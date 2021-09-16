Франшиза или бизнес с нуля: поддержка начинающих предпринимателей

Какой бы выбор вы не сделали, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставит меры поддержки!

Начинающие предприниматели, которые ведут свою деятельность до 1 года, могут воспользоваться программами льготного кредитования «Старт» и «Франшиза».

Раскладываем все по полкам:

1. Микрофинансовый продукт Франшиза

Отличительная черта франшизы в том, что вы используете торговую марку и бренд компании-франчайзера, что обеспечивает известность, увеличивает конкурентоспособность, сокращает риски и стартовые вложения.

Для оплаты паушального взноса, программного обеспечения, оборудования или расходов на рекламу предприниматели могут получить на получение займа на сумму от 50 тыс до 2 млн рублей по ставке от 2,5% до 5% годовых.

2. Микрофинансовый продукт Старт

При создании своего бизнеса с нуля, вы сами контролируете все процессы в компании. Вы не ограничены ни в выборе поставщиков, ни в креативах, ни в выборе вида деятельности.

Предприниматели, у которых есть готовая бизнес-идея и обоснованный бизнес-план могут претендовать на получение займа на сумму от 50 тыс рублей до 1 млн рублей по ставке от 2,5% до 5% годовых.

С подробной информацией о микрофинансовых продуктах Фонда можно ознакомиться на сайте