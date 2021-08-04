«Чёрный лебедь» и vuca-мир

Мрачновато? Я тоже так считала до недавнего времени, пока не наткнулась на термин vuca-мир. Вот так вот отмечаешь ежегодно дни рождения, «качаешься» на «тихоокеанских волнах», а потом – бац, и тебе говорят, что ты уже давно живёшь в другом мире, имя которого VUCA.

Расшифровывается по первым буквам английских слов: Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределённость, Complexity – сложность, Ambiguity – неоднозначность.

Термин существует с 1987 года, но тогда он больше использовался в среде политиков и военных для обозначения ситуации в мире, наступившей после «холодной войны».

Сегодня эту аббревиатуру используют социологи и психологи для описания той ситуации, в которой оказалось человечество. Реальность, в которой мы все сегодня живём, характерна неустойчивостью, конфликтностью и многогранностью. Вспомним, хотя бы свежие события на Олимпийских играх в Токио: сначала один скандал за другим в оргкомитете, потом выяснение отношений между странами, потом допинг скандал с нашими гребцами... И всё – за, буквально, 4-5 дней! Психологи констатируют: «Социальные катаклизмы поражают своим динамизмом и непредсказуемостью, запуская процесс не менее впечатляющих изменений личности человека».

Так что же это за изменения в личности человека и под воздействием чего, в первую очередь, они происходят?

Одна из главных причин, которая не нова – это многократное увеличение объёма информации, которую человек не может ни «переварить», ни сознательно на неё отреагировать. И в таком информационном космосе человеку сложно существовать – его реакции намного медленнее, чем необходимо для современной ситуации.

Но по своей природе человек НЕ может жить в состоянии неопределённости и пытается контролировать происходящее вокруг, стараясь найти всему логическое объяснение. Это проявление его глубинного инстинкта самосохранения. Homo sapiens может существовать в определенных социальных, духовных и моральных рамках. Они исчезают сегодня, а контроль и логика ему удаются не всегда, и тогда приходят чувства тревоги, одиночества, безнадёжности – то есть всего, что мы сегодня называем условиями неустойчивости и эмоциональным дисбалансом.

Но человек-то существо разумное! Чувство самосохранения заставляет его окружать себя защитным полем, заменяя реальность на что-то своё, другое. Просыпается его древняя сущность – поведенческая агрессия, социальный инфантилизм, стремление «раствориться» в массе.

В одном из номеров «Психологической газеты» отмечается: «Конечно, на первый взгляд, в массе безопаснее, психологически уютнее, меньше ответственности... Но надо помнить, что масса исключает наличие у человека «лица», а жизненный выбор определяется не конкретным человеком, а кем-то другим. К тому же развитость технологий манипуляции сознанием не исключает того, что стадо помимо воли индивида могут повести и на «мясозаготовку». В итоге духовные и материальные подделки начинают образовывать жизненное пространство человека, превращая саму жизнь в фальшивку. Человек боится посмотреть жизни в глаза, надевает социальную маску и с упорством продолжает играть в жизнь: эффективного управленца, ответственного родителя, профессионала, который решит все проблемы, и так далее…»

В vuca-мире всё чаще появляются «черные лебеди», неожиданные внешние факторы, возникающие ниоткуда и оказывающие разрушительное воздействие на всё (как, например, ковид). Социологи пишут, что чем сложнее будет окружающий нас мир, чем динамичнее будут протекать в нем социальные процессы, тем больше «лебедей» будет прилетать. Страшноватые реалии. Но с ними нужно смириться и принять как данность.

Но вопрос-то остаётся прежний, со времён «Что делать» Н.Г.Чернышевского.

Ответы и советы психологов и социологов, как ни странно, довольно просты. Я для себя их пометила девизом «назад, к предкам».

Наши предки никогда не жили в зоне комфорта: их за любым поворотом реки, лесной или горной тропинки ожидали непредвиденные ситуации в виде горного обвала, камнепада, нападения хищника или ещё чего-нибудь. Их не информировали о прогнозе погоды на неделю вперёд – нужно было действовать по обстоятельствам – здесь и сейчас. Так что нам сегодня требуется «мужество быть» – быть готовыми в любой момент выйти из зоны комфорта, чтобы помочь себе, своим детям, друзьям и коллегам. Иными словами, быть готовыми к непредвиденным событиям, с многочисленными иксами в уравнении, частыми неожиданностями и высокими рисками. Нам нужны способности к критическому мышлению и гибкий ум, позволяющие принимать быстрые и эффективные решения в непростой ситуации.

Это, к счастью, не приходит свыше, а достигается волей, тренировкой и развитием способностей. У нас и наших детей должен выработаться (или восстановиться) навык жить в мире непредсказуемых событий.



