В фокусе – образование для будущего

Участниками фокус-групп стали молодые специалисты, административные и педагогические работники. Модераторы были выбраны из числа ведущих гатчинских педагогов по различным направлениям деятельности. Так, заместитель председателя комитета образования Гатчинского района Н.А. Быстрых организовала диалог руководителей общеобразовательных учреждений и руководителей центров «Точка роста» в Большеколпанской школе. Фокус-группа называлась «Муниципальная профориентационная модель СтартПрофИТ-2025: от инженерного лагеря к индивидуальному маршруту».

Фокус-группа «Тренды и тенденции в системе дошкольного образования» работала в детском саду №52, а «Цифровая среда в образовании: перспективы, проблемы» - в Гатчинской школе №7. Роль системного комплексного психолого-педагогического сопровождения и развития детей с особыми образовательными потребностями обсуждали в Сиверской школе, интеграцию воспитательных возможностей школы в рамках взаимодействия с учреждениями дополнительного образования - на базе Центра информационных технологий (ЦИТ) г.Гатчины. Фокус-группа «Старт к успеху» - модель выявления и развития одаренных детей» объединила заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе в Информационно-методическом центре (ИМЦ) п. Новый Свет.

Для молодых специалистов, чей педагогический стаж начал отсчет в конце лета, была организована специальная фокус-группа «Молодой педагог: траектория успеха». Вчерашние выпускники педагогических институтов и колледжей встретились в Гатчинском Дворце молодежи.

Старший методист муниципальной методической службы ИМЦ, действующий педагог гимназии им. К.Д. Ушинского Е.А. Рыбкина отметила, что одна из ее задач - «чтобы молодые педагоги познакомились друг с другом и почувствовали себя членами одной большой команды педагогов Гатчинского района». Молодым учителям вручили памятки о жизни профессионального сообщества и контакты для взаимодействия.

- Цель этой и последующих встреч - не только продолжение образования, но и формирование педагогического сообщества. В дальнейшем встречи будут проходить в разных форматах и в разных местах, - сообщила Е.А. Рыбкина.

Фокус-группа работала в формате дискуссии. Аудитория была разделена на три команды. Каждой помогал помощник модератора из числа более опытных молодых специалистов.

- Вступая на путь образования, выбрав профессию педагога, вы понимаете, что кроме того, что вы делитесь своими знаниями с детьми, помогаете им освоить образовательный маршрут (это ваши профессиональные обязанности), вы должны стремиться к личностному росту. К развитию не только профессиональных, но и личностных компетенций, - обратилась к молодым педагогам Е.А. Рыбкина.

Петербургский спикер, создатель «Школы навигаторов» Лика Чекалова, выйдя на видеосвязь из университета города Тарту, говорила об образовании для будущего. Как работать с будущим? Как уже сегодня идет внедрение в образование соответствующих методик? И идет ли? И вообще она больше задавала вопросы, чем давала ответы, заставляла задуматься и думать, думать…

Речь шла о том, какие изменения происходят в мире и в образовании. В какую сторону смотреть? Традиционный формат обучения существует - это основа, но время не стоит на месте. Какие новые вызовы диктует и будет диктовать время? Какие в связи с этим гибкие навыки должен иметь педагог или развивать их в себе, если их нет.

Спикер отмечала, что жизнь в очень быстро меняющемся мире такова, что долгосрочное планирование не работает. Как планировать будущее, если ни один уважающий себя специалист сейчас не сможет сказать, что ждет нас через 5-10 лет? Драматичное изменение рынка труда, повсеместные структурные изменения во всех сферах жизни уже привычно называют турбулентностью. Жизнь не ускоряется, а бежит, что приводит к неврозам. Как с этим работать уже сегодня? Опираться на прошлое сложно, так как не всегда понимаешь, что из наследия может пригодиться. Вечные ценности будут с нами всегда. Речь о техниках и методиках. Какие советы давать молодому поколению в области конкретных знаний, умений и компетенций, когда прошлое не очень работает, настоящее турбулентно – на что ориентироваться?

Спикер придерживается мнения, что будущее - за человеком, самостоятельно мыслящим, творческим, принимающим решения. Сегодня образование необходимо человеку, чтобы было на что опереться.

- Образование – это лаборатория желаемого будущего, - считает Лика Чекалова. Она предложила молодым учителям начать с собственного желаемого будущего. Взгляд в будущее и взгляд на себя – это не просто вступить в профессию, но и понять, по какому пути пойти и к какой цели стремиться.

Прослушав спикера, команды обдумывали вопросы, предложенные для обсуждения в группах, и стратегию развития образовательного проекта. Какое будущее мы создаем своей деятельностью? Что необходимо делать? Что знать и уметь? И что можно делать уже сейчас? Далее шла групповая работа. После чего представитель группы кратко рассказывал, как шло обсуждение и выработка совместных решений, и какой коллективный ответ был найден.

Совместная работа завершилась подготовкой творческого подарка, который молодые учителя преподнесут педагогическому сообществу Гатчинского района на ближайшем профессиональном празднике.



