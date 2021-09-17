Итоги первого дня голосования

По информации Леноблизбиркома, на 20.00 в области проголосовало более 190 тысяч человек.

«Первый день выборов в Ленинградской области прошел активно, много людей пришло голосовать. Леноблизбирком отработал более 700 сообщений, которые публиковались в социальных сетях, и в большей степени были фейковыми, по нескольким еще проводятся проверки. О результатах проверок мы оперативно сообщаем на официальном сайте избиркома, в наших соцсетях и в СМИ. Но при такой активной борьбе и большой явке выборы в Ленинградской области проходят спокойно и существенных нарушений, влияющих на волеизъявление граждан, не выявлено», — прокомментировал председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

Избирательные участки завтра в 8 часов утра вновь откроют свои двери для голосующих. Напомним, жители Ленинградской области в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — выбирают депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого созыва.