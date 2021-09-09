Трехдневное голосование даёт возможность каждому сделать свой выбор

Как рассказал один из участников круглого стола руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года и замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев, эксперты пришли к выводу, что подготовка к выборам в 47 регионе проходит на очень высоком уровне. Это касается как подготовки инфраструктуры, так и возможности представителей всех политических сил в регионе донести свою повестку до избирателей.

«Ленинградская область полностью готова к проведению выборов. И хотя политологи по всей стране, в том числе в Ленинградской области, прогнозируют уверенную победу «Единой России», не думаю, что представителям всех партий стоит расслабляться. С теми возможностями для взаимодействия с избирателями, которые созданы сегодня, борьба за голоса будет идти до последнего», — отметил Владимир Журавлев.

Он добавил, что некоторые граждане высказывают опасения, что на явку в регионе может повлиять завершение дачного сезона: «Мы с коллегами считаем эти опасения необоснованными. Трехдневное голосование не только минимизирует коронавирусные риски, но и позволяет каждому найти удобное время, чтобы сделать свой выбор».