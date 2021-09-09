В Ленобласти начался перевод выплат правоохранителям и военным

В Ленобласти начался перевод выплат правоохранителям и военным

Сумма выплат будет одинаковой для всех – независимо от воинского звания и должности.

Рубрики : Общество     09 Sep 2021

В Ленинградской области начался перевод единовременных выплат военным и сотрудникам правоохранительных органов. Несколько недель назад материальную помощь анонсировал президент России Владимир Путин. Независимо от звания и занимаемой должности сумма выплат будет иметь единый размер для всех.

«Очень правильно, что государство заботится о людях. Этим летом выплаты получили пенсионеры и семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста. А сейчас единовременные выплаты идут всем военнослужащим – людям, от которых зависит безопасность, обороноспособность нашей страны», – отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.


Online47.ru

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