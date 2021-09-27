Пудостьские жители лучше всех играют в национальные игры

Ставший традиционным фестиваль народных игр и национальных видов спорта уже давно вышел за рамки Пудостьского поселения, а слава о нем разлетелась далеко за пределы Гатчинского района. В разное время участниками фестиваля были Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Пирье Тулокаса, чемпион мира по боксу Николай Валуев, Олимпийская чемпионка Светлана Журова и многие другие.

Организаторами фестиваля по традиции выступают администрации Гатчинского района и Пудостьского поселения, а также Гатчинская общественная организация ингерманландских финнов «Инкерин Сеура» и Пудостьский культурно-досуговый центр. Главная идея ежегодного спортивного праздника – объединить людей независимо от их национального признака с помощью веселых и простых народных игр.

Гостей и участников фестиваля приветствовали председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением районной администрации Игорь Павлов, общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Константин Ермаков, глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева.

Елена Николаевна поблагодарила идейного вдохновителя и главного судью фестиваля Вильё Адамовича Остонена за его неиссякаемую энергию, активную жизненную позицию и развитие спорта на территории Пудостьского поселения, а также вручила ему памятный подарок.

- Наш фестиваль начинался как местный праздник. Рад тому, что теперь каждый год он собирает большое количество команд из поселений Гатчинского района. За время проведения фестиваля самому младшему его участнику было три года, самому старшему – 86 лет. Наши соревнования проводятся не ради спортивных результатов, хотя они также фиксируются. В первую очередь – это пропаганда веселых и спортивных игр для жителей любого возраста, - сказал Вильё Адамович и пожелал всем хорошего настроения.

Перед началом фестиваля его участникам предложили немного размяться и окунуться в национальный колорит ингерманландских финнов. Воспитанники Пудостьского Дома культуры исполнили песню-игру «Jos sul lysti on…», что в переводе на русский язык значит «Если весело живется». Гости фестиваля повторяли за девчонками движения, а по команде ведущей в определенный момент кричали фразу на финском «Totta kai!» («Конечно, да!»).

Участниками фестиваля стали 15 команд из поселений Гатчинского района, которые соревновались как в командном, так и в личном первенстве. В рамках фестиваля им предстояло сразиться в такие национальные игры, как метание сапога, русские городки, пудостьский петанг, боулинг, мёлккю (финские кегли).

В ходе соревнований представитель команды из Сусанинского поселения Андрей Костромин рассказал, что принимает участие в фестивале каждый год, так как он всегда проходит на свежем воздухе в приятной и дружеской атмосфере.

- Фестиваль привлекает своими необычными играми и соревнованиями. К сожалению, пока мы ни разу не выигрывали, но верим в свою победу, - сказал он.

С ним согласна представительница Школы третьего возраста, серебряный волонтер Вера Бондарева, которая приехала на фестиваль всего второй раз, но уже может похвастаться отличными успехами. Так, в прошлом году она стала лучшей в личном зачете по забиванию гвоздя.

- Нам очень нравится. Игры легкие, но очень захватывающие. Появляется настоящий азарт. Благодарим организаторов за душевную, уютную атмосферу. С удовольствием всегда приезжаем, - сказала Вера Георгиевна.

Лучшими по итогам соревнований были признаны хозяева фестиваля – команда Пудостьского поселения. Второе место заняла команда из Елизаветинского поселения. Бронзу присудили команде из Сиверского поселения. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями спорткомитета Гатчинского района.

Ирина Хрусталёва

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