Осторожно, газ!

Осторожно, газ!

Проблема несоблюдения населением правил эксплуатации газового оборудования продолжает оставаться актуальной на территории всей страны. Почти каждый месяц появляются сообщения о взрывах газа в многоквартирных домах. К сожалению, такие происшествия зачастую приводят к значительным разрушениям и человеческим жертвам.

Рубрики : Общество     20 Aug 2021

Сотрудники МЧС прикладывают значительные усилия для того, чтобы донести до людей важность соблюдения требований противопожарной безопасности при использовании газового оборудования. Так сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района совместно с представителями газовой службы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» еженедельно проводят рейды в многоквартирных домах. Гражданам выдаются памятки, проводится противопожарный инструктаж, проверяется исправность оборудования.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминает: основной причиной взрывов бытового газа является нарушение требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. Сам по себе газ не имеет цвета и запаха, поэтому на газокомпрессорных станциях в него добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху.

Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или коридоре, необходимо поступить следующим образом:

1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте свет, если свет горит, то не выключайте его (искра, возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву);

2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи;

3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на газовой трубе);

4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;

5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа;

6. При необходимости следует покинуть помещение и предупредить соседей;

7. При взрыве газа звоните по телефону 01 (для сотовых 112). Если вы хотите найти место утечки, нанесите мыльную пену на подозрительное место. Там, где газ выходит, будут видны пузырьки. Для устранения неполадок всегда обращайтесь к специалистам!

Помните: взрыв бытового газа в помещении может стать причиной обрушения здания или его части, возникновения пожара, травмирования и гибели людей!

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+