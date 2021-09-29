Временный порядок признания гражданина инвалидом продлён до 1 марта 2022 года

Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации принято 21 сентября 2021 г. № 1580 «О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730».

Временным порядком предусматривается автоматическое продление ранее установленной группы (категории «ребенок-инвалид») на шесть месяцев тем гражданам, которым ранее была определена группа инвалидности (категория «ребенок-инвалид») и срок очередного переосвидетельствования у которых наступает в период со 2 октября 2021 года по 1 марта 2022 г. включительно. Индивидуальная программа реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, индивидуальная программа реабилитации направляется гражданам заказным почтовым отправлением.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по телефонам: 8(812) 320-92-73, 8(812) 320-92-94.