Права дольщиков опять нарушены

Гатчинская прокуратура выявила нарушения в
сфере исполнения законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов. Установлено, что между ЖСК «Пудость» и ООО «АльЯнс»
заключен инвестиционный договор о совместной реализации инвестиционного проекта
по проектированию и строительству многоквартирного 4-этажного жилого дома на
104 квартиры на земельном участке в Пудости.
ЖСК «Пудость» в период с октября 2014 по
февраль 2017 заключил 39 договоров паевого взноса об участии членов кооператива
в строительстве дома. Вместе с тем, в период заключения договоров паевого
взноса ЖСК «Пудость» не являлся застройщиком данного дома, не имел разрешения
на его строительство, а также прав на расположенный под строящимся домом
земельный участок. Соответственно, не имел права привлечения денежных средств
граждан для строительства.
Гатчинским городским прокурором направлено
в следственные органы постановление для решения вопроса об уголовном
преследовании неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 200.3 УК РФ: привлечение денежных средств граждан для
строительства в нарушение требований законодательства РФ.
Следственным управлением УМВД России по
Гатчинскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела.