«Сохраняя прошлое, выбираем будущее!»

Правовое просвещение и информирование
граждан – один из важных аспектов деятельности Сяськелевской библиотеки. В
своей работе библиотека ориентируется на различные категории населения. Много
внимания уделяется разъяснению основ правовой культуры детям и молодежи,
пенсионерам. Для этого используются разнообразные формы библиотечной работы -
как традиционные, так и инновационные.
Как только узнали о конкурсе, приняли
решение – участвуем! Сразу возникло множество идей, как интересно и
нестандартно познакомить жителей с избирательным правом.
Начали с малышей. Воспитанники детского
сада узнали о возможности выбора. Для них была проведена игра «Выборы в
Сказочном Лесу». Пространство библиотеки
было оформлено в виде избирательного участка. Дети с легкостью перевоплотились
в лесных жителей: одни побывали в роли избирателей, другие – членами
избирательной комиссии, третьи – в роли кандидатов в президенты. За ходом
голосования следил наблюдатель. Наши кандидаты - Лиса, Медведь, Вол, Заяц и Ёж
- представили свои программы. За них-то и голосовали ребята-зверята.
Голосование, как и положено, проходило тайно. Ребятам были выданы бюллетени.
Сделав свой выбор, они опускали бюллетени в ящик для голосования. После
подсчета голосов избирательная комиссия озвучила результат.
Ребята восприняли игру с большим
интересом. В ходе игры дети познакомились со значением таких слов, как
«выборы», «голосование», «бюллетень», «кандидат», «избиратель», «ящик для
голосования»; получили элементарные представления о ходе голосования и выборах;
научились голосовать и правильно вести себя на избирательном участке.
Школьники старших классов – наши
избиратели в ближайшем будущем. Библиотекарь провела для восьмиклассников
Пламенской школы викторину «Избирательное право в действии», по итогам которой
были определены лучшие знатоки избирательного права в классе. Ими стали Алексей
Немов и Даниил Ильин. Викторина состояла из семи вопросов. Очень приятно было
видеть «море рук». Школьники справились со всеми заданиями! Благодаря викторине
они расширили свои знания по избирательному праву и теперь знают об
особенностях предвыборной кампании, о процедурах голосования и подсчёта
голосов.
С десятиклассниками прошла беседа на тему
предстоящих выборов. Поговорили мы и об их праве выбирать свое будущее, будущее
своей страны. Молодым людям было предложено поучаствовать в тестировании, по
итогам которого мы сделали вывод, что большинство десятиклассников положительно
относятся к выборам и в дальнейшем готовы принять участие в голосовании.
Ребятам также были вручены памятки «Молодому избирателю».
А еще в библиотеке был оформлен красочный
информационный стенд «Молодому избирателю». Информация, размещенная на стенде,
познакомила будущих избирателей с законодательством Российской Федерации о
выборах, порядком проведения избирательной кампании, с избирательным правом,
правилами голосования и т.д.
На правовой час «Избирательное право в
вопросах и ответах» собрались члены Женсовета Сяськелевского сельского
поселения, сотрудники Сяськелевской ДШИ и активные жители деревни. Председатель
избирательной комиссии Екатерина Смирнова рассказала о работе участковой
избирательной комиссии, а депутат Сяськелевского сельского поселения Мария
Федорова подготовила интересный доклад об истории женского избирательного права
разных стран.
Круглый стол «Выборы: история и
современность» собрал активных жителей поселения, а его гостями стали депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Сергей
Коняев. Библиотекарь выступила с рассказом об истории выборов и избирательного
права: откуда пошли выборы, как проходило голосование в Древней Греции, Древнем
Риме; какое влияние на избирательное право оказала Великая Французская
революция. И, конечно же, мы вспомнили историю выборов нашего государства,
начиная от Новгородского вече, Земских соборов и до настоящего времени.
22 августа библиотекарь провела акцию
«Государственный флаг - символ России». В этот день перед зданием Дома культуры
развевались российский флаг, воздушные шары цветов российского триколора и
звучала музыка. Всем проходящим жителям было предложено ответить на два
вопроса: какой сегодня праздник отмечает наша страна и какое мероприятие
пройдет в России с 17 по 19 сентября? А дети взяли мелки и сделали рисунки на
асфальте.
И, конечно, традиционно в библиотеке был оформлен
уголок избирателя под названием «Я, ты, он, она – голосует вся страна!»
Литература, представленная на выставке, помогла нашим избирателям (разных
возрастных категорий) получить информацию об избирательном праве и процессе,
узнать историю выборов в России, получить ответы на вопросы, как проголосовать,
если вы находитесь не дома, как проголосовать на дому, можно ли будет
проголосовать досрочно и т.д. Эту
информацию можно было также получить из видеороликов, опубликованных в
официальной группе библиотеки ВКонтакте.
Надеемся, что проведенная работа повлияла
на решение жителей прийти на избирательные участки и отдать свой голос.
Ирина Федорова, Мария Федорова,
Сяськелевский ИДЦ
Фото https://vk.com/public200066310