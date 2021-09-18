Выборы продолжаются: как жители Ленобласти активно за будущее голосуют

Второй день голосования на выборах
депутатов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Ленинградской
области в 47 регионе проходит активно, ярко и безопасно. Все больше жителей
области решают проявить свою гражданскую активность. Так, к примеру, по
сообщениям администрации Ломоносовского района, на 12.00 уже проголосовали
19,58 % жителей на выборах в Госдуму и 18,81 % в Заксобрание региона.
Голосуют ленинградцы всех возрастов.
Так, в Волхове на избирательный участок вместе с внуком пришла 90-летняя Анна
Травкина. В поселке Семрино Гатчинского района проголосовала «за будущее своих
внуков и правнуков» Вера Егорова – ей 96 лет, она ветеран Великой Отечественной
войны. А в поселке Никольский Подпорожского района свою позицию выразила
участница Великой Отечественной войны, медицинский работник, участница
Казачьего общества «47-я сотня», депутат на протяжении пяти созывов, 92-летняя
Анна Щербакова. Не отстают и представители молодого поколения. В поселке Новый
Свет на выборы пришли Полина и Саша, которым только-только исполнилось 18 – и
они впервые смогли выполнить свой гражданский долг. С этим знаковым событием их
поздравила глава поселения Елена Огнева, вручив девушкам небольшие сувениры.
«Почему-то у нас принято говорить про
отсутствие интереса молодежи к политике, и это в корне неверно, – считает и
юный кингисеппец Александр Смирнов, пришедший на участок вместе с друзьями. –
Лично у меня всегда одно отношение к выборам: в голосовании необходимо
участвовать! А еще я всегда голосую против популизма. Его всегда видно, когда
кандидат, даже не представляя своих будущих обязанностей, начинает обещать
звезды с неба. Такие доверия у меня не вызывают с первых минут».
Свою гражданскую позицию жители
Ленобласти нередко приходят изъявлять вместе с детьми. Так, вместе с сыном пришла
на избирательный участок в Выборге директор Выборгского благотворительного
фонда «Дикони», фельдшер местной станции скорой помощи Виктория Шутова. Она
уверена: очень важно, чтобы дети видели, как взрослые проявляют свою
гражданскую позицию. В этом случае в будущем у них не возникнет вопрос – нужно
ли принимать участие в голосовании.
«На протяжении 18 лет я голосую на
каждых выборах. Я верю в выборы и хочу, чтобы конкретно мой голос уходил за
конкретную личность, – отметила Виктория Шутова. – Я сегодня пришла,
проголосовала, потому что жду изменений в социальной сфере. Законы в этой сфере
– шикарные. Нужны люди, которые бы следили за исполнением этих законов и
вносили бы актуальные поправки».
Кроме того, продолжают голосовать
руководители муниципальных образований. Сегодня свой выбор сделали глава
администрации Приозерского района Александр Соклаков, который проголосовал на
избирательном участке в поселке Кривко.
«В эти три выборных дня предстоит
сделать серьезный выбор, от которого зависит будущее нашей страны. Какой курс
выберут избранные нами депутаты, какие будут и приоритеты. Я хочу видеть
процветающим, благополучным наш Приозерский район, наш регион, нашу страну. И
если нам дано право выбирать, то мы обязаны им воспользоваться, – убежден он. –
Как сказал когда-то святой праведный Иоанн Кронштадтский, единство в обществе –
залог процветания нашей страны. Только вместе мы способны улучшить жизнь в
стране, а значит и в нашем родном Приозерском районе».
На избирательном участке № 600 в
Лодейном Поле проголосовал глава Лодейнопольского района Сергей Баранов, а на
избирательном участке №810 в Сланцах свой голос за выбранных кандидатов отдал
глава Сланцевского района Валерий Кравченко.
«Участие в выборах – это моя гражданская
обязанность не только как жителя своей страны, но и как главы Сланцевского
района, в немалой степени ответственного за его развитие и благополучие.
Хотелось бы, чтобы депутаты, за которых я проголосовал, также поддерживали наш
район и достойно представляли интересы наших жителей в Законодательном собрании
Ленинградской области и Государственной Думе Российской Федерации», – отметил
он.
Приняла участие в выборах-2021 и глава
Кингисеппского района Елена Антонова – она проголосовала вместе с дочерью
Ульяной, для которой эти выборы – первые.
«Традиционно голосуем за будущее,
стабильность и развитие. Доченька голосует впервые, и я хочу показать ей на
своем примере, что мы не должны оставаться безучастными к тем политическим,
демократическим процессам, которые происходят в стране», – поделилась Елена
Антонова.
На всех участковых избирательных
участках Ленобласти соблюдаются как правила избирательного процесса, так и меры
COVID-безопасности. На входе на участки избирателям измеряют температуру,
выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. В СИЗах и за защитными экранами и
сотрудники избирательных комиссий.
«Люди с пониманием относятся к
соблюдению ограничительных мер безопасности, связанных с коронавирусом, –
отметил председатель УИК №262 города Выборга Александр Веллинг. – На участке
есть необходимое количество средств индивидуальной защиты для всех участников
процесса, санитайзеры и дезинфекторы воздуха. Кроме того, по установленному
графику в помещении для голосования проводится проветривание и влажная уборка».
Между тем, в Волхове, возле Дворца
культуры, где голосуют избиратели, сегодня проходят ежегодные легкоатлетические
забеги, посвященные Дню сердца. Самому младшему участнику – два года, а самому
старшему – 86. Несмотря на возраст, протез в ноге и кардиостимулятор,
волховчанин пробежал 4 километра – и стал примером упорства и силы духа для
других спортсменов.
Фото: Анастасия Илюшина/Online47