Временный порядок признания гражданина инвалидом продлён до 1 марта 2022 года

Соответствующее постановление Правительства
Российской Федерации принято 21 сентября 2021 г. № 1580
«О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт
3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября
2020 г. № 1730».
Временным порядком предусматривается автоматическое
продление ранее установленной группы (категории «ребенок-инвалид») на шесть
месяцев тем гражданам, которым ранее была определена группа инвалидности (категория
«ребенок-инвалид») и срок очередного переосвидетельствования у которых
наступает в период со 2 октября 2021 года по 1 марта 2022 г. включительно.
Индивидуальная программа реабилитации для этих граждан также будет продлеваться
на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями,
включая обеспечение техническими средствами реабилитации.
Справка, подтверждающая факт установления
инвалидности, индивидуальная программа реабилитации направляется гражданам
заказным почтовым отправлением.
По всем возникающим вопросам можно обращаться
в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по телефонам:
8(812) 320-92-73, 8(812) 320-92-94.