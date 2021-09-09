Школам — федеральный капремонт

Губернатор Ленинградской области принял участие в совещании по видео-конференц связи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Обсуждались инфраструктурные кредиты, строительство новых дорог, аварийного жилья, реализация программ по водоснабжению, комфортной городской среде, реновации и капитальному ремонту образовательных учреждений.
Во
время совещания Александр Дрозденко поручил направить заявки на проекты больше
десятка школ на федеральное финансирование для капитального ремонта.
"Готовьте сметы, приглашайте глав муниципальных образований и вместе с
руководством строительного блока правительства делайте всю необходимую
документацию", — сказал Александр Дрозденко.
Сегодня
на софинансирование из федерального бюджета на реновацию и капитальный ремонт
поданы заявки для 3 школ Ленинградской области. Благодаря участию в федеральных
программах можно не только провести реконструкцию образовательных учреждений,
но и оснастить их новым оборудованием. Кроме того, правительство РФ рассмотрит
возможность организовать конкурс на лучшие проекты капремонта школ, основная
цель которого — заставить руководство образовательных учреждений не просто
освоить средства, а придумать, как воспользоваться ими более эффективно для
создания благоприятной и современной среды для учеников.