе голубые ели становятся бурыми из-за загрязнений воздуха).

Смородина и эксклюзивные ели

Есть в садовом центре и небольшая зона плодовых растений.

– Мы специализируемся на декоративных растениях, – поясняет Антонина Горчакова, – но и ассортимент плодовых держим хороший. Здесь много плодовых деревьев и кустарников: малина, крыжовник, смородина, голубика. Все сорта рассчитаны на наш климат.

Изюминка садового центра – штучные, эксклюзивные растения. Они невероятно густые, пушистые, сформированные в строгие конусы или причудливые восточные формы, сидят в огромных горшках. Их растили и формировали более десяти лет. Это ассортимент для премиальных частных садов или городских объектов. Каждое такое дерево – настоящее произведение искусства и существует в единственном экземпляре.

В садовом центре представлены только растения с закрытой корневой системой. Все саженцы растут в контейнерах – от 0,5 до 300 литров объемом, в зависимости от растения: это может быть кустик садовой земляники или трехметровая пирамидальная ель.

Поля гортензий и хвойных

За садовым центром начинается грунтовое производство, ассортимент которого в большей степени ориентирован на профессиональных клиентов. В основном это строительные компании, которые озеленяют территории своих объектов.

– В последние годы сильно поменялась тенденция на рынке недвижимости, – говорит Антонина Горчакова. – Если раньше озеленение зачастую делалось по остаточному принципу, то сейчас компании разрабатывают интересные проекты: сажают крупные деревья, кустарники, стараются создать атмосферу. Мы много лет продвигали идею формирования комфортной и экологичной городской среды и, надеемся, внесли свою лепту.

Грунтовое производство питомника – это обширные поля, граница которых теряется где-то вдалеке. В полях ровными рядами стоят хвойные и лиственные деревья и кустарники. Вот, например, лиственницы европейские: по словам Антонины Горчаковой, они очень хороши для города – быстро растут, создают пышную зелень, а осенью в преддверии листопада становятся золотистыми. На переднем плане – сосны горные, низкорослые, пушистые, очень декоративные. Береза повислая, ива ломкая – тоже городской ассортимент. Крупные экземпляры ивы ломкой – ценный посадочный материал, у нее природная шаровидная форма, ее не надо стричь.

Хороши для города и лиственные кустарники – многолетние и неприхотливые: дерен, кизильник, спиреи. Спиреи японские отличаются ярким и продолжительным цветением в середине лета, их часто сажают в цветниках, бордюрах или куртинами. Пузыреплодник калинолистный отличается разнообразием оттенков листвы от зеленой до лимонно-желтой и винно-красной – хорош для живой изгороди: быстро растет, формирует плотную крону и легко поддается стрижке и формовке.

– Грунтовые саженцы зимуют в полях, они абсолютно устойчивы к климату, – рассказывает Антонина Горчакова. – Деревья и кусты выкапываются только ранней весной, до начала сокодвижения, или осенью, когда желтеют листья. В процессе копки растения формируется земляной ком, который обтягивается мешковиной и фиксируется металлической сеткой. Так растение едет на объект. Но оставлять саженцы в комах надолго нельзя, их высаживают в тот же или на следующий день, чтобы не пересушить ком и корневую систему.

Жемчужина питомника – гортензии метельчатые. Целое поле гортензий, которые только зацветают. Пик цветения приходится на вторую половину августа, и это потрясающе красивое зрелище.

Тяпку в руки – и полоть

При всей устойчивости сортов, растущих на полях в грунте, их выращивание требует колоссальных трудозатрат. В аномальную жару питомник работает на максимальных мощностях: жаркое лето 2021 года сложно переносят и люди, и растения. В полях идет постоянный полив. На всей территории питомника и садового центра организован капельный полив: вода равномерно поступает непосредственно к корням каждого растения. В полях проложено более 60 км труб. Такой метод позволяет экономить до 50% водных ресурсов и поддерживать стабильный уровень влажности почвы, что важно для здорового роста саженцев, особенно в такую жару.

Второй важный пункт ухода за саженцами – это борьба с сорняками.

– Мы не используем гербициды, – говорит Антонина Горчакова. – Сорняки удаляем механически на всей территории. Борьба с сорняками длится весь сезон без перерыва. Мы бережем свою землю, ведь почвы в Ленинградской области и без того не очень плодородные. Когда бывшие колхозные поля перешли питомнику, это была истощенная земля. Несколько лет она отдыхала – раз в год ее распахивали. Когда здесь началось производство, экосистема ожила, сюда вернулось множество видов птиц. Здесь идеальная локация для питомника: территория окружена хвойными лесами, магистралей рядом нет, климат достаточно мягкий – залив не так далеко.

При контейнерном методе выращивания растение постоянно переезжает – из меньшего контейнера в больший, пока не достигнет товарного размера. С деревьями в грунте – та же история. Их также пересаживают по мере роста, что позволяет сформировать развитую корневую систему. Плюс формирующая обрезка, которая позволяет создать красивую плотную крону. Например, ели обыкновенные в питомнике формируют каждую весну, благодаря чему они становятся идеально ровными и густыми. Но срезанных новогодних елок в питомнике вы не купите.

– К декабрю у нас большой выбор новогодних деревьев с корневой системой. Их покупают, чтобы посадить в своем саду и наряжать многие годы. Кроме того, можно поставить живое дерево на праздники в помещении, а затем высадить в грунт, – говорит Антонина Горчакова.

«Зелёный» бизнес сильнее ковида

По словам директора по развитию, отрасль хорошо пережила прошлый год. Много людей стали проводить больше времени на даче, за городом и занялись садом.

– В прошлом году в разгар эпидемии мы организовали бесплатную доставку до участка, – рассказывает Антонина Горчакова. – В этом году на сезонных работах у нас занято больше 100 человек. Привлекаем местных жителей, у нас постоянно открыты вакансии.

У питомника есть сайт, где можно все выбрать и заказать доставку. Есть полезная информация, как сажать растения, как ухаживать, советы по ландшафтному дизайну. Для городских и частных объектов питомник предоставляет гарантийный уход. Как объясняет Антонина Горчакова, просто посадить растение и положиться на волю случая – рискованно. Даже самые неприхотливые нуждаются в правильном уходе.

Питомник «Алексеевская Дубрава» специализируется на древесных декоративных растениях и тесно сотрудничает с другими производителями растений. По словам Антонины Горчаковой, это обычная практика:

– Отрасль питомниководства – партнерская, здесь сложно говорить о прямой конкуренции. На многих процессах невозможно сэкономить, чтобы снизить цены, ведь растения – живые, они требуют ухода. У каждого питомника своя специализация. Кто-то выращивает цветы и однолетники, кто-то – плодово-ягодные культуры. Нельзя хвататься за все. Мы закупаем посадочный материал хвойных в питомниках, которые специализируются на сеянцах: берут из шишек семена и высевают. Какой-то процент прорастает, пикируется, на определенной стадии эта рассада продается для дальнейшего выращивания. В последние годы зеленая отрасль активно развивается.

Сам себе ландшафтный дизайнер

Антонина Горчакова поделилась советами о том, с чего начать озеленение своего участка, и как сориентироваться в многообразии питомника:

– Первое, что нужно сделать – определиться с функциональными и эстетическими задачами, которые должны быть решены на участке. Необходимо затенить зону отдыха? Выбираем крупное дерево, которое разрастётся и создаст комфортную тень. Хочется отгородиться от соседей или дороги? Сажаем живую изгородь. Заслуженно популярное растение для хвойной изгороди – туя западная. Сорт «брабант» позволит создать плотную зеленую стену, он быстро растет, но требует стрижки. Туя западная «смарагд» тоже подойдет для этой задачи, она сохраняет природную коническую форму. Если мы хотим создать лиственную живую изгородь (более бюджетный вариант), выбираем лиственные кустарники: быстрорастущие пузыреплодники, дерен белый (зимой его ярко-малиновые побеги красиво выделяются на фоне снега). Подойдет также боярышник или арония (рябина) черноплодная.

Если мы хотим оплести беседку, задекорировать стену здания или скрыть хозяйственные постройки, выбираем лианы – девичий виноград неприхотлив и быстро растет. Для цветника используем спиреи японские, устойчивые травянистые многолетники, декоративные злаки. Если мы хотим собирать на участке хороший урожай, выбираем плодовые деревья и кустарники. Если места в саду не много, ориентируемся на самоплодные сорта.

Если вы живете за городом постоянно, важно, чтобы ландшафт весь год выглядел привлекательно. Здесь на помощь придут вечнозеленые хвойные. Для небольшой территории подойдут карликовые или медленнорастущие сорта сосен горных и можжевельников. Можно выбрать стелящиеся сорта можжевельника, которые покроют собой почву, и создадут вечнозеленый газон. Существуют сорта сосен горных, которые зимой меняют оттенок и становятся золотыми – их можно красиво сочетать с зеленой и голубой хвоей в саду.

Ну и, конечно, чтобы получить богатый урожай и пышное цветение не забываем о правильной посадке и уходе. В посадочную яму добавляем плодородный грунт, чтобы растение хорошо укоренилось. В течение сезона растениям нужна формирующая и санитарная обрезка, прополка, подкормка и регулярный полив.

«Зелёные» субботники

Круглый год в питомнике проходят акции. Их можно отслеживать в интернете. Кроме того, озеленением питомник занимается и в рамках благотворительности.

– Мы проводим много так называемых «зеленых субботников», – говорит Антонина Горчакова. – На территории жилых комплексов, на детских площадках, в городской среде, в Петербурге и в Тайцах. Мы рады приглашению и от Гатчины на проведение таких мероприятий. Это наша миссия: мы хотим, чтобы наши города были зелеными.



