Впервые голосующим – подарки за активность

На избирательный
участок № 376 в Гатчине18-летняя Елизавета Суралева пришла вместе с родителями
и сразу оказалась в центре внимания. Председатель комиссии Ольга Шикалова вручила
девушке подарок от избирательной комиссии – обложку на паспорт с символикой
Ленинградской области и сразу объяснила правила голосования.
Как призналась Елизавета,
вопрос – идти или не идти на выборы – перед ней не стоял. «Я придерживаюсь
активной гражданской позиции и хочу участвовать в политической судьбе своей
страны, потому что считаю важным заявить свою позицию. Голосование – прекрасный шанс, который дается каждому, чтобы высказать
свое мнение»».
Явка избирателей
региона по данным на 15 часов составила 17,9%. По информации Леноблизбиркома, в
регионе проголосовали 248 тысяч 239 избирателей. Из них вне помещения для
голосования (на дому) проголосовали 2,32% избирателей.
Напомним, что 17,
18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов
Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания
региона седьмого созыва.