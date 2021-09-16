«Журавушка» открывает новый учебный год

С новыми силами,
творческими идеями и планами ребят встретили 38 педагогов. В этом учебном году
в Доме творчества «Журавушка» будут обучаться 2 776 ребят по шести
направленностям: социально-гуманитарной, художественной,
туристско-краеведческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и
технической.
Занятия будут
проходить в разных микрорайонах Гатчины: на ул. Авиатриссы Зверевой, д. 20,
корп.3; в клубе «Пламя» (пр.25 Октября, д.56, пом.113) и клубе «Огонек» (ул.
Чехова, д.14), а также в первый раз открыл свои двери новый клуб «Полет» на ул.
Авиатриссы Зверевой, д.8, корп. 3.
Основная цель
дополнительного образования - создание условий для получения детьми новых
знаний, развитие их творческого потенциала, самопознания, ранней
профориентации. У ребят появляется возможность попробовать свои силы в разных
видах деятельности: рисование, лепка, вокал, театральное мастерство, легоконструирование,
3D-моделирование, изучении родного края и многое другое. Ребенок может выбрать
кружок, ориентируясь на свои интересы и способности.
Впереди нас ждет
интересный и насыщенный учебный год, в котором обязательно будут и творческие
будни, и праздники, концерты, конкурсы, выставки, совместные с родителями
занятия и многое другое. Пожелаем всем здоровья, сил и успехов в покорении
новых высот!
Дарья Иванова,
заместитель
директора по УВР