Правительство одобрило программу по развитию информационных технологий, разработанную на площадке «Единой России»

На сегодняшний день поставлена задача с помощью российских решений и разработок обеспечить дальнейшую цифровую трансформацию предприятий различных отраслей экономики, убрав для этого последние барьеры. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев в ходе совещания с Председателем Правительства, которое состоялось в понедельник, 6 сентября.

«Минцифры подготовило план мероприятий, которые в первую очередь направлены на масштабное внедрение российских IT-решений в социальную сферу и экономику. Данная программа сформирована с участием IT-компаний, отраслевых общественных организаций и депутатов партии «Единая Россия», — сказал Максут Шадаев.

По словам министра, в программе речь идет об оперативном предоставлении к концу года всех массовых государственных услуг без необходимости очного обращения в органы власти. Кроме того, уделено внимание обеспечению всех школ скоростным доступом к Интернету, созданию Wi-Fi сетей в школах и оснащении классов современным отечественным цифровым оборудованием.

Кроме того, к 2024 году предлагается обеспечить всех учителей современными планшетами. У последних должен быть доступ к электронному журналу и цифровому образовательному контенту. У учащихся старших классов уже в следующем году появится возможность углубленного изучения современных языков программирования бесплатно, а студенты высших учебных заведений смогут овладеть цифровыми специальностями в дополнение к основной.

«В здравоохранении самое серьезное внимание мы планируем уделять развитию цифровых сервисов. Уже в самое ближайшее время пользователи цифрового портала Госуслуги в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинским исследованиям и ко всей электронной медицинской карте», — сказал Максут Шадаев.

Планируется масштабное внедрение медицинских сервисов и технологий, в том числе отечественных цифровых датчиков мониторинга здоровья, для постоянного наблюдения за состоянием хронических больных.

Предложения поддержал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он также отметил, что первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли, который был принят в прошлом году по инициативе депутатов партии «Единая Россия», увеличил количество аккредитованных российских ИТ-компаний почти на три тысячи и количество программных продуктов — на четыре тысячи.

Как можно раньше достичь «цифровой зрелости» хочет и Ленинградская область. Как отметил глава региона Александр Дрозденко, в развитии цифровизации необходим самый неформальный подход, и ряд прежних, уже устаревших наработок, следует оставить в прошлом, ориентируясь на современные подходы.

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