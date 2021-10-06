Когда заработает колонка в Пудости?

Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посредством видеокоференцсвязи
пояснила, что колонку закрывали на ремонт – меняли трубы. После окончания работ
Роспотребнадзор отказался выдавать разрешение на ее открытие из-за того, что
вода по результатам анализов не соответствовала нормативам.
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В крайнем случае можно открыть колонку, но предупредить жителей о том, что в
ней – только техническая вода. Это лучше, чем совсем оставить людей без воды, -
отметил глава региона.
Людмила
Нещадим добавила, что сегодня взяты повторные пробы для соответствующих
анализов и до конца октября колонка точно заработает.