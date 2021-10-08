Гатчинских призывников ждут в Кремле

Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. По
плану призыву подлежат 165 человек, 25 из них – с военно-учетной специальностью
«водитель», полученной в ДОСААФ. Все будет проходить, как обычно: медицинское
освидетельствование, сдача анализов, тест на коронавирус. В составе команды
призывники, прошедшие все проверки, будут следовать на сборный пункт и снова сдавать
экспресс-тест на ковид. В случае положительного результата назад вернется вся
группа.
Этого призыва коснутся некоторые изменения
законодательства. Теперь граждане, имеющие право на отсрочку – по учебе, по
семейным обстоятельствам, служащие в силовых структурах МВД, МЧС, УФСИН –
проходят медосвидетельствование только по желанию. Если призывник, имеющий
право на отсрочку, пожелает пройти медицинскую комиссию, он может это сделать,
написав заявление. Если не пожелает – нет. Тогда он будет проходить комиссию в
рамках призывной кампании по истечении отсрочки.
Чем это хорошо?
- Это облегчит работу призывным комиссиям, и места в
поликлиниках и больницах товарищи с отсрочкой занимать не будут, – поясняет
начальник призыва Гатчинского военкомата Дмитрий Тетёркин. – Потому что на
медицинское обследование те, кому положена отсрочка, приходили в первую
очередь, чтобы воспользоваться своим правом. И призывники, идущие в армию, не
успевали обследоваться – койко-места были заняты студентами. Это могло
продолжатся до окончания призыва, и молодые люди, которым положено служить,
теряли время – до следующей призывной кампании. Конечно, если проблем со
здоровьем нет, обследоваться не надо.
- Уже известно, в какие войска пойдут
гатчинские призывники этой осенью?
- Изучение призывного состава закончилось за 20 дней
до призыва. Кого-то изучали лично, кого-то – по материалам личного дела. Да,
предварительно уже ясно, кто в какой род войск пойдет, у кого какая категория
годности. Но, конечно, при личной явке будут внесены коррективы. Кто-то придет
с заболеванием, кто-то с травмой, а кто-то – с основанием для отсрочки. В этот
раз будем комплектовать и Президентский полк, и научные роты, и режимные части.
- Про научные роты расскажите, пожалуйста,
поподробнее…
- Только в Петербурге – несколько научных рот:
Военно-медицинская академия, Академия тыла и транспорта, Политехнический
университет ВМФ, Академия материально-технического обеспечения. В Петродворце –
морская научная рота.
Наших призывников выбрали также для службы в Тамбове –
там сформирована научная рота войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ. И для службы
в Анапе – в центре «Эра» (наподобие Сколково). Это огромная территория на
берегу Черного моря, современные корпуса, научные центры, бассейны, спортзалы.
Там объединены все научные направления.
- Кого определяют в научные роты?
- Тех, кто склонен к научной деятельности.
Естественно, с высшим образованием – желательно, специалитет или магистратура.
Специальности разные: программирование, прикладная физика, химия, медицина.
Ребят отбирают еще в период обучения. После этого здесь, в военкомате, смотрят
их личные дела, вызывают, беседуют.
- Если призывник с соответствующим
образованием и способностями попросится в научную роту, его возьмут?
- Не исключено. Среди выпускников вузов много тех, кто
хочет дальше заниматься наукой. Мы по договоренности отбираем «головастых»
ребят и, хотя их нет в директиве, направляем в научные роты. Как правило, их
отбирают. Потому что часто случается недобор. В научные роты все призывники
идут в один день по директиве. Но в итоге может прийти только треть от
запланированного количества, потому что кто-то из выбранных уже отслужил,
кто-то оказался негоден по здоровью, кто-то поступил в аспирантуру.
И, кроме того, мало быть умным – нужно еще и желание.
Всегда с большей вероятностью возьмут того, кто сам хочет – перспектива лучше.
Это как с ВДВ: выбирают того, кто подготовлен и изъявляет желание, нежели
физически подходящего, но не готового быть десантником. Он будет создавать
трудности весь год – зачем командиру части это надо?
- Какие требования к состоянию здоровья
кандидатов в научные роты?
- По здоровью порог прохождения минимальный. Огромных
физических нагрузок там не будет – упор делается на голову.
- Сколько ребят в этот раз пойдет в
Президентский полк?
- Из 12 подходящих по всем параметрам в конечном итоге
отобрали троих. Представители полка с ними лично общались. Эти ребята
предназначаются в полк охраны Кремля. Все они навели справки о будущей службе и
идут с большой охотой. В Президентском полку интересная служба – в центре
Москвы, в непосредственной близости от первых лиц государства, с привилегиями.
Это элитное подразделение: питание – офицерское, форма – из офицерского сукна.
Недовольным из Президентского полка еще никто не возвращался…