Дом станционного смотрителя обновляется

В сентябре 2018 года Дом
станционного смотрителя в Выре закрылся на капитальный ремонт, а его экспонаты
переехали в другие музеи Ленинградской области и России.
За прошедшее время
деревянные постройки музейного комплекса, относящиеся к концу XIX – началу XX
века, были отреставрированы. Там, где это было необходимо, применялся метод
сборки-разборки, где-то приходилось полностью менять сруб. Каменные постройки
подразумевали вычинку кладки, домастиковку, обратную штукатурку, полную замену
кровли. Также было выполнено мощение внутреннего двора.
- Не менее важные работы,
которые мы выполнили, - это подведение всех необходимых инженерных коммуникаций
(водоснабжение, водоотведение), устройство парковки, строительство автономной
котельной, туалета для посетителей и возможность посещения музея маломобильными
группами населения, - отметил Владимир Цой.
Строительные и
реставрационные работы выполняются под постоянным авторским надзором компании
«А-проект», которая занималась проектированием нового комплекса.
Стоит отметить, что
деревянные объекты хоть и являются настоящими, но изначально были привезены
сюда из других регионов, в том числе из Псковской области. Так, деревянная
шорная мастерская использовалась ранее для временного содержания заключенных.
Это стало известно после вскрытия обшивки, когда были обнаружены красноречивые
надписи на стенах: «Сидел ни за что», «Здесь сидел русский гражданин…» и многие
другие, в том числе датированные 1906 годом.
- Они никак не относятся
к основной идее музея, но мы решили их сохранить и не восстанавливать обшивку.
Музейщики уже придумали, как гармонично сочетать посещение шорной мастерской,
где будет оборудовано место для проведения различных мастер-классов, с
основными экскурсиями, - отметил Владимир Цой.
Абсолютно новая постройка
на территории Дома станционного смотрителя – административное здание с
небольшой смотровой башней. Она появилась на этом месте в начале XX века, но
затем была утрачена. Здесь сотрудники музея смогут работать в комфортных условиях,
освободив тем самым исторические площади для размещения экспозиций и фондового
хранения. Что касается башни, то Владимир Цой уверен, что она привлечет большое
количество посетителей, которые смогут осмотреть двор музея с высоты, а также
увидеть Киевское шоссе, по которому когда-то ездили повозки, запряженные
лошадьми.
Заведующая Домом
станционного смотрителя Виктория Кайкова рассказала, что в одном из зданий
комплекса – в так называемой северной части музея - будет раскрыта литературная
тема. Здесь расположится комнатка Дуни, экспозиции быта конюха и быта
станционного смотрителя, появится «водный» зал, где специалисты полностью
отреставрировали печь.
Южный корпус решено было
посвятить почтовой теме. Здесь будет представлен макет первой почтовой станции,
экспозиции, посвященные истории Вырской станции, в том числе после ее
упразднения и в годы Великой Отечественной войны, будет оборудован лекционный
зал.
Коллекции музея вернутся
на свое прежнее место обитания, как только будут созданы все необходимые
условия, а именно соблюдены требования по температурно-влажностному режиму.
В проект реставрации из
15 построек не попали только верстовой столб, верстовой знак и часовня на
главном входе в музей. Но для них, как сказала Виктория Кайкова, Музейное
агентство Ленинградской области уже разрабатывает отдельное техническое задание
для дальнейших ремонтных работ.
Реставрация Дома
станционного смотрителя финансируется совместно правительством Ленинградской
области и правительством Российской Федерации за счет средств займа Всемирного
банка. Проектирование и производство работ проводилось за счет контракта,
который заключал Фонд инвестиционных строительных проектов как оператор займа
Всемирного банка, а все, что касается инфраструктуры, внешних и инженерных
сетей, входило в ответственность правительства региона.
Владимир Цой рассказал,
что к концу текущего года все строительные работы будут завершены и объект
будет передан своему пользователю – Музейному агентству региона, чтобы его
сотрудники смогли приступить непосредственно к работе над экспозициями.
Открытие Дома
станционного смотрителя состоится в 2023 году, оно приурочено к дню рождения
поэта. Владимир Цой особенно подчеркнул, что «здание почтовой станции, где
останавливался Пушкин Александр Сергеевич» в Выре – единственный музей в
России, который получил федеральное софинансирование на создание экспозиции в
рамках торжеств, посвященных великому русскому поэту и писателю.
Фото автора