«Чёрный лебедь» и vuca-мир

Мрачновато? Я тоже так считала до недавнего времени,
пока не наткнулась на термин vuca-мир. Вот так вот отмечаешь ежегодно дни
рождения, «качаешься» на «тихоокеанских волнах», а потом – бац, и тебе говорят,
что ты уже давно живёшь в другом мире, имя которого VUCA.
Расшифровывается по первым буквам английских слов:
Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределённость, Complexity –
сложность, Ambiguity – неоднозначность.
Термин существует с 1987 года, но тогда он больше
использовался в среде политиков и военных для обозначения ситуации в мире,
наступившей после «холодной войны».
Сегодня эту аббревиатуру используют социологи и
психологи для описания той ситуации, в которой оказалось человечество. Реальность,
в которой мы все сегодня живём, характерна неустойчивостью, конфликтностью и
многогранностью. Вспомним, хотя бы свежие события на Олимпийских играх в Токио:
сначала один скандал за другим в оргкомитете, потом выяснение отношений между
странами, потом допинг скандал с нашими гребцами... И всё – за, буквально, 4-5
дней! Психологи констатируют: «Социальные катаклизмы поражают своим динамизмом
и непредсказуемостью, запуская процесс не менее впечатляющих изменений личности
человека».
Так что же это за изменения в личности
человека и под воздействием чего, в первую очередь, они происходят?
Одна из главных причин, которая не нова – это
многократное увеличение объёма информации, которую человек не может ни
«переварить», ни сознательно на неё отреагировать. И в таком информационном
космосе человеку сложно существовать – его реакции намного медленнее, чем
необходимо для современной ситуации.
Но по своей природе человек НЕ может жить в состоянии
неопределённости и пытается контролировать происходящее вокруг, стараясь найти
всему логическое объяснение. Это проявление его глубинного инстинкта
самосохранения. Homo sapiens может существовать в определенных социальных,
духовных и моральных рамках. Они исчезают сегодня, а контроль и логика ему
удаются не всегда, и тогда приходят чувства тревоги, одиночества, безнадёжности
– то есть всего, что мы сегодня называем условиями неустойчивости и
эмоциональным дисбалансом.
Но человек-то существо разумное! Чувство
самосохранения заставляет его окружать себя защитным полем, заменяя реальность
на что-то своё, другое. Просыпается его древняя сущность – поведенческая
агрессия, социальный инфантилизм, стремление «раствориться» в массе.
В одном из номеров «Психологической газеты»
отмечается: «Конечно, на первый взгляд, в массе безопаснее, психологически
уютнее, меньше ответственности... Но надо помнить, что масса исключает наличие
у человека «лица», а жизненный выбор определяется не конкретным человеком, а
кем-то другим. К тому же развитость технологий манипуляции сознанием не исключает
того, что стадо помимо воли индивида могут повести и на «мясозаготовку». В
итоге духовные и материальные подделки начинают образовывать жизненное
пространство человека, превращая саму жизнь в фальшивку. Человек боится
посмотреть жизни в глаза, надевает социальную маску и с упорством продолжает
играть в жизнь: эффективного управленца, ответственного родителя,
профессионала, который решит все проблемы, и так далее…»
В vuca-мире всё чаще появляются «черные лебеди»,
неожиданные внешние факторы, возникающие ниоткуда и оказывающие разрушительное
воздействие на всё (как, например, ковид). Социологи пишут, что чем сложнее
будет окружающий нас мир, чем динамичнее будут протекать в нем социальные
процессы, тем больше «лебедей» будет прилетать. Страшноватые реалии. Но с ними
нужно смириться и принять как данность.
Но вопрос-то остаётся прежний, со времён «Что делать»
Н.Г.Чернышевского.
Ответы и советы психологов и социологов,
как ни странно, довольно просты. Я для себя их пометила девизом «назад, к
предкам».
Наши предки никогда не жили в зоне комфорта: их за
любым поворотом реки, лесной или горной тропинки ожидали непредвиденные
ситуации в виде горного обвала, камнепада, нападения хищника или ещё
чего-нибудь. Их не информировали о прогнозе погоды на неделю вперёд – нужно
было действовать по обстоятельствам – здесь и сейчас. Так что нам сегодня
требуется «мужество быть» – быть готовыми в любой момент выйти из зоны
комфорта, чтобы помочь себе, своим детям, друзьям и коллегам. Иными словами,
быть готовыми к непредвиденным событиям, с многочисленными иксами в уравнении,
частыми неожиданностями и высокими рисками. Нам нужны способности к
критическому мышлению и гибкий ум, позволяющие принимать быстрые и эффективные
решения в непростой ситуации.
Это, к счастью, не приходит свыше, а достигается
волей, тренировкой и развитием способностей. У нас и наших детей должен
выработаться (или восстановиться) навык жить в мире непредсказуемых событий.