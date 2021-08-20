Взрослые ответы на детские вопросы

Однозначных ответов нет, как и уверенности в том, что завтра всё, что было надежно сегодня, не обернётся знаком минус. Мы не можем внятно ответить на эти вопросы самим себе, а как отвечать детям в эпоху неопределенности? Сегодня в уравнении нашей жизни практически нет постоянных констант. Как с этим жить, и как помочь своим детям, которые, в силу возраста, предпочитают постоянство.

Для начала найдем «лекарство» для себя. В качестве основы для него подойдет книга писателя и предпринимателя Марка Мэнсона «Как жить с неопределенностью». Он считает, что для успешного развития личности каждого из нас нам нужна хоть какая-то терпимость к неопределенности. Объясняет он это просто: «Чем больше мы избегаем негативных эмоций, тем больше они в какой-то момент выбивают нас из колеи, а игнорирование беспокойства и дискомфорта, которые мы испытываем перед лицом неопределенности, только усугубляет их». Значит, первый шаг, который мы должны сделать, – признать нашу подверженность повседневной неопределенности. У кого-то она ярко выражена, у кого-то её либо нет, либо человек научился с ней справляться. Специалисты, изучающие это явление нашей реальности, считают, что если проявлять волю в тех аспектах жизни, которые мы можем контролировать, то справляться с неопределенностью будет проще.

Они предлагают предпринять несколько шагов, чтобы укрепить свои позиции в непредсказуемой реальности. В этом с ними соглашается и Мэнсон: «Формирование привычек и распорядка в самых важных областях жизни может дать некоторую стабильность и уравновесить неуверенность, которую мы чувствуем... Я бы сказал, что реальная польза от здоровых привычек в том, что они позволяют увидеть, что вы можете и не можете контролировать в своей жизни. А это, в свою очередь, позволяет чувствовать себя более комфортно в условиях неопределенности». Кроме этого, Мэнсон предлагает ввести в распорядок дня занятия, требующие креативности: «Когда вы создаете что-то новое, вы сталкиваетесь с неопределенностью, так как не знаете, что получится и как окружающие это воспримут, будет ли начинание удачным или нет. Видимо, по этой причине творческие люди спокойнее относятся к неопределенности... Каждая творческая работа начинается с вопроса о неизвестном и последующей попытки найти ответ».

Как мы понимаем, творчество – это ведь не только создание живописных полотен, но и ремонт машины или квартиры своими руками, и организация её пространства, это создание кулинарных шедевров для своей семьи, и разучивание новой музыкальной пьесы или песни – практически любое наше хобби имеет креативную составляющую.

«Спастись» от негативных мыслей и чувств можно еще и «железной» логикой. Для начала нужно понять, чего вы боитесь и в чем видите угрозу? Определив «объекты», решать, что нужно делать. Тогда неопределенность обретет какие-то черты и не будет сильно страшить.

Преодолеть страх, появляющийся в условиях неопределенности, можно начав делать то, чего боитесь. После первых действий неизвестность начинает отступать, и приходит понимание того, что должно стать следующим шагом, а чего делать, вообще, не следует.

Можно посмотреть на ситуацию с оптимистичной стороны и увидеть, что в ситуации неопределенности мы приобретаем новый опыт, новые шансы и возможности.

Специалисты советуют относиться к ситуации неопределенности как к одному из многих событий в своей жизни и не забывать о других своих делах и потребностях.

Действия можно подкрепить аффирмациями: «Я рискую, но тщательно все продумываю», «У меня есть мужество совершать нужные действия», «Я вижу возможности, которые раньше не замечал(а)», «Я чувствую себя хорошо, когда в моей жизни есть доля неопределенности».

Вообще-то эпоха неопределенности началась не в год пандемии. Ещё в 2018 году прошла международная конференция под девизом «Человек в условиях неопределенности». Вот несколько рефренов из докладов, на ней прозвучавших: точкой опоры для человека может стать самое дорогое, ради чего стоит жить и бороться; в жизни должно быть что-то постоянное, своеобразный якорь, который привнесет в нее порядок и спокойствие; нужно управлять своими эмоциями, чтобы они не стали причиной неудач и разочарований; выход из ситуации нужно искать тогда, когда успокоишься и расставишь все по своим местам.

При разговоре с детьми будет честнее, по мнению психологов, сказать, что сегодня мы многого не знаем, но ученые всего мира работают над тем, чтобы найти лекарство, которое поможет всем нам быть здоровыми. Можно привести примеры из истории, когда были найдены средства против оспы, чумы и других болезней. Что же касается подростков, то с ними мы можем быть более откровенными, тем более что они часто узнают из интернета намного больше, чем мы. Спросите их, что, по их мнению, сейчас происходит в мире, а затем скажите о том, что вы знаете, а чего – нет. Продолжайте возвращаться к таким беседам по мере появления новой информации.

Многим детям, да и взрослым тоже, информацию легче усвоить, когда она визуализирована. Поэтому для разговора можно запастись рисунками, фотографиями, а какие-то истории рисовать вместе, используя компьютерные приложения. Малышам, которые ещё не умеют формулировать свои ощущения, но живут в условиях тревожности, можно помочь заранее созданными картинками для выражения чувств: «я злюсь», «мне грустно», «мне страшно» или, наоборот: «мне весело», «мне спокойно»...

Хорошо ещё научиться самим и научить детей концентрироваться не на плохом, страшном и грустном, а искать позитивные события. А они есть всегда.



