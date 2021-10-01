«Сохраняя прошлое, выбираем будущее!»

Правовое просвещение и информирование граждан – один из важных аспектов деятельности Сяськелевской библиотеки. В своей работе библиотека ориентируется на различные категории населения. Много внимания уделяется разъяснению основ правовой культуры детям и молодежи, пенсионерам. Для этого используются разнообразные формы библиотечной работы - как традиционные, так и инновационные.

Как только узнали о конкурсе, приняли решение – участвуем! Сразу возникло множество идей, как интересно и нестандартно познакомить жителей с избирательным правом.

Начали с малышей. Воспитанники детского сада узнали о возможности выбора. Для них была проведена игра «Выборы в Сказочном Лесу». Пространство библиотеки было оформлено в виде избирательного участка. Дети с легкостью перевоплотились в лесных жителей: одни побывали в роли избирателей, другие – членами избирательной комиссии, третьи – в роли кандидатов в президенты. За ходом голосования следил наблюдатель. Наши кандидаты - Лиса, Медведь, Вол, Заяц и Ёж - представили свои программы. За них-то и голосовали ребята-зверята. Голосование, как и положено, проходило тайно. Ребятам были выданы бюллетени. Сделав свой выбор, они опускали бюллетени в ящик для голосования. После подсчета голосов избирательная комиссия озвучила результат.

Ребята восприняли игру с большим интересом. В ходе игры дети познакомились со значением таких слов, как «выборы», «голосование», «бюллетень», «кандидат», «избиратель», «ящик для голосования»; получили элементарные представления о ходе голосования и выборах; научились голосовать и правильно вести себя на избирательном участке.

Школьники старших классов – наши избиратели в ближайшем будущем. Библиотекарь провела для восьмиклассников Пламенской школы викторину «Избирательное право в действии», по итогам которой были определены лучшие знатоки избирательного права в классе. Ими стали Алексей Немов и Даниил Ильин. Викторина состояла из семи вопросов. Очень приятно было видеть «море рук». Школьники справились со всеми заданиями! Благодаря викторине они расширили свои знания по избирательному праву и теперь знают об особенностях предвыборной кампании, о процедурах голосования и подсчёта голосов.

С десятиклассниками прошла беседа на тему предстоящих выборов. Поговорили мы и об их праве выбирать свое будущее, будущее своей страны. Молодым людям было предложено поучаствовать в тестировании, по итогам которого мы сделали вывод, что большинство десятиклассников положительно относятся к выборам и в дальнейшем готовы принять участие в голосовании. Ребятам также были вручены памятки «Молодому избирателю».

А еще в библиотеке был оформлен красочный информационный стенд «Молодому избирателю». Информация, размещенная на стенде, познакомила будущих избирателей с законодательством Российской Федерации о выборах, порядком проведения избирательной кампании, с избирательным правом, правилами голосования и т.д.

На правовой час «Избирательное право в вопросах и ответах» собрались члены Женсовета Сяськелевского сельского поселения, сотрудники Сяськелевской ДШИ и активные жители деревни. Председатель избирательной комиссии Екатерина Смирнова рассказала о работе участковой избирательной комиссии, а депутат Сяськелевского сельского поселения Мария Федорова подготовила интересный доклад об истории женского избирательного права разных стран.

Круглый стол «Выборы: история и современность» собрал активных жителей поселения, а его гостями стали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Сергей Коняев. Библиотекарь выступила с рассказом об истории выборов и избирательного права: откуда пошли выборы, как проходило голосование в Древней Греции, Древнем Риме; какое влияние на избирательное право оказала Великая Французская революция. И, конечно же, мы вспомнили историю выборов нашего государства, начиная от Новгородского вече, Земских соборов и до настоящего времени.

22 августа библиотекарь провела акцию «Государственный флаг - символ России». В этот день перед зданием Дома культуры развевались российский флаг, воздушные шары цветов российского триколора и звучала музыка. Всем проходящим жителям было предложено ответить на два вопроса: какой сегодня праздник отмечает наша страна и какое мероприятие пройдет в России с 17 по 19 сентября? А дети взяли мелки и сделали рисунки на асфальте.

И, конечно, традиционно в библиотеке был оформлен уголок избирателя под названием «Я, ты, он, она – голосует вся страна!» Литература, представленная на выставке, помогла нашим избирателям (разных возрастных категорий) получить информацию об избирательном праве и процессе, узнать историю выборов в России, получить ответы на вопросы, как проголосовать, если вы находитесь не дома, как проголосовать на дому, можно ли будет проголосовать досрочно и т.д. Эту информацию можно было также получить из видеороликов, опубликованных в официальной группе библиотеки ВКонтакте.

Надеемся, что проведенная работа повлияла на решение жителей прийти на избирательные участки и отдать свой голос.

Ирина Федорова, Мария Федорова, Сяськелевский ИДЦ



