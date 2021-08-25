Сбор историй о гражданских защитниках блокадного Ленинграда продолжается!

Основной платформой
проведения Акции является интернет-портал «Медаль «За оборону Ленинграда» (https://medal.spbarchives.ru/),
где публикуются оцифрованные документы о гражданских защитниках блокадного
Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города. На
интернет-портале обнародованы наградные списки жителей блокадного Ленинграда,
личные карточки, наградные удостоверения и другая архивная информация.
Архивные документы невероятно
важны для родственников блокадников, многим они помогли найти дополнительную
информацию о своих близких. Поэтому было принято решение собирать рассказы
о жизни гражданских защитников Ленинграда, чтобы расширить и сделать более
точным исторический портрет героев тех дней. Таким образом, при знакомстве с
темой блокады у человека сформируется более полная картина происходивших
событий - официальные архивные документы дополнятся «живыми» рассказами
очевидцев и их родственников. Главная цель Акции - сохранить и увековечить
память о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный период войны.
Второй платформой Акции, на
которой публикуются рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда,
является верифицированная страница в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mymemory_medal).
На страницу проекта попадают истории как о гражданских защитниках Ленинграда,
так и о фронтовиках. В настоящий момент собрано более 200 уникальных историй о
героях-защитниках блокадного Ленинграда. Помимо этого, организаторами
публикуются видеоролики по тематике акции: сюжеты о жизни жителей блокадного
Ленинграда и познавательные видеоматериалы, посвященные историческим событиям в
период Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Также снят цикл
видеосюжетов, съемки которого проходили на территории музея «Смольный». В июне
2021 в рамках сотрудничества с ПАО «МТС» видеоролики стали доступны в
онлайн-кинотеатре KION.
По итогам Акции вся
собранная информация о защитниках блокадного Ленинграда будет передана в
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в государственный
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Также планируется создание
электронного сборника всех собранных историй.
Организаторы Акции
приглашают поделиться историей о своем родственнике, который принимал участие в
обороне Ленинграда. Прислать
свой рассказ можно: - на почту: medal@spbarchives.ru; - в сообщения официальной
группы социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/mymemory_medal
- через приложение в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/app7643740.
Для этого достаточно найти карточку своего родственника в базе, нажать кнопку
«Рассказать в VK» на странице карточки награжденного, написать краткий рассказ
и поделиться им на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сбор рассказов об
участниках Великой Отечественной войны воедино является невероятно важной
работой, так как сохранение истории о Победе советского народа в Великой
Отечественной войне -это общенациональная задача всех граждан Российской
Федерации.