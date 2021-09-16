«Журавушка» открывает новый учебный год

С новыми силами, творческими идеями и планами ребят встретили 38 педагогов. В этом учебном году в Доме творчества «Журавушка» будут обучаться 2 776 ребят по шести направленностям: социально-гуманитарной, художественной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и технической.

Занятия будут проходить в разных микрорайонах Гатчины: на ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20, корп.3; в клубе «Пламя» (пр.25 Октября, д.56, пом.113) и клубе «Огонек» (ул. Чехова, д.14), а также в первый раз открыл свои двери новый клуб «Полет» на ул. Авиатриссы Зверевой, д.8, корп. 3.

Основная цель дополнительного образования - создание условий для получения детьми новых знаний, развитие их творческого потенциала, самопознания, ранней профориентации. У ребят появляется возможность попробовать свои силы в разных видах деятельности: рисование, лепка, вокал, театральное мастерство, легоконструирование, 3D-моделирование, изучении родного края и многое другое. Ребенок может выбрать кружок, ориентируясь на свои интересы и способности.

Впереди нас ждет интересный и насыщенный учебный год, в котором обязательно будут и творческие будни, и праздники, концерты, конкурсы, выставки, совместные с родителями занятия и многое другое. Пожелаем всем здоровья, сил и успехов в покорении новых высот!

Дарья Иванова,

заместитель директора по УВР