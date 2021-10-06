Когда заработает колонка в Пудости?

Когда заработает колонка в Пудости?

В ходе прямой телефонной линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко жительница улицы Полевой в поселке Пудость пожаловалась на закрытую с конца апреля уличную водопроводную колонку.

Рубрики : ЖКХ     06 Oct 2021

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посредством видеокоференцсвязи пояснила, что колонку закрывали на ремонт – меняли трубы. После окончания работ Роспотребнадзор отказался выдавать разрешение на ее открытие из-за того, что вода по результатам анализов не соответствовала нормативам.

- В крайнем случае можно открыть колонку, но предупредить жителей о том, что в ней – только техническая вода. Это лучше, чем совсем оставить людей без воды, - отметил глава региона.

Людмила Нещадим добавила, что сегодня взяты повторные пробы для соответствующих анализов и до конца октября колонка точно заработает.

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