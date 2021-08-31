Подразделения Сиверской больницы возвращаются к обычной работе

Подразделения Сиверской больницы возвращаются к обычной работе

Перепрофилированный стационар в Сиверской районной больнице в очередной раз завершил свою работу. В помещениях провели необходимую санитарную обработку, и больница приступает к обычному режиму работы.

Рубрики : Здравоохранение     31 Aug 2021

С утра 1 сентября прием врачей-хирургов будет осуществляться в поликлинике Сиверской больницы по адресу: пос. Сиверский, улица Восточная, 2. Телефон регистратуры поликлиники: 8 (81371) 44-244.

Также с 9.00 1 сентября в больнице будет работать рентгеновский кабинет. Телефон: 8 (81371) 44-180.

С 16.00 1 сентября в приемном отделении больницы начнет работу пункт оказания неотложной помощи (травмпункт). Телефон приемного отделения: 8 (81371) 44-297.

С 9.00 второго сентября в педиатрическом отделении поликлиники Сиверской больницы будут вести прием врачи-педиатры. Телефон регистратуры: 8 (81371) 44-165.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+