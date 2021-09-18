Впервые голосующим – подарки за активность

На избирательный участок № 376 в Гатчине18-летняя Елизавета Суралева пришла вместе с родителями и сразу оказалась в центре внимания. Председатель комиссии Ольга Шикалова вручила девушке подарок от избирательной комиссии – обложку на паспорт с символикой Ленинградской области и сразу объяснила правила голосования.

Как призналась Елизавета, вопрос – идти или не идти на выборы – перед ней не стоял. «Я придерживаюсь активной гражданской позиции и хочу участвовать в политической судьбе своей страны, потому что считаю важным заявить свою позицию. Голосование – прекрасный шанс, который дается каждому, чтобы высказать свое мнение»».

Явка избирателей региона по данным на 15 часов составила 17,9%. По информации Леноблизбиркома, в регионе проголосовали 248 тысяч 239 избирателей. Из них вне помещения для голосования (на дому) проголосовали 2,32% избирателей.

Напомним, что 17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого созыва.