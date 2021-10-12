Памятник императору Александру III в Гатчине – участник конкурса «Золотой Трезини»

География номинантов не ограничена. В 2021 году на позолоченные статуэтки Доменико Трезини претендуют более 500 проектов из 80 стран. В том числе музей-заповедник «Гатчина» представляет памятник императору Александру III в номинации «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции». Кроме того, каждый из проектов претендует на приз зрительских симпатий: например, узнать подробнее о памятнике Александру III и проголосовать за него можно по ссылке: https://www.goldtrezzini.ru/nominees/alexander-iii/

Победители и призёры будут награждены в 15 ноября 2021 года, торжественная церемония пройдёт на сцене Михайловского театра.

Почётный председатель Международного совета конкурса «Золотой Трезини» – генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В жюри конкурса входят всемирно известные архитекторы Рикардо Бофил, Норман Фостер, старший архитектор бюро «Zaha Hadid Architects» Хусам Шакуф, президент компании «Nikkon Sekkei» Тадао Камеи, главный дизайнер «Ferrari» Флавио Манцони, лауреат Притцкеровской премии 2011 года Эдуарду Соуту де Моура, лауреат Притцкеровской премии 2013 года Тойо Ито и ещё более 200 экспертов из 32 стран.

В состав жюри конкурса также вошли директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов и первый заместитель директора музея-заповедника «Гатчина» Ирина Абросимова.

«Конкурс «Золотой Трезини» – явление уникальное, – отмечает Василий Панкратов. – Где ещё начинающие талантливые архитекторы и дизайнеры могут на равных бороться за победу с признанными мастерами своего дела? Где ещё музеи из разных городов и разных стран могут показать свои новые достижения в области реставрации и в то же время увидеть успехи коллег? Такая «сверка часов» позволяет держать руку на пульсе всего самого актуального и передового, что есть в мировом опыте проектирования, архитектуры, реставрации и дизайна. Это похоже на олимпийский принцип равенства возможностей и напоминает нам судьбу самого Доменико Трезини, чье имя носит конкурс. Да, он имел определенные успехи в Европе, но по-настоящему звезда молодого архитектора взошла именно в Петербурге, где Трезини стал одним из первых строителей и во многом определил лицо города на столетия вперед. Войти в состав Международного совета конкурса «Золотой Трезини» – большая честь и большая ответственность. Желаю всем участникам успехов в нынешней конкурсной программе и вдохновения в будущей работе».

В 2019 году осуществленный в Гатчинском дворце проект реставрации и консервации Чесменской галереи стал победителем Второго открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».

В 2020 году реализованный проект реставрации комнат императора Николая I в Арсенальном каре Гатчинского дворца был отмечен Золотым дипломом победителя конкурса «Золотой Трезини».