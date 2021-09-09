Школам — федеральный капремонт

Губернатор Ленинградской области принял участие в совещании по видео-конференц связи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Обсуждались инфраструктурные кредиты, строительство новых дорог, аварийного жилья, реализация программ по водоснабжению, комфортной городской среде, реновации и капитальному ремонту образовательных учреждений.

Во время совещания Александр Дрозденко поручил направить заявки на проекты больше десятка школ на федеральное финансирование для капитального ремонта. "Готовьте сметы, приглашайте глав муниципальных образований и вместе с руководством строительного блока правительства делайте всю необходимую документацию", — сказал Александр Дрозденко.

Сегодня на софинансирование из федерального бюджета на реновацию и капитальный ремонт поданы заявки для 3 школ Ленинградской области. Благодаря участию в федеральных программах можно не только провести реконструкцию образовательных учреждений, но и оснастить их новым оборудованием. Кроме того, правительство РФ рассмотрит возможность организовать конкурс на лучшие проекты капремонта школ, основная цель которого — заставить руководство образовательных учреждений не просто освоить средства, а придумать, как воспользоваться ими более эффективно для создания благоприятной и современной среды для учеников.