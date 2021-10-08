Гатчинских призывников ждут в Кремле

Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. По плану призыву подлежат 165 человек, 25 из них – с военно-учетной специальностью «водитель», полученной в ДОСААФ. Все будет проходить, как обычно: медицинское освидетельствование, сдача анализов, тест на коронавирус. В составе команды призывники, прошедшие все проверки, будут следовать на сборный пункт и снова сдавать экспресс-тест на ковид. В случае положительного результата назад вернется вся группа.

Этого призыва коснутся некоторые изменения законодательства. Теперь граждане, имеющие право на отсрочку – по учебе, по семейным обстоятельствам, служащие в силовых структурах МВД, МЧС, УФСИН – проходят медосвидетельствование только по желанию. Если призывник, имеющий право на отсрочку, пожелает пройти медицинскую комиссию, он может это сделать, написав заявление. Если не пожелает – нет. Тогда он будет проходить комиссию в рамках призывной кампании по истечении отсрочки.

Чем это хорошо?

- Это облегчит работу призывным комиссиям, и места в поликлиниках и больницах товарищи с отсрочкой занимать не будут, – поясняет начальник призыва Гатчинского военкомата Дмитрий Тетёркин. – Потому что на медицинское обследование те, кому положена отсрочка, приходили в первую очередь, чтобы воспользоваться своим правом. И призывники, идущие в армию, не успевали обследоваться – койко-места были заняты студентами. Это могло продолжатся до окончания призыва, и молодые люди, которым положено служить, теряли время – до следующей призывной кампании. Конечно, если проблем со здоровьем нет, обследоваться не надо.

- Уже известно, в какие войска пойдут гатчинские призывники этой осенью?

- Изучение призывного состава закончилось за 20 дней до призыва. Кого-то изучали лично, кого-то – по материалам личного дела. Да, предварительно уже ясно, кто в какой род войск пойдет, у кого какая категория годности. Но, конечно, при личной явке будут внесены коррективы. Кто-то придет с заболеванием, кто-то с травмой, а кто-то – с основанием для отсрочки. В этот раз будем комплектовать и Президентский полк, и научные роты, и режимные части.

- Про научные роты расскажите, пожалуйста, поподробнее…

- Только в Петербурге – несколько научных рот: Военно-медицинская академия, Академия тыла и транспорта, Политехнический университет ВМФ, Академия материально-технического обеспечения. В Петродворце – морская научная рота.

Наших призывников выбрали также для службы в Тамбове – там сформирована научная рота войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ. И для службы в Анапе – в центре «Эра» (наподобие Сколково). Это огромная территория на берегу Черного моря, современные корпуса, научные центры, бассейны, спортзалы. Там объединены все научные направления.

- Кого определяют в научные роты?

- Тех, кто склонен к научной деятельности. Естественно, с высшим образованием – желательно, специалитет или магистратура. Специальности разные: программирование, прикладная физика, химия, медицина. Ребят отбирают еще в период обучения. После этого здесь, в военкомате, смотрят их личные дела, вызывают, беседуют.

- Если призывник с соответствующим образованием и способностями попросится в научную роту, его возьмут?

- Не исключено. Среди выпускников вузов много тех, кто хочет дальше заниматься наукой. Мы по договоренности отбираем «головастых» ребят и, хотя их нет в директиве, направляем в научные роты. Как правило, их отбирают. Потому что часто случается недобор. В научные роты все призывники идут в один день по директиве. Но в итоге может прийти только треть от запланированного количества, потому что кто-то из выбранных уже отслужил, кто-то оказался негоден по здоровью, кто-то поступил в аспирантуру.

И, кроме того, мало быть умным – нужно еще и желание. Всегда с большей вероятностью возьмут того, кто сам хочет – перспектива лучше. Это как с ВДВ: выбирают того, кто подготовлен и изъявляет желание, нежели физически подходящего, но не готового быть десантником. Он будет создавать трудности весь год – зачем командиру части это надо?

- Какие требования к состоянию здоровья кандидатов в научные роты?

- По здоровью порог прохождения минимальный. Огромных физических нагрузок там не будет – упор делается на голову.

- Сколько ребят в этот раз пойдет в Президентский полк?

- Из 12 подходящих по всем параметрам в конечном итоге отобрали троих. Представители полка с ними лично общались. Эти ребята предназначаются в полк охраны Кремля. Все они навели справки о будущей службе и идут с большой охотой. В Президентском полку интересная служба – в центре Москвы, в непосредственной близости от первых лиц государства, с привилегиями. Это элитное подразделение: питание – офицерское, форма – из офицерского сукна. Недовольным из Президентского полка еще никто не возвращался…



