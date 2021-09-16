Франшиза или бизнес с нуля: поддержка начинающих предпринимателей

Какой бы выбор вы не
сделали, Фонд поддержки
предпринимательства Ленинградской области предоставит
меры поддержки!
Начинающие
предприниматели, которые ведут свою деятельность до 1 года, могут
воспользоваться программами льготного кредитования «Старт» и «Франшиза».
Раскладываем все по полкам:
1. Микрофинансовый продукт Франшиза
Отличительная черта
франшизы в том, что вы используете торговую марку и бренд компании-франчайзера,
что обеспечивает известность, увеличивает конкурентоспособность, сокращает
риски и стартовые вложения.
Для оплаты паушального
взноса, программного обеспечения, оборудования или расходов на рекламу предприниматели
могут получить на получение займа на сумму
от 50 тыс до 2 млн рублей по ставке от
2,5% до 5% годовых.
2. Микрофинансовый продукт Старт
При создании своего
бизнеса с нуля, вы сами контролируете все процессы в компании. Вы не ограничены
ни в выборе поставщиков, ни в креативах, ни в выборе вида деятельности.
Предприниматели, у которых
есть готовая бизнес-идея и обоснованный бизнес-план могут претендовать на
получение займа на сумму от 50 тыс
рублей до 1 млн рублей по ставке от 2,5% до 5% годовых.
С подробной информацией о
микрофинансовых продуктах Фонда можно ознакомиться на сайте