Итоги первого дня голосования

По информации
Леноблизбиркома, на 20.00 в области проголосовало более 190 тысяч человек.
«Первый день
выборов в Ленинградской области прошел активно, много людей пришло голосовать.
Леноблизбирком отработал более 700 сообщений, которые публиковались в
социальных сетях, и в большей степени были фейковыми, по нескольким еще
проводятся проверки. О результатах проверок мы оперативно сообщаем на
официальном сайте избиркома, в наших соцсетях и в СМИ. Но при такой активной
борьбе и большой явке выборы в Ленинградской области проходят спокойно и
существенных нарушений, влияющих на волеизъявление граждан, не выявлено», —
прокомментировал председатель Избирательной комиссии Ленинградской области
Михаил Лебединский.
Избирательные
участки завтра в 8 часов утра вновь откроют свои двери для голосующих.
Напомним, жители Ленинградской области в течение трех дней — 17, 18 и 19
сентября — выбирают депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а
также Законодательного собрания региона седьмого созыва.