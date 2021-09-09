В Ленобласти начался перевод выплат правоохранителям и военным

В Ленинградской области
начался перевод единовременных выплат военным и сотрудникам правоохранительных
органов. Несколько недель назад материальную помощь анонсировал президент
России Владимир Путин. Независимо от звания и занимаемой должности сумма выплат
будет иметь единый размер для всех.
«Очень правильно, что
государство заботится о людях. Этим летом выплаты получили пенсионеры и семьи,
в которых воспитываются дети школьного возраста. А сейчас единовременные
выплаты идут всем военнослужащим – людям, от которых зависит безопасность,
обороноспособность нашей страны», – отмечает губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Online47.ru