В регионе частично снимают ковидные ограничения

При
проведении школьных линеек в День знаний на открытом воздухе в «красной» зоне
до 250 увеличено количество школьников и до 250 – количество родителей. При
этом появилась возможность проводить мероприятие в помещении при условии, что в
нем примут участие до 125 учеников и такое же количество родителей.
В
«желтой» зоне допустимое количество на свежем воздухе – 375 учащихся и 375
гостей, в помещении – не более 250 учеников и 250 родителей. В «зеленой» – без
ограничений по численности.
Во
всех районах линейки должны длиться не более получаса, приоритет у мероприятий
на свежем воздухе, родители должны быть размещены отдельно от учеников и
находиться в защитных масках.
Массовые
мероприятия, включая организованные региональными и муниципальными властями,
разрешены с ограничениями по численности. Так, в районах «красной» зоны в таких мероприятиях смогут участвовать не
более 500 человек, в «желтой» зоне – не более 1000 человек, в «зеленой» – не
более 3000 человек. При этом во всех районах для участников мероприятий
обязательны маски и соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра. Мероприятия в
помещениях всех районов ограничены по площади – не более одного человека на 4
кв. м.
Также
разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий с аналогичным
ограничением: в «красной» зоне – до 500 человек, в «желтой» зоне – до 1000
человек, в «зеленой» – до 3000. При этом, численность зрителей не может
превышать 50% от общей вместимости мест проведения таких соревнований.
В
Ленинградской области разрешена работа ярмарок при условии обязательного
использования масок. Послабления введены также для передвижных цирков шапито. В
«красной» зоне их деятельность разрешена при условии заполняемости не более 50%
мест, в «желтой» – не более 75%, в «зеленой» без ограничений по заполняемости.
Использование масок зрителями обязательно во всех районах.
Детские
игровые центры и комнаты смогут возобновить работу в районах «красной» и
«желтой» зоны при условии единовременного нахождения в помещениях не более
одного человека на 4 кв. м и не более 50% заполняемости с обязательным
использованием масок. При этом в «красной» зоне деятельность детских игровых
комнат в торговых центрах или комплексах, площадь которых превышает 36 тыс.
квадратных метров по-прежнему запрещена. В «зеленой» зоне работа детских
игровых центров разрешена без ограничений по заполняемости.
Распределение
районов Ленинградской области по зонам «ковидного светофора» сегодня выглядит
следующим образом:
•
в «красной» зоне – Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Киришский,
Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор;
•
в «желтой» зоне – Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский,
Приозерский, Волосовский, Лужский и Ломоносовский районы;
•
в «зеленой» зоне – Волховский район.
Данную
новость прокомментировала председатель комиссии по образованию, молодёжной
политике, патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Общественной Палаты
Ленинградской области, кандидат политических наук Вероника Каторгина.
-
Неоднократно говорила, что эффективность действующей в Ленинградской области
системы «светофор» достаточно высока. На сегодняшний день региону удается
соблюдать баланс между ограничительными мероприятиями и развитием
экономики. Безусловным критерием эффективности ограничительных мероприятий
и показаний к их отмене будет служить снижение заболеваемости с тяжелым и
средне-тяжелым течением.
Вакцинация – это один из методов
формирования коллективного иммунитета, но не единственный. Поэтому
системные подходы к соблюдению социальной дистанции имеют не меньшее значение,
так как снижают вирусную нагрузку в целом на организм и вносят свой
существенный вклад в поэтапное смягчение противоэпидемических мероприятий и
последующую отмену этих ограничений.