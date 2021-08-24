«Библиотечная» архитектура Алвара Аалто

Выставка «Архитектура Алвара Аалто во времени и пространстве» была задумана в 2019 году, к 85-летию здания библиотеки в Выборге, построенного по проекту всемирно известного финского архитектора. Библиотека в Выборге взяла на себя миссию познакомить читателей с работами мастера, существующими в разных странах и городах мира. В 2020 году этот проект поддержало правительство Ленинградской области.

Передвижная выставка создает лишь общий образ архитектуры А. Аалто, его набросков, линий, экспериментов. Более подробную информацию можно найти на сайте библиотеки Выборга в разделе «Архитектура Алвара Аалто во времени и пространстве», куда можно перейти по QR коду. Особое внимание уделено и самой библиотеке, международный проект реставрации которой продолжался в течение 20 лет.

В современной России имя Алвара Аалто (1898-1976) известно немногим, несмотря на то что во всем мире он признан как один из величайших архитекторов ХХ века. Пятьдесят лет своей жизни мастер-архитектор отдал работе над архитектурой, создав более 300 проектов, из которых воплощено было более двух сотен.

Интерес к творчеству гениального архитектора, выдающегося философа, всю свою жизнь создававшего гармоничный мир для людей, возрастает с каждым годом. Его вклад в современную европейскую архитектуру трудно переоценить. Архитектура Аалто является одним из символов современной Финляндии – узнаваемая и в то же время разнообразная и по-своему универсальная. Алвар Аалто создал проекты самых различных по своему назначению зданий. Среди них - роскошные виллы и квартирные дома, лесопилки и оперные театры, библиотеки и музеи, медицинские здания и общественные центры, церкви и маленькие скромные летние дома.

Кроме того, Аалто уделял много внимания дизайну мебели и интерьеров, благодаря чему он вошел также и в историю дизайна как один из основателей всемирно известной финской фирмы «Artek».

Алвар Аалто оказал очень сильное влияние на архитектуру библиотек во всем мире. За всю свою жизнь он построил 11 библиотек. Большая их часть находится в Финляндии, другие - в Германии, Исландии, США. Но лучшая из них и, возможно, самая известная из всех работ мастера находится у нас в Ленинградской области, в городе Выборге.

Центральная городская библиотека Выборга была построена по проекту мастера в 1933-1935 годах и вскоре стала известна во всём мире как эталон библиотечного здания. Здесь впервые проявилась уникальная черта архитектурного стиля Аалто — сочетание строгости функционализма и плавности природных линий.

Алвар Аалто смог учесть все особенности, важные для этой сферы деятельности: режимы хранения книг, особенности работы библиотекарей и, конечно, потребности читателей.

Настоящую сенсацию в архитектурном мире вызвал волнообразный акустический потолок читального зала, который стал отличительной особенностью архитектурного стиля Аалто. Обрушившийся в послевоенные годы, когда здание библиотеки пустовало, этот потолок в настоящее время восстановлен по оригинальным чертежам. Уникальна и разработанная мастером система бестеневого освещения библиотеки с воронкообразными светильниками.

Алвара Аалто называют философом от архитектуры. На выставке в библиотеке можно познакомиться с высказываниями мастера, смысл которых можно назвать универсальным для всех времен.

«Рука, которая лепит человеческие общежития, города, здания и даже маленькие вещи, должна быть мягкой и гуманной, чтобы сделать их приятными для человека», - писал Алвар Аалто. Он был уверен, что сущность архитектуры заключается в разнообразии и развитии воспоминаний естественной органической жизни. «Это единственно верный стиль в архитектуре, - считал он. Даже самая небольшая ежедневная работа может быть очеловечена гармонией культуры».

Выставка «Архитектура Алвара Аалто во времени и пространстве» продлится в районной межпоселенческой библиотеке им. А.С. Пушкина до конца августа.

Подготовила Юлия Лысанюк