«Голосовать безопасно!»

При организации и проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы России и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября избирательными комиссиями Ленинградской области будут соблюдаться специальные рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции при проведении выборов. Избирательной комиссией Ленинградской области закупаются средства индивидуальной защиты для всех участников избирательного процесса.

В целях соблюдения мер по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности Избирательной комиссией Ленинградской области в настоящее время закуплены и распределяются по территориальным избирательным комиссиям более 3 миллионов 250 тысяч единиц продукции средств индивидуальной защиты для членов комиссий и избирателей: маски, перчатки, халаты, защитные маски для лица, почти 5,5 тысяч настольных защитных экранов для использования в помещении для голосования, более 15 тысяч литров средства для дезинфекции рук и помещений для голосования.

При проведении выборов на входе в помещение для голосования будут расположены пункты, где избиратели пройдут термометрию, обработают руки антисептическими средствами, а также получат одноразовую лицевую маску, перчатки и индивидуальную ручку. Указанные действия также должны пройти также наблюдатели и представители СМИ.

В соответствии с вышеуказанными рекомендациями Роспотребнадзора избирателю рекомендуется предъявлять члену избирательной комиссии паспорт в развернутом виде самостоятельно, а также перелистывать его страницы без передачи в руки члену избирательной комиссии. Предъявлять документ, удостоверяющий личность, необходимо с расстояния, позволяющему члену УИК рассмотреть указанные в нем сведения. Для идентификации личности избирателя при этом рекомендуется кратковременно приспустить защитную маску.

Между присутствующими на участке будет соблюдаться физическая дистанция, технологическое оборудование будет также по возможности расставлено с дистанцией. Всем, кто находится в помещении для голосования, запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию, употребление пищи и напитков кроме воды.

В помещении для голосования будет организована ежедневная уборка и проветривание, обработка контактных поверхностей с использованием дезинфицирующих средств, будут нанесены линии (указатели) движения для соблюдения физической дистанции. На столах членов избирательных комиссий будут стоять настольные защитные прозрачные экраны, кабины для тайного голосования будут без передних шторок.

При организации голосования на дому избиратели получат от членов избирательной комиссии индивидуальный набор для голосования, в котором будут находиться средства индивидуальной защиты (маска, перчатки, антисептики), индивидуальная ручка, бюллетени, бланк заявления, содержащий данные об избирателе, подавшем обращение о возможности проголосовать на дому. Передача индивидуального набора будет осуществляться бесконтактным способом, члены избирательной комиссии не должны заходить в квартиру (дом) избирателя в целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Виктория Полякова