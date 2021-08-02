Ушедшие в бессмертие

Памятник на братском захоронении у деревни Скворицы был установлен в 1975 году. На этом месте проходил противотанковый рубеж обороны 1941 года. В братской могиле покоятся воины-ополченцы, студенты и преподаватели Ленинградского физкультурного техникума, института физкультуры им. Лесгафта и консерватории, погибшие при обороне д. Скворицы 9 сентября 1941 года. Здесь же захоронены останки пленных, погибших в концлагере деревни Скворицы в 1941-43 гг. и воинов 291-й Гатчинской стрелковой дивизии, погибших 22 января 1944 года.

30 июля 2021 года мемориал пополнился еще одной могилой, в которой упокоились останки тридцати солдат, погибших в начале Великой Отечественной войны.

Неучтенное воинское захоронение было найдено в 2020 году при проведении земельных работ у поселка Покизен-Пурская. После этого к раскопкам подключились поисковики. Это братское захоронение стало одним из самых крупных, найденных за последние годы. 29 бойцов были подняты отрядом «Искра», один солдат — поисковиками отряда «Северное сияние».

Как говорит командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев, найденные останки принадлежат 29 ополченцам, которые защищали этот рубеж в боях 10-15 сентября 1941 года. Вероятно, после боев тела погибших были сложены местными жителями или немецкими солдатами в окоп длиной 10-15 метров.

Подписных вещей и смертных медальонов обнаружено не было. По словам Андрея Клементьева, это объясняется тем, что формирование ополчения в начале войны часто проходило стихийно, и строгого учета не было. Кому-то просто не успевали выдать смертные медальоны.

В церемонии перезахоронения приняли участие члены поисковых отрядов, депутаты, представители администрации Пудостьского поселения, местные жители.

Со словами благодарности к павшим воинам выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев. Также он выразил признательность бойцам поисковых отрядов за их благородный и самоотверженный труд, который ежегодно помогает обрести покой сотням солдатских душ.

- Сегодня еще тридцать душ наконец-то обрели покой рядом со своими товарищами, - отметил Андрей Клементьев. - К сожалению, мы уже никогда не узнаем, кем были эти люди — рабочими, инженерами, учителями или художниками. Да, мы никогда не узнаем их имен, но они все известны Богу. И наверняка каждая семья до сих пор ждет своих героев и чтит их память. Их подвиг свят, потому что они отдали за Родину самое дорогое, что у них было — свою жизнь.

Председатель Совета ветеранов Пудостьского поселения Наталья Николаевна Бочкова напомнила, как много еще не найдено погибших бойцов в Ленинградской области.

- Кто бы они ни были, они заслужили воинские почести и вечную память, - подчеркнула она.

И именно так — с духовными и воинскими почестями - бойцов, отдавших свою жизнь за Родину, проводили в последний путь. После минуты молчания по православному обычаю над останками воинов была совершена лития, которую провел настоятель храма Святителя Алексия Московского, протоиерей Алексей Ковальчук. В честь павших прозвучал воинский салют. На зеленый еловый лапник, укрывший могилу упокоенных воинов, легли алые гвоздики. Вечная память всем, кто пал смертью храбрых на полях и дорогах Великой Отечественной войны...