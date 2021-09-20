Выборы 2021: Центр общественного наблюдения отработал без перебоев

«В ходе работы Центра общественного наблюдения в дни выборов не зафиксировано ни одного сбоя. Качество его работы высоко оценили не только представители различных политических партий, но и международные наблюдатели, а также член Совета по правам человека и развития гражданского общества при президенте Российской Федерации Наталья Евдокимова», — рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, руководитель Общественного штаба организации наблюдения за голосованием Владимир Журавлев.

Он добавил, что масштабы видеонаблюдения на избирательных участках стали рекордными не только в Ленинградской области, но и по всей стране: «Сама идея создания Центра общественного наблюдения не просто оправдала себя, а задала новый высокий стандарт в наблюдении за выборами. Таких масштабов видеонаблюдения, как были на выборах в России в этом году, нет нигде в мире».

Напомним, 17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирали депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого созыва. Голосование проходило при участии рекордного числа наблюдателей, а также с беспрецедентными мерами эпидемиологической безопасности.