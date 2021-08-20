Velo-47 приехал в Подпорожье

Мероприятие состоялось сегодня
в Подпорожском районе Ленинградской области. Учитывая тематику велофестиваля
его организаторы из военно-патриотического центра «47РУБЕЖ» проложили маршруты
велопробега через водно-рекреационные объекты, где участники устроили
экологические «десант-субботники».
«Подпорожский район
славится своей экологией: вода, воздух, территория. Здесь множество интересных
исторических мест. Все это мы должны сохранить и поддерживать здесь чистоту», -
сказал Сергей Бебенин в ходе торжественного открытия фестиваля на площадке у
Вепсского центра фольклора в селе Винницы.
Спикер областного
парламента также рассказал о программе экотуризма, которую сегодня
разрабатывают для Подпорожского района.
«Участие в велофестивале
напрямую связано со здоровым образом жизни. Благодарю представителей молодежных
организаций, которые сегодня вместе с нами. Вы – наше будущее, но уже сегодня
мы вместе можем следить за чистотой наших поселков и пропагандировать занятия
спортом и физической культурой», - добавил Сергей Бебенин.
Участниками велофестиваля
Velo-47 стали руководители Подпорожского района Василий Мосихин и Александр
Кялин, глава администрации Винницкого поселения Александр Кузнецов, члены
Молодежного парламента, регионального отделения «Союза женщин России» и другие
гости. Вместе они прокатились на велосипедах вдоль реки Оять к месту ее слияния
с рекой Шокша, провели на берегу рек субботник, собрали мусор. По итогам
мероприятия всем были вручены сувениры и сертификаты участников.
Напомним, проект Velo-47,
в рамках которого проводится велофестиваль, рассчитан на период с 2018 по 2030
годы. Его разработали представители молодежных организаций региона при
поддержке депутатов областного парламента из партии «Единая Россия». В рамках
проекта его участники приобщаются к физической активности на свежем воздухе, а
представители законодательной и исполнительной власти занимаются развитием вело
инфраструктуры. Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской
области при поддержке областного комитета общественных коммуникаций региона.
В команду проекта Velo-47
входят представители регионального Молодежного парламента, Совета
представителей некоммерческих организаций и Консультативного совета
предпринимателей, муниципальных районов Ленобласти, регионального отделения
«Союз женщин России» и Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.