Ижору чистят, когда черёд Оредежа?

Очисткой русла реки Ижоры занимается Невско-Ладожское бассейновое водное управление. Расчистка реки в городе Коммунаре запланирована на 2022 год.

Новость, действительно, долгожданная, но на территории Гатчинского района протекает не менее значимая для местных жителей река Оредеж, которая уже много лет ждет аналогичных работ. Мы обратились к председателю комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павлу Немчинову с просьбой поделиться планами по очистке Оредежа.

Итог мониторинга – Оредеж грязный

Как нам стало известно, еще в 2017 году по итогам мониторинга в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» состояние дна, берегов и водоохранных зон реки Оредеж было охарактеризовано как загрязненное (3 класс, разряд «а»).

Экологическое состояние «жемчужины» Гатчинского района напрямую зависит от гидрологического режима реки и антропогенной нагрузки на водный объект. Интенсивность нагрузки определяется, прежде всего, загрязнением реки недостаточно очищенными сточными водами в результате их сброса с очистных сооружений в Сиверском, Рождествено и Батово.

В связи с этим необходимо сначала устранить причины, вызывающие неблагополучное экологическое состояние реки – реконструировать очистные сооружения, а уже потом проводить расчистку реки, иначе эти работы будут неэффективны.

КОС Сиверского изношены наполовину

Система централизованного водоотведения (СЦВ) Сиверского поселения состоит из двух эксплуатационных зон, охватывающих населенные пункты Сиверский, Сиверский-2, Белогорка, Старосиверская, Дружноселье, Куровицы, Новосиверская. Они включают почти 30 км канализационных сетей, 10 канализационных насосных станций (КНС) и два канализационных очистных сооружения (КОС).

В реку Оредеж осуществляется сброс стоков только от системы водоотведения поселка Сиверский. КОС 1982 года постройки расположены в деревне Новосиверской, их проектная мощность составляет 10 тысяч кубометров в сутки. Специалисты отмечают высокую степень износа основного и вспомогательного оборудования канализационных очистных сооружений (практически

50 %), а также необходимость их реконструкции.

Среднесуточное поступление сточных вод в СЦВ составляет порядка 2,5 тысяч кубометров. Фактический объем определяется по расчету, приборы учета отсутствуют. По данным лабораторных испытаний имеет место превышение нормативов объема сброса. Нормативы очистки сточных вод не соблюдаются, а хлорирование очищенных сточных вод не осуществляется.

В Рождествено ситуация не лучше

Система водоотведения Рождественского поселения состоит из двух эксплуатационных зон, территориально охватывающих Рождествено и Батово. Во всех остальных населенных пунктах централизованное водоотведение отсутствует. Сброс условно очищенных сточных вод в Оредеж осуществляется с обеих централизованных систем водоотведения.

В состав СЦВ Рождествено входят 6 км канализационных систем, 1 КНС и КОС. Проектная мощность системы водоотведения составляет 700 кубометров в сутки. КОС Рождествено введены в эксплуатацию в 1982 году и находятся в неудовлетворительном состоянии. Степень износа составляет более 90 %. Притом, что степень очистки сточных вод высокая (90 %), содержание взвешенных веществ в очищенном стоке превышает нормативы допустимого сброса, утвержденные Невско-Ладожским бассейновым водным управлением. Применяемая технология очистки на КОС устарела.

В состав СЦВ деревни Батово входят 4,6 км канализационных сетей, 2 КНС и КОС. Проектная мощность водоотведения – 4200 кубометров в сутки. КОС в Батово были введены в эксплуатацию в 1989 году, физический износ оборудования составляет 66 %. Эффективность очистки вод от примесей, предусмотренных технологией – 98 %, однако требования нормативов ПДС не соблюдаются по 8 показателям. В технологическом процессе не используются фильтры доочистки, хлорирование очищенной сточной воды также не производится.

В целом, по итогам мониторинга централизованную систему водоотведения Рождественского поселения оценили как неудовлетворительную и слаборазвитую. Отмечен также высокий уровень износа канализационных сетей.

Какие планы?

Строительство и модернизация КОС данных населенных пунктов предусмотрены проектом инвестиционной программы АО «Коммунальные системы Гатчинского района» в рамках концессионного соглашения.

Согласно проекту инвестиционной программы на 2021 год запланировано проектирование КОС в деревне Новосиверская. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию – 2023 год. Проектирование строительства (установка модуля очистки) КОС села Рождествено предусмотрено в 2024 году с ожидаемым сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году. Проектно-изыскательские работы на проведение модернизации КОС в деревне Батово начнутся в 2025 году, через год – в 2026 году они будет введены в эксплуатацию.

Таким образом, только после завершения всех вышеперечисленных работ возможно будет вернуться к разговору об очистке реки Оредеж.



