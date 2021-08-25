Сбор историй о гражданских защитниках блокадного Ленинграда продолжается!

Основной платформой проведения Акции является интернет-портал «Медаль «За оборону Ленинграда» (https://medal.spbarchives.ru/), где публикуются оцифрованные документы о гражданских защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города. На интернет-портале обнародованы наградные списки жителей блокадного Ленинграда, личные карточки, наградные удостоверения и другая архивная информация.

Архивные документы невероятно важны для родственников блокадников, многим они помогли найти дополнительную информацию о своих близких. Поэтому было принято решение собирать рассказы о жизни гражданских защитников Ленинграда, чтобы расширить и сделать более точным исторический портрет героев тех дней. Таким образом, при знакомстве с темой блокады у человека сформируется более полная картина происходивших событий - официальные архивные документы дополнятся «живыми» рассказами очевидцев и их родственников. Главная цель Акции - сохранить и увековечить память о подвиге гражданского населения Ленинграда в трудный период войны.

Второй платформой Акции, на которой публикуются рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда, является верифицированная страница в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/mymemory_medal). На страницу проекта попадают истории как о гражданских защитниках Ленинграда, так и о фронтовиках. В настоящий момент собрано более 200 уникальных историй о героях-защитниках блокадного Ленинграда. Помимо этого, организаторами публикуются видеоролики по тематике акции: сюжеты о жизни жителей блокадного Ленинграда и познавательные видеоматериалы, посвященные историческим событиям в период Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Также снят цикл видеосюжетов, съемки которого проходили на территории музея «Смольный». В июне 2021 в рамках сотрудничества с ПАО «МТС» видеоролики стали доступны в онлайн-кинотеатре KION.

По итогам Акции вся собранная информация о защитниках блокадного Ленинграда будет передана в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Также планируется создание электронного сборника всех собранных историй.

Организаторы Акции приглашают поделиться историей о своем родственнике, который принимал участие в обороне Ленинграда. Прислать свой рассказ можно: - на почту: medal@spbarchives.ru; - в сообщения официальной группы социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/mymemory_medal - через приложение в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/app7643740. Для этого достаточно найти карточку своего родственника в базе, нажать кнопку «Рассказать в VK» на странице карточки награжденного, написать краткий рассказ и поделиться им на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сбор рассказов об участниках Великой Отечественной войны воедино является невероятно важной работой, так как сохранение истории о Победе советского народа в Великой Отечественной войне -это общенациональная задача всех граждан Российской Федерации.