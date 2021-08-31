Подразделения Сиверской больницы возвращаются к обычной работе

С утра 1 сентября прием врачей-хирургов будет осуществляться в поликлинике Сиверской больницы по адресу: пос. Сиверский, улица Восточная, 2. Телефон регистратуры поликлиники: 8 (81371) 44-244.

Также с 9.00 1 сентября в больнице будет работать рентгеновский кабинет. Телефон: 8 (81371) 44-180.

С 16.00 1 сентября в приемном отделении больницы начнет работу пункт оказания неотложной помощи (травмпункт). Телефон приемного отделения: 8 (81371) 44-297.

С 9.00 второго сентября в педиатрическом отделении поликлиники Сиверской больницы будут вести прием врачи-педиатры. Телефон регистратуры: 8 (81371) 44-165.