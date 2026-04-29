Танец, который становится жизнью: «Росинке» – 50 лет!

«Хочу танцевать!»

Хореографический ансамбль «Росинка» был организован в поселке Сиверский в 1976 году Натальей Леонидовной Волковой. В 1993 году в Сиверском была основана детская школа искусств, и коллектив «Росинки» влился в нее как хореографическое отделение. К каждому ребенку здесь находят свой подход, и это помогает полностью раскрыться его таланту.

О том, как учатся, танцуют и выступают юные танцоры «Росинки», мы поговорили с выпускницей и руководителем коллектива Екатериной Александровной Шмелевой. Екатерина Александровна возглавила ансамбль «Росинка» в 2024 году, а пришла сюда танцевать гораздо раньше, в далеком 1991 году.

- Танцевать я любила с детства, – рассказывает Екатерина Александровна. – Пришла в «Росинку» к Наталье Леонидовне Волковой, когда мне было девять лет, и сказала: «Хочу танцевать!» Она взяла меня, и с этого времени началась моя счастливая жизнь в этом коллективе. Время было трудное, поездок у нас было мало. Но мы выступали на сцене, участвовали в районных и областных конкурсах. Я активно занималась и однажды поняла, что это, наверное, моя судьба. Я сказала Наталье Леонидовне, что хочу быть хореографом, и она восприняла мои слова всерьез.

В 1999 году Екатерина Шмелева окончила школу и поступила на хореографическое отделение Ленинградского областного колледжа культуры и искусств. Уже спустя год, будучи студенткой второго курса, она пришла работать в первый класс хореографического отделения родной Сиверской школы искусств, чтобы остаться здесь навсегда.

Танцы в Изумрудном городе

Для участников коллектива Детская школа искусств давно уже стала вторым домом, ведь занятия здесь – не просто нагрузка, а образ жизни, основанный на творческом труде, созидании, дружбе и радости от достигнутых успехов. Все эти годы в «Росинке» бережно сохраняются традиции, заложенные еще Натальей Волковой.

Основным творческим направлением «Росинки» остается стилизация и исполнение народного танца. В репертуаре – постановки в русском характере, стилизованные танцы народов мира и ближнего зарубежья. Также в коллективе активно развиваются направления современной хореографии, эстрадных и патриотических танцев. Но главной темой репертуара «Росинки» остается любовь к родному краю, ко всей России.

В день своего 50-летия «Росинка» устроила для всех своих многочисленных гостей путешествие во времени, представив хореографическое представление по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города». Главная героиня этой истории – девочка Элли – живет в небольшом поселке и мечтает научиться танцевать и выступать на большой сцене...

Как рассказала Екатерина Шмелева, главной задачей юбилейного концерта было пройти по этапам становления «Росинки», показав, что за минувшие годы коллектив стал одной большой семьей. Вместе с танцорами зал, полный зрителей, вспоминал рождение и историю «Росинки», ее первые шаги, репетиции и победы, поездки на конкурсы и фестивали.

«Росинка» на «Золотом яблочке»

В настоящее время на хореографическом отделении Школы искусств им. И.И. Шварца занимается около ста детей от 3-х до 18 лет. Ребята с удовольствием выступают в ансамбле, защищая честь коллектива и школы на всех творческих мероприятиях. Уровень коллектива стал очень высоким, и неудивительно, что «Росинку» с удовольствием ждут на творческих конкурсах самого разного класса.

- За эти 50 лет мы доросли до уровня большой сцены, – отмечает Екатерина Шмелева. – У нас стало гораздо больше номеров для конкурсов. Сейчас мы выезжаем целым коллективом, подготовив от 12 до 18 номеров – практически целые сольные концерты! Многое зависит и от детей. Они горят желанием ездить, выступать, и мы стараемся идти им навстречу. Сейчас детская хореография развивается быстрыми темпами. Для детей важен достойный результат, потому что они видят на конкурсах очень сильные хореографические коллективы. За последние годы наш коллектив уже несколько раз становился обладателем Гран-при, и это очень мотивирует детей.

Среди больших выступлений «Росинки» – неоднократное участие в концертах, которые проходят в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Последний выход коллектива на сцену БКЗ состоялся 27 апреля, и он был триумфальным: «Росинке» вручили диплом победителя ежегодной премии «Золотое яблочко», организованной Академией творчества «Золотое яблочко».

- Для детей это стало очень большим достижением, – говорит Екатерина Шмелева. – А в мае мы будем выступать на концерте «Дети России – патриоты России» в Кремлевском дворце в Москве. Мы шли к этому долго. Очень хочется, чтобы о нашем поселке знали не только на Гатчинской земле, но и во всей нашей стране. А для нас это выступление станет самым значимым событием за полвека.

Танец жизни

- Хореография для меня – это вся моя жизнь, – признается Екатерина Александровна. – Я не вижу себя без танца. Для меня это главное искусство, которое связывает и музыку, и пластику, и художественное творчество. Такой симбиоз не может не восхищать и вдохновлять. В танце можно выразить свои чувства без слов, а ведь это тоже важно в нашей жизни. Дети сейчас мало эмоциональны, и я своим примером пытаюсь показать им, что можно и нужно проявлять свои чувства по отношению к другим. Мы говорим детям, что сцена лечит. Конечно, когда ты стоишь за кулисами, ты очень волнуешься. Но первый шаг на сцену, и всё – ты уже в сказочном мире! Ты видишь большой зал, и это так вдохновляет! В этом году я впервые вышла на сцену БКЗ «Октябрьский» вместе с детьми. Это непередаваемое ощущение! Я благодарна нашим детям за то, что они поддержали меня в этом. Те дети, которые предрасположены к таким переживаниям, остаются в коллективе, перенимают от нас любовь к хореографии и продолжают двигаться дальше в своем танце.

Действительно, многие выпускники хореографического отделения ДШИ им. И.И. Шварца продолжают свое образование в творческих колледжах и вузах. Некоторые преподают хореографию в других коллективах Гатчинского округа. А кто-то вернулся в родную «Росинку», как, например, Екатерина Шмелева и ее коллега, молодой хореограф Кирилл Пономарев. Еще один педагог – Алена Павлова – тоже не покидала родной земли. Свой путь к танцу она начинала в хореографическом коллективе «Сюрприз» в Больших Колпанах.

- Кирилл Андреевич и Алена Игоревна – молодые, увлеченные педагоги, которые также продолжают традиции нашего коллектива, – говорит Екатерина Александровна. – Оба окончили Ленинградский областной колледж культуры и искусств, оба пришли в «Росинку» в 2024 году. Кирилл Пономарев к тому же стал заведующим хореографического отделения ДШИ. Очень важно, что наши воспитанники возвращаются к нам уже педагогами. Молодежь по-прежнему привлекают большие города, им хочется быстрого роста и достатка. Но это так прекрасно, когда внутри человека живет творческая волна, которая вызывает в нем желание дать что-то детям на родной земле. У нас есть несколько девочек, которые собираются стать хореографами, и я надеюсь, что в будущем они тоже вернутся в наш коллектив.

Добро пожаловать в творческую семью!

Танцы и занятия хореографией – это не только красиво и полезно, но и серьезно. В апреле Сиверская ДШИ им. И.И. Шварца объявила набор детей в первый класс, в том числе и на хореографическое отделение. В коллективе есть подготовительная группа, откуда малыши переходят в первый класс.

Обучение на хореографическом отделении ДШИ проходит по восьмилетней предпрофессиональной программе, что является серьезной нагрузкой для детей.

- Приводя малышей к нам, родители зачастую не понимают, что занятия хореографией – это не просто развлечение, – говорит Екатерина Шмелева. – На самом деле это большой физический труд и строгая дисциплина, причем не только для ребенка, но и для всей семьи. Программа у нас сложная и разнообразная, она занимает много учебного времени в неделю. Мы пытаемся заложить в детях азы классического танца по вагановской системе, народного сценического, современного танца. Много внимания на занятиях уделяем культуре, музыке, истории хореографии. Стараемся вывозить детей на балетные спектакли в Петербург. Как видите, у нас разносторонний подход к обучению. Но для нас важно не только дать детям знания

и навыки, но и привить им любовь к своему коллективу и к своему делу, и мы стараемся работать в этом направлении. Мы горим танцем и хотим, чтобы это продолжалось всегда. Хотим, чтобы к нам приходили дети, чтобы наш коллектив становился больше, и наше направление развивалось бы бесконечно!

Юлия Лысанюк

Фото Екатерины Вервека