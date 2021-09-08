Права дольщиков опять нарушены

Гатчинская прокуратура выявила нарушения в сфере исполнения законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Установлено, что между ЖСК «Пудость» и ООО «АльЯнс» заключен инвестиционный договор о совместной реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству многоквартирного 4-этажного жилого дома на 104 квартиры на земельном участке в Пудости.

ЖСК «Пудость» в период с октября 2014 по февраль 2017 заключил 39 договоров паевого взноса об участии членов кооператива в строительстве дома. Вместе с тем, в период заключения договоров паевого взноса ЖСК «Пудость» не являлся застройщиком данного дома, не имел разрешения на его строительство, а также прав на расположенный под строящимся домом земельный участок. Соответственно, не имел права привлечения денежных средств граждан для строительства.

Гатчинским городским прокурором направлено в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.3 УК РФ: привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ.

Следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела.