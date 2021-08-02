Ушедшие в бессмертие

Памятник на
братском захоронении у деревни Скворицы был установлен в 1975 году. На этом
месте проходил противотанковый рубеж обороны 1941 года. В братской могиле
покоятся воины-ополченцы, студенты и преподаватели Ленинградского
физкультурного техникума, института физкультуры им. Лесгафта и консерватории,
погибшие при обороне д. Скворицы 9 сентября 1941 года. Здесь же захоронены
останки пленных, погибших в концлагере деревни Скворицы в 1941-43 гг. и воинов
291-й Гатчинской стрелковой дивизии, погибших 22 января 1944 года.
30 июля 2021
года мемориал пополнился еще одной могилой, в которой упокоились останки
тридцати солдат, погибших в начале Великой Отечественной войны.
Неучтенное
воинское захоронение было найдено в 2020 году при проведении земельных работ у
поселка Покизен-Пурская. После этого к раскопкам подключились поисковики. Это
братское захоронение стало одним из самых крупных, найденных за последние годы.
29 бойцов были подняты отрядом «Искра», один солдат — поисковиками отряда
«Северное сияние».
Как говорит
командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев, найденные останки
принадлежат 29 ополченцам, которые защищали этот рубеж в боях 10-15 сентября
1941 года. Вероятно, после боев тела погибших были сложены местными жителями
или немецкими солдатами в окоп длиной 10-15 метров.
Подписных
вещей и смертных медальонов обнаружено не было. По словам Андрея Клементьева,
это объясняется тем, что формирование ополчения в начале войны часто проходило
стихийно, и строгого учета не было. Кому-то просто не успевали выдать смертные
медальоны.
В церемонии
перезахоронения приняли участие члены поисковых отрядов, депутаты,
представители администрации Пудостьского поселения, местные жители.
Со словами
благодарности к павшим воинам выступил депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Коняев. Также он выразил признательность бойцам
поисковых отрядов за их благородный и самоотверженный труд, который ежегодно
помогает обрести покой сотням солдатских душ.
- Сегодня еще
тридцать душ наконец-то обрели покой рядом со своими товарищами, - отметил
Андрей Клементьев. - К сожалению, мы уже никогда не узнаем, кем были эти люди —
рабочими, инженерами, учителями или художниками. Да, мы никогда не узнаем их
имен, но они все известны Богу. И наверняка каждая семья до сих пор ждет своих
героев и чтит их память. Их подвиг свят, потому что они отдали за Родину самое
дорогое, что у них было — свою жизнь.
Председатель
Совета ветеранов Пудостьского поселения Наталья Николаевна Бочкова напомнила,
как много еще не найдено погибших бойцов в Ленинградской области.
- Кто бы они
ни были, они заслужили воинские почести и вечную память, - подчеркнула она.
И именно так
— с духовными и воинскими почестями - бойцов, отдавших свою жизнь за Родину,
проводили в последний путь. После минуты молчания по православному обычаю над
останками воинов была совершена лития, которую провел настоятель храма
Святителя Алексия Московского, протоиерей Алексей Ковальчук. В честь павших
прозвучал воинский салют. На зеленый еловый лапник, укрывший могилу упокоенных
воинов, легли алые гвоздики. Вечная память всем, кто пал смертью храбрых на
полях и дорогах Великой Отечественной войны...