«Единая Россия» сформирует фракцию конституционного большинства

По информации ЦИК 19,00% набрала партия КПРФ. Далее следуют ЛДПР (7,49%) и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,42%). Замыкает пятерку партий, попавших в новый состав Госдумы, «Новые люди» (5,35%).

«Конкуренция в ходе текущей избирательной кампании была очень высокой, в ряде округов борьба шла буквально за каждый голос. Несмотря на это, большинство избирателей поддержали именно «Единую Россию». Секрет успеха партии — в каждодневной работе на благо людей. Партия уже не раз доказывала, что умеет отвечать на вызовы и нести ответственность. Мы единственная политическая сила, которая в пандемию направила все силы и ресурсы на помощь людям», — сказал Андрей Турчак.

Результат, который продемонстрировала «Единая Россия», стал возможен благодаря тому, что люди поверили не абстрактным обещаниям других политических сил, а реальным делам партийцев. Важным фактором успеха стала народная программа, с которой партия шла на выборы, считает он.

«В основе программы — Послание Президента, в котором глава государства обозначил ключевые направления развития страны. Партия наполнила их конкретными, народными предложениями, собранными, что называется, «с земли». Все, что зафиксировано в нашей народной программе, будет выполнено», — подчеркнул Андрей Турчак.

Еще одним фактором успеха «Единой России» секретарь Генсовета назвал обновление кандидатского корпуса — партия выдвинула на выборы тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей на предварительном голосовании. Среди них много волонтеров, общественников, врачей, учителей.

«Единая Россия» получила первое место по спискам во всех 39 регионах, где проходили выборы региональных парламентов. По итогам кампании партия сформирует фракции большинства в них, подчеркнул Андрей Турчак.

Отличительной особенностью прошедших выборов стало то, что голосование впервые проходило в течение трех дней, а в ряде регионов был использован электронный формат.

«Хочу отметить высокую организацию выборов, поблагодарить Центральную избирательную комиссию. Это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний», — подчеркнул Андрей Турчак, добавив, что это могут подтвердить более 100 тысяч наблюдателей от «Единой России».

В заключение он подчеркнул — «Единая Россия» видит огромную ответственность в доверии избирателей.

«Спасибо каждому, кто отдал свой голос за «Единую Россию» и наших кандидатов. Хочу поблагодарить и тех, кто голосовал за другие партии. Мы с уважением относимся к позиции и выбору всех избирателей», — сказал Андрей Турчак.

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тысяч кандидатов, в том числе более 600 — на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению Президента Владимира Путина возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.