Дом станционного смотрителя обновляется

В сентябре 2018 года Дом станционного смотрителя в Выре закрылся на капитальный ремонт, а его экспонаты переехали в другие музеи Ленинградской области и России.

За прошедшее время деревянные постройки музейного комплекса, относящиеся к концу XIX – началу XX века, были отреставрированы. Там, где это было необходимо, применялся метод сборки-разборки, где-то приходилось полностью менять сруб. Каменные постройки подразумевали вычинку кладки, домастиковку, обратную штукатурку, полную замену кровли. Также было выполнено мощение внутреннего двора.

- Не менее важные работы, которые мы выполнили, - это подведение всех необходимых инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение), устройство парковки, строительство автономной котельной, туалета для посетителей и возможность посещения музея маломобильными группами населения, - отметил Владимир Цой.

Строительные и реставрационные работы выполняются под постоянным авторским надзором компании «А-проект», которая занималась проектированием нового комплекса.

Стоит отметить, что деревянные объекты хоть и являются настоящими, но изначально были привезены сюда из других регионов, в том числе из Псковской области. Так, деревянная шорная мастерская использовалась ранее для временного содержания заключенных. Это стало известно после вскрытия обшивки, когда были обнаружены красноречивые надписи на стенах: «Сидел ни за что», «Здесь сидел русский гражданин…» и многие другие, в том числе датированные 1906 годом.

- Они никак не относятся к основной идее музея, но мы решили их сохранить и не восстанавливать обшивку. Музейщики уже придумали, как гармонично сочетать посещение шорной мастерской, где будет оборудовано место для проведения различных мастер-классов, с основными экскурсиями, - отметил Владимир Цой.

Абсолютно новая постройка на территории Дома станционного смотрителя – административное здание с небольшой смотровой башней. Она появилась на этом месте в начале XX века, но затем была утрачена. Здесь сотрудники музея смогут работать в комфортных условиях, освободив тем самым исторические площади для размещения экспозиций и фондового хранения. Что касается башни, то Владимир Цой уверен, что она привлечет большое количество посетителей, которые смогут осмотреть двор музея с высоты, а также увидеть Киевское шоссе, по которому когда-то ездили повозки, запряженные лошадьми.

Заведующая Домом станционного смотрителя Виктория Кайкова рассказала, что в одном из зданий комплекса – в так называемой северной части музея - будет раскрыта литературная тема. Здесь расположится комнатка Дуни, экспозиции быта конюха и быта станционного смотрителя, появится «водный» зал, где специалисты полностью отреставрировали печь.

Южный корпус решено было посвятить почтовой теме. Здесь будет представлен макет первой почтовой станции, экспозиции, посвященные истории Вырской станции, в том числе после ее упразднения и в годы Великой Отечественной войны, будет оборудован лекционный зал.

Коллекции музея вернутся на свое прежнее место обитания, как только будут созданы все необходимые условия, а именно соблюдены требования по температурно-влажностному режиму.

В проект реставрации из 15 построек не попали только верстовой столб, верстовой знак и часовня на главном входе в музей. Но для них, как сказала Виктория Кайкова, Музейное агентство Ленинградской области уже разрабатывает отдельное техническое задание для дальнейших ремонтных работ.

Реставрация Дома станционного смотрителя финансируется совместно правительством Ленинградской области и правительством Российской Федерации за счет средств займа Всемирного банка. Проектирование и производство работ проводилось за счет контракта, который заключал Фонд инвестиционных строительных проектов как оператор займа Всемирного банка, а все, что касается инфраструктуры, внешних и инженерных сетей, входило в ответственность правительства региона.

Владимир Цой рассказал, что к концу текущего года все строительные работы будут завершены и объект будет передан своему пользователю – Музейному агентству региона, чтобы его сотрудники смогли приступить непосредственно к работе над экспозициями.

Открытие Дома станционного смотрителя состоится в 2023 году, оно приурочено к дню рождения поэта. Владимир Цой особенно подчеркнул, что «здание почтовой станции, где останавливался Пушкин Александр Сергеевич» в Выре – единственный музей в России, который получил федеральное софинансирование на создание экспозиции в рамках торжеств, посвященных великому русскому поэту и писателю.





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