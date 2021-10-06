Когда заработает колонка в Пудости?

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посредством видеокоференцсвязи пояснила, что колонку закрывали на ремонт – меняли трубы. После окончания работ Роспотребнадзор отказался выдавать разрешение на ее открытие из-за того, что вода по результатам анализов не соответствовала нормативам.

- В крайнем случае можно открыть колонку, но предупредить жителей о том, что в ней – только техническая вода. Это лучше, чем совсем оставить людей без воды, - отметил глава региона.

Людмила Нещадим добавила, что сегодня взяты повторные пробы для соответствующих анализов и до конца октября колонка точно заработает.