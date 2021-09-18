Выборы продолжаются: как жители Ленобласти активно за будущее голосуют

Второй день голосования на выборах депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Ленинградской области в 47 регионе проходит активно, ярко и безопасно. Все больше жителей области решают проявить свою гражданскую активность. Так, к примеру, по сообщениям администрации Ломоносовского района, на 12.00 уже проголосовали 19,58 % жителей на выборах в Госдуму и 18,81 % в Заксобрание региона.

Голосуют ленинградцы всех возрастов. Так, в Волхове на избирательный участок вместе с внуком пришла 90-летняя Анна Травкина. В поселке Семрино Гатчинского района проголосовала «за будущее своих внуков и правнуков» Вера Егорова – ей 96 лет, она ветеран Великой Отечественной войны. А в поселке Никольский Подпорожского района свою позицию выразила участница Великой Отечественной войны, медицинский работник, участница Казачьего общества «47-я сотня», депутат на протяжении пяти созывов, 92-летняя Анна Щербакова. Не отстают и представители молодого поколения. В поселке Новый Свет на выборы пришли Полина и Саша, которым только-только исполнилось 18 – и они впервые смогли выполнить свой гражданский долг. С этим знаковым событием их поздравила глава поселения Елена Огнева, вручив девушкам небольшие сувениры.

«Почему-то у нас принято говорить про отсутствие интереса молодежи к политике, и это в корне неверно, – считает и юный кингисеппец Александр Смирнов, пришедший на участок вместе с друзьями. – Лично у меня всегда одно отношение к выборам: в голосовании необходимо участвовать! А еще я всегда голосую против популизма. Его всегда видно, когда кандидат, даже не представляя своих будущих обязанностей, начинает обещать звезды с неба. Такие доверия у меня не вызывают с первых минут».

Свою гражданскую позицию жители Ленобласти нередко приходят изъявлять вместе с детьми. Так, вместе с сыном пришла на избирательный участок в Выборге директор Выборгского благотворительного фонда «Дикони», фельдшер местной станции скорой помощи Виктория Шутова. Она уверена: очень важно, чтобы дети видели, как взрослые проявляют свою гражданскую позицию. В этом случае в будущем у них не возникнет вопрос – нужно ли принимать участие в голосовании.

«На протяжении 18 лет я голосую на каждых выборах. Я верю в выборы и хочу, чтобы конкретно мой голос уходил за конкретную личность, – отметила Виктория Шутова. – Я сегодня пришла, проголосовала, потому что жду изменений в социальной сфере. Законы в этой сфере – шикарные. Нужны люди, которые бы следили за исполнением этих законов и вносили бы актуальные поправки».

Кроме того, продолжают голосовать руководители муниципальных образований. Сегодня свой выбор сделали глава администрации Приозерского района Александр Соклаков, который проголосовал на избирательном участке в поселке Кривко.

«В эти три выборных дня предстоит сделать серьезный выбор, от которого зависит будущее нашей страны. Какой курс выберут избранные нами депутаты, какие будут и приоритеты. Я хочу видеть процветающим, благополучным наш Приозерский район, наш регион, нашу страну. И если нам дано право выбирать, то мы обязаны им воспользоваться, – убежден он. – Как сказал когда-то святой праведный Иоанн Кронштадтский, единство в обществе – залог процветания нашей страны. Только вместе мы способны улучшить жизнь в стране, а значит и в нашем родном Приозерском районе».

На избирательном участке № 600 в Лодейном Поле проголосовал глава Лодейнопольского района Сергей Баранов, а на избирательном участке №810 в Сланцах свой голос за выбранных кандидатов отдал глава Сланцевского района Валерий Кравченко.

«Участие в выборах – это моя гражданская обязанность не только как жителя своей страны, но и как главы Сланцевского района, в немалой степени ответственного за его развитие и благополучие. Хотелось бы, чтобы депутаты, за которых я проголосовал, также поддерживали наш район и достойно представляли интересы наших жителей в Законодательном собрании Ленинградской области и Государственной Думе Российской Федерации», – отметил он.

Приняла участие в выборах-2021 и глава Кингисеппского района Елена Антонова – она проголосовала вместе с дочерью Ульяной, для которой эти выборы – первые.

«Традиционно голосуем за будущее, стабильность и развитие. Доченька голосует впервые, и я хочу показать ей на своем примере, что мы не должны оставаться безучастными к тем политическим, демократическим процессам, которые происходят в стране», – поделилась Елена Антонова.

На всех участковых избирательных участках Ленобласти соблюдаются как правила избирательного процесса, так и меры COVID-безопасности. На входе на участки избирателям измеряют температуру, выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. В СИЗах и за защитными экранами и сотрудники избирательных комиссий.

«Люди с пониманием относятся к соблюдению ограничительных мер безопасности, связанных с коронавирусом, – отметил председатель УИК №262 города Выборга Александр Веллинг. – На участке есть необходимое количество средств индивидуальной защиты для всех участников процесса, санитайзеры и дезинфекторы воздуха. Кроме того, по установленному графику в помещении для голосования проводится проветривание и влажная уборка».

Между тем, в Волхове, возле Дворца культуры, где голосуют избиратели, сегодня проходят ежегодные легкоатлетические забеги, посвященные Дню сердца. Самому младшему участнику – два года, а самому старшему – 86. Несмотря на возраст, протез в ноге и кардиостимулятор, волховчанин пробежал 4 километра – и стал примером упорства и силы духа для других спортсменов.

Фото: Анастасия Илюшина/Online47