Осторожно, газ!

Сотрудники МЧС прикладывают значительные усилия для того, чтобы донести до людей важность соблюдения требований противопожарной безопасности при использовании газового оборудования. Так сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района совместно с представителями газовой службы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» еженедельно проводят рейды в многоквартирных домах. Гражданам выдаются памятки, проводится противопожарный инструктаж, проверяется исправность оборудования.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминает: основной причиной взрывов бытового газа является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Сам по себе газ не имеет цвета и запаха, поэтому на газокомпрессорных станциях в него добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху.

Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или коридоре, необходимо поступить следующим образом:

1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет, если свет горит, то не выключайте его (искра, возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву);

2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи;

3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на газовой трубе);

4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;

5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа;

6. При необходимости следует покинуть помещение и предупредить соседей;

7. При взрыве газа звоните по телефону 01 (для сотовых 112). Если вы хотите найти место утечки, нанесите мыльную пену на подозрительное место. Там, где газ выходит, будут видны пузырьки. Для устранения неполадок всегда обращайтесь к специалистам!

Помните: взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей!