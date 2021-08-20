Velo-47 приехал в Подпорожье

Мероприятие состоялось сегодня в Подпорожском районе Ленинградской области. Учитывая тематику велофестиваля его организаторы из военно-патриотического центра «47РУБЕЖ» проложили маршруты велопробега через водно-рекреационные объекты, где участники устроили экологические «десант-субботники».

«Подпорожский район славится своей экологией: вода, воздух, территория. Здесь множество интересных исторических мест. Все это мы должны сохранить и поддерживать здесь чистоту», - сказал Сергей Бебенин в ходе торжественного открытия фестиваля на площадке у Вепсского центра фольклора в селе Винницы.

Спикер областного парламента также рассказал о программе экотуризма, которую сегодня разрабатывают для Подпорожского района.

«Участие в велофестивале напрямую связано со здоровым образом жизни. Благодарю представителей молодежных организаций, которые сегодня вместе с нами. Вы – наше будущее, но уже сегодня мы вместе можем следить за чистотой наших поселков и пропагандировать занятия спортом и физической культурой», - добавил Сергей Бебенин.

Участниками велофестиваля Velo-47 стали руководители Подпорожского района Василий Мосихин и Александр Кялин, глава администрации Винницкого поселения Александр Кузнецов, члены Молодежного парламента, регионального отделения «Союза женщин России» и другие гости. Вместе они прокатились на велосипедах вдоль реки Оять к месту ее слияния с рекой Шокша, провели на берегу рек субботник, собрали мусор. По итогам мероприятия всем были вручены сувениры и сертификаты участников.

Напомним, проект Velo-47, в рамках которого проводится велофестиваль, рассчитан на период с 2018 по 2030 годы. Его разработали представители молодежных организаций региона при поддержке депутатов областного парламента из партии «Единая Россия». В рамках проекта его участники приобщаются к физической активности на свежем воздухе, а представители законодательной и исполнительной власти занимаются развитием вело инфраструктуры. Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке областного комитета общественных коммуникаций региона.

В команду проекта Velo-47 входят представители регионального Молодежного парламента, Совета представителей некоммерческих организаций и Консультативного совета предпринимателей, муниципальных районов Ленобласти, регионального отделения «Союз женщин России» и Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.