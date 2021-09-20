Выборы 2021: Центр общественного наблюдения отработал без перебоев

«В ходе работы Центра
общественного наблюдения в дни выборов не зафиксировано ни одного сбоя.
Качество его работы высоко оценили не только представители различных политических
партий, но и международные наблюдатели, а также член Совета по правам человека
и развития гражданского общества при президенте Российской Федерации Наталья
Евдокимова», — рассказал заместитель председателя Общественной палаты
Ленинградской области, руководитель Общественного штаба организации наблюдения
за голосованием Владимир Журавлев.
Он добавил, что масштабы
видеонаблюдения на избирательных участках стали рекордными не только в
Ленинградской области, но и по всей стране: «Сама идея создания Центра общественного
наблюдения не просто оправдала себя, а задала новый высокий стандарт в
наблюдении за выборами. Таких масштабов видеонаблюдения, как были на выборах в
России в этом году, нет нигде в мире».
Напомним, 17, 18 и 19
сентября жители Ленинградской области выбирали депутатов Государственной Думы
России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого
созыва. Голосование проходило при участии рекордного числа наблюдателей, а
также с беспрецедентными мерами эпидемиологической безопасности.