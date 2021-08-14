Юрий Назаров: «Чтобы получить результат – нужно работать»

- Почему вы выбрали именно гимнастику? Вы же в детстве занимались многими видами спорта и вообще мечтали стать военным.

- Мой двоюродный брат учился в Ленинграде в военном институте физкультуры им. Ленина и профессионально занимался гимнастикой. Конечно, я хотел быть похожим на брата. Узнал, что в Гатчинской спортивной школе есть секция гимнастики, и записался туда. Тренеры по гимнастике у меня менялись постоянно, пока в школу не пришел Сергей Васильевич Лесовой. Это был уникальный тренер, он преподавал еще по дореволюционным методикам. В 1958 году я занял 2 место на зональном чемпионате России, а в 1959 году выполнил I разряд. Когда появились успехи, мои планы на будущее поменялись – я решил поступать в институт физкультуры им. Лесгафта. Окончил его в 1963 году и стал дипломированным тренером по спортивной гимнастике.

- Как же вы из гимнаста «переквалифицировались» в акробаты?

- В гимнастике, как и во многих других видах спорта, присутствуют акробатические элементы. А у меня акробатика шла особенно хорошо. Каждый спортсмен стремиться быть первым! Я пошел туда, где почувствовал, что могу добиться большего успеха.

Дело было так. Как-то я увидел соревнования по акробатике. Меня это очень заинтересовало. Стал усиленно заниматься, с удовольствием разучивал новые упражнения. И еще на втором курсе института за 10 месяцев выполнил норматив мастера спорта. Это было в 1962 году в Казани на чемпионате РСФСР. Там было около 400 участников, а я, выступая первый раз на крупных состязаниях, занял пятое место.

- Получается, вы тогда были в числе первых?

- Да, это так. Первый всесоюзный чемпионат по спортивной акробатике состоялся в 1939 году. Первый личный чемпионат мира по спортивной акробатике - в Москве в 1974 году. Когда я учился в институте, личные соревнования по спортивной акробатике только набирали обороты. И если в гимнастике таких, как я, было много, то в акробатике я шел в авангарде. Выиграл чемпионат Ленинграда, попал в сборную команду. На чемпионате СССР 1964 года выступал за Ленинград. Был бы гимнастом - кто бы меня знал? А тут я в первых рядах. Быть в десятке – очень приятно! Осваивать новые элементы – интересно и даже азартно.

- Как складывалась ваша тренерская работа?

– После института по направлению, которое мне выдала заведующая гороно Т.С. Званская, ровно 15 дней отработал в Гатчинской школе №9 и уехал на очередные соревнования. Я понял, что работать в школе не смогу, и устроился инструктором по физической культуре и тренером по акробатике в ДСО «Спартак», где личные выступления на соревнованиях только приветствовались. Некоторое время мы занимались в спортзале Гатчинского ДК. Директором тогда был капитан первого ранга Владимир Николаевич Николаев. Я вел детскую секцию акробатики.

С 1965 по 1969 год я работал в Ленинграде в спортивной школе «Орленок» Октябрьского района на базе общеобразовательной школы №232.Ездил на электричке в Ленинград четыре раза в неделю. Тренировки проходили с 16 до 20 часов. Как все успевал? Сейчас сам не понимаю. Четыре года тренировал девочек и мальчиков, параллельно тренировался сам и выступал на соревнованиях от «Спартака».

В 1971- 1974 годах у меня была очень интересная командировка в Венгрию в качестве тренера-преподавателя. На первом чемпионате мира по акробатике, который проходил в Москве, венгерская смешанная пара, которую я тренировал, заняла 3 место. А я сам стал трехкратным чемпионом Венгрии.

В 1975 году возглавил школу акробатики, которую открыл в Гатчине профсоюз. Параллельно «Спартак» предложил мне должность инструктора в подведомственной организации «Гатчинторг», где я проработал более 30 лет.

- В Гатчине была акробатическая дорожка?

- Мы построили акробатическую дорожку своими руками на стадионе «Спартак». Под открытым небом. В той части поля, где потом открыли стрелковый тир. Это было где-то в 1965-1966 году. С водителем Сашей ездили на ГАЗике в лес за еловым лапником. Затем выкопали яму. Заложили туда лапник, опилки, которые привезли с пилорамы, сверху песок - и получилась акробатическая дорожка. Она имела длину 25 метров, плюс разбег. Кидала хорошо, ведь еловый лапник отлично пружинит. Несколько лет эта дорожка прослужила нам верой и правдой. Очень выручала в летний период, можно было хоть какое-то время не ездить в Ленинград.

Не имея зала, мы ездили тренироваться на разные площадки, включая Суворовское училище, военный институт физкультуры. А ведь мои ребята еще и в школе учились!

В городской спортшколе отделения акробатики тогда не было. Мы организовали спартаковскую спортшколу, когда построили спортивный зал на стадионе «Спартак». Строительством зала занимался Анатолий Степанович Корабельский. Акробатам там, конечно, места было мало. Чтобы усилить разбег, мы ставили скамейку на окно и выбегали оттуда. Да, было тесно, но был энтузиазм, было большое желание добиться успеха, стать первыми, лучшими. Была мотивация! Неспроста, было подготовлено десятки мастеров спорта, кандидатов и разрядников. Мы ведь тогда, как и все, план давали! Попробуй не выполни! Зарплату получаешь: значит, должен ездить на соревнования, выполнять нормативы.

Зная, что в Гатчине сильная акробатика, к нам приезжали тренироваться из других городов. У нас тогда был сильный взлет. Мы ездили на соревнования, организовывали сборные команды.

- В Гатчине проходили крупные соревнования по акробатике?

- Еще какие. Хочу заметить, что оформлять документы на проведение мероприятий ездил напрямую в Госкомспорта СССР. Что проводили?

Помню, была очень интересная матчевая встреча таких городов, как Ставрополь, Краснодар, Воронеж. Дорожку выкладывали прямо в центре поля на стадионе «Спартак».

На российский чемпионат общества «Спартак» в 1976 году к нам приехали шесть чемпионов мира. Выступал заслуженный мастер спорта Василий Николаевич Мачуга. Он потом, при Ельцине, стал председателем Госкомспорта России. Еще один чемпионат РСФСР среди региональных отделений общества «Спартак» организовали в зале ЛИЯФ в 1982 году. В 1978 году в зале спорткомплекса ЛИЯФ провели всесоюзный чемпионат «Спартака». В начале 1980-х - чемпионат РСФСР по акробатике. Проводили крупные соревнования и в других городах Ленобласти: в 1979 году - российский чемпионат «Спартака» организовали в Сланцах.

- Как тогда относились к пропаганде здорового образа жизни?

- Это, можно сказать, было обязанностью каждого спортсмена. Мы не просто выступали для себя, а постоянно участвовали в показательных выступлениях. К Дню физкультурника и на демонстрации, в разных районах области и в Ленинграде, на открытом воздухе, в ДК и воинских частях показательные выступления – это пропаганда спорта и физической культуры. Например, едет машина открытая, на ней кольца, перекладина. Спортсмен показывает свое мастерство – люди смотрят. Парные выступления, акробатические прыжки - ярко, красиво, зрелищно.

Василий Николаевич Мачуга вместе с нами запросто участвовал в показательных выступлениях в колхозе «Пламя».

Я побывал на всех съездах партии и комсомола. Два раза выступал перед Брежневым, один раз - перед Горбачевым на Ставрополье в 1966 году.

У меня спрашивают, а на Невском проспекте ты сальто крутил? Да, я делал серию боковых сальто. К 1 Мая перекрывали Невский проспект. Мы – студенты института имени Лесгафта и института военной физкультуры - шли колонной по Невскому проспекту к Дворцовой площади. Мой «выход» был как раз в центре Невского проспекта.

Спортивные агитбригады были востребованы временем. Сейчас этого, к сожалению, нет.

- Кто из ваших воспитанников составлял костяк гатчинской команды?

- Секция акробатики у нас была сильная: участник Кубка Советского Союза, ученик школы №7 Дима Верхушкин, стабильный мастер Евгений Дмитриев, Юрий Поплавский, Юрий Кузнецов, Юрий Полозов, Вячеслав Антонов, Николай Иванов, Евгений Чупраков, Александр Зверев, Андрей Краснобородько. В младшей школе выполнил норматив мастера спорта по акробатике Сергей Кирейчиков из деревни Пудомяги. У него были уникальные способности. Сергей мечтал стать водителем-дальнобойщиком, стал им и счастлив в своем выборе.

Среди девочек сильными спортсменками были ученицы Гатчинской школы №1 Елена Дикушина и Надя Трусова, а также ученица школы №4, «железный мастер» Светлана Петрова. Светлана имела отличные данные, стала чемпионкой всесоюзного Совета ДСО «Спартак», членом сборной России.

У всех ребят разные судьбы, но спортивные занятия, безусловно, помогли им в жизни. В 1994 году открылось отделение спортивной акробатики в Гатчинской ДЮСШ №1, которое возглавил мой коллега Михаил Семенов. Открылась новая страница истории гатчинской акробатики.

-Что вы скажете о выступлении наших гимнастов на Олимпиаде в Токио?

- Отлично. Сильные ребята – приятно посмотреть. А кто им дал дорогу на пьедестал? Поверьте мне, каждый гимнаст старается иметь хорошего тренера по акробатике. Только тогда будет успех. Акробатика - составная часть гимнастики. Кувырок – он и на бревне, и в вольных упражнениях, и в опорном прыжке…

- А чтобы вы пожелали гатчинским тренерам по акробатике?

- Сейчас у них будет новый спортивный зал. Это уже здорово. Уверен, будет подъем. Конечно, зал нужно обеспечить – нужны хорошие тренажеры, современные батуты. И вот тогда, чтобы получить результат, нужно будет работать, работать и работать.

Беседовала Татьяна Можаева

Фото из личного архива Ю.Назарова