Трехдневное голосование даёт возможность каждому сделать свой выбор

Трехдневное голосование даёт возможность каждому сделать свой выбор

8 сентября в пресс-центре ТАСС состоялся круглый стол, посвящённый предстоящим выборам в Ленинградской области. Эксперты обсудили подготовку к единому дню голосования, явку и возможные результаты.

Рубрики : Выборы     09 Sep 2021

Как рассказал один из участников круглого стола руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами 2021 года и замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев, эксперты пришли к выводу, что подготовка к выборам в 47 регионе проходит на очень высоком уровне. Это касается как подготовки инфраструктуры, так и возможности представителей всех политических сил в регионе донести свою повестку до избирателей.

«Ленинградская область полностью готова к проведению выборов. И хотя политологи по всей стране, в том числе в Ленинградской области, прогнозируют уверенную победу «Единой России», не думаю, что представителям всех партий стоит расслабляться. С теми возможностями для взаимодействия с избирателями, которые созданы сегодня, борьба за голоса будет идти до последнего», — отметил Владимир Журавлев.

Он добавил, что некоторые граждане высказывают опасения, что на явку в регионе может повлиять завершение дачного сезона: «Мы с коллегами считаем эти опасения необоснованными. Трехдневное голосование не только минимизирует коронавирусные риски, но и позволяет каждому найти удобное время, чтобы сделать свой выбор».

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+