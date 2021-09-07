В фокусе – образование для будущего

Участниками фокус-групп
стали молодые специалисты, административные и педагогические работники.
Модераторы были выбраны из числа ведущих гатчинских педагогов по различным
направлениям деятельности. Так, заместитель председателя комитета образования
Гатчинского района Н.А. Быстрых организовала диалог руководителей
общеобразовательных учреждений и руководителей центров «Точка роста» в
Большеколпанской школе. Фокус-группа называлась «Муниципальная профориентационная
модель СтартПрофИТ-2025: от инженерного лагеря к индивидуальному маршруту».
Фокус-группа «Тренды и
тенденции в системе дошкольного образования» работала в детском саду №52, а
«Цифровая среда в образовании: перспективы, проблемы» - в Гатчинской школе №7.
Роль системного комплексного психолого-педагогического сопровождения и развития
детей с особыми образовательными потребностями обсуждали в Сиверской школе,
интеграцию воспитательных возможностей школы в рамках взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования - на базе Центра информационных
технологий (ЦИТ) г.Гатчины. Фокус-группа «Старт к успеху» - модель выявления и
развития одаренных детей» объединила заместителей руководителей
общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе в
Информационно-методическом центре (ИМЦ) п. Новый Свет.
Для молодых специалистов,
чей педагогический стаж начал отсчет в конце лета, была организована
специальная фокус-группа «Молодой педагог: траектория успеха». Вчерашние
выпускники педагогических институтов и колледжей встретились в Гатчинском
Дворце молодежи.
Старший методист
муниципальной методической службы ИМЦ, действующий педагог гимназии им. К.Д.
Ушинского Е.А. Рыбкина отметила, что одна из ее задач - «чтобы молодые педагоги
познакомились друг с другом и почувствовали себя членами одной большой команды
педагогов Гатчинского района». Молодым учителям вручили памятки о жизни
профессионального сообщества и контакты для взаимодействия.
- Цель этой и последующих
встреч - не только продолжение образования, но и формирование педагогического
сообщества. В дальнейшем встречи будут проходить в разных форматах и в разных
местах, - сообщила Е.А. Рыбкина.
Фокус-группа работала в
формате дискуссии. Аудитория была разделена на три команды. Каждой помогал помощник
модератора из числа более опытных молодых специалистов.
- Вступая на путь
образования, выбрав профессию педагога, вы понимаете, что кроме того, что вы
делитесь своими знаниями с детьми, помогаете им освоить образовательный маршрут
(это ваши профессиональные обязанности), вы должны стремиться к личностному
росту. К развитию не только профессиональных, но и личностных компетенций, -
обратилась к молодым педагогам Е.А. Рыбкина.
Петербургский спикер,
создатель «Школы навигаторов» Лика Чекалова, выйдя на видеосвязь из
университета города Тарту, говорила об образовании для будущего. Как работать с
будущим? Как уже сегодня идет внедрение в образование соответствующих методик?
И идет ли? И вообще она больше задавала вопросы, чем давала ответы, заставляла
задуматься и думать, думать…
Речь шла о том, какие
изменения происходят в мире и в образовании. В какую сторону смотреть?
Традиционный формат обучения существует - это основа, но время не стоит на
месте. Какие новые вызовы диктует и будет диктовать время? Какие в связи с этим
гибкие навыки должен иметь педагог или развивать их в себе, если их нет.
Спикер отмечала, что
жизнь в очень быстро меняющемся мире такова, что долгосрочное планирование не
работает. Как планировать будущее, если ни один уважающий себя специалист
сейчас не сможет сказать, что ждет нас через 5-10 лет? Драматичное изменение
рынка труда, повсеместные структурные изменения во всех сферах жизни уже
привычно называют турбулентностью. Жизнь не ускоряется, а бежит, что приводит к
неврозам. Как с этим работать уже сегодня? Опираться на прошлое сложно, так как
не всегда понимаешь, что из наследия может пригодиться. Вечные ценности будут с
нами всегда. Речь о техниках и методиках. Какие советы давать молодому
поколению в области конкретных знаний, умений и компетенций, когда прошлое не
очень работает, настоящее турбулентно – на что ориентироваться?
Спикер придерживается
мнения, что будущее - за человеком, самостоятельно мыслящим, творческим,
принимающим решения. Сегодня образование необходимо человеку, чтобы было на что
опереться.
- Образование – это
лаборатория желаемого будущего, - считает Лика Чекалова. Она предложила молодым
учителям начать с собственного желаемого будущего. Взгляд в будущее и взгляд на
себя – это не просто вступить в профессию, но и понять, по какому пути пойти и
к какой цели стремиться.
Прослушав спикера, команды обдумывали вопросы, предложенные для обсуждения в группах, и стратегию развития образовательного проекта. Какое будущее мы создаем своей деятельностью? Что необходимо делать? Что знать и уметь? И что можно делать уже сейчас? Далее шла групповая работа. После чего представитель группы кратко рассказывал, как шло обсуждение и выработка совместных решений, и какой коллективный ответ был найден.
Совместная работа
завершилась подготовкой творческого подарка, который молодые учителя
преподнесут педагогическому сообществу Гатчинского района на ближайшем
профессиональном празднике.