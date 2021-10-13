Кто заказывал такси для мошенничества?

6-го октября в дежурную
часть Вырицкого отдела полиции обратилась 66-летняя жительница Вырицы. Утром ей
на мобильный поступил звонок. Представились техническим отделом банка и
сообщили, что на имя пенсионерки неизвестные злоумышленники пытались взять
кредит. Чтобы выявить нечестных сотрудников банка, ей надо перевести деньги на
некие телефонные номера. Но в отделение банка в Вырице идти нельзя – надо ехать
в Тосно.
Пенсионерке вызвали
такси, при себе у нее было 75 тысяч рублей, которые она по указанию звонивших
перевела в магазине «Дикси» в Тосно на восемь указанных ей телефонов мелкими
переводами. Там же сняла с кредитной карты 42 тысячи рублей и отправила на те
же номера. Ущерб составил 120 тысяч рублей. По факту мошенничества возбудили
уголовное дело.
И подобные заявления
поступают в полицию каждый день… По несколько штук.