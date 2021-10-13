Кто заказывал такси для мошенничества?

Кто заказывал такси для мошенничества?

Жительнице Вырицы даже вызвали такси, чтобы она съездила в соседний город и перевела свои деньги преступникам. Выполняя указания злоумышленников, пенсионерка, вдобавок, сняла деньги с кредитки. Потом опомнилась и пошла в полицию.

Рубрики : Криминал     13 Oct 2021

6-го октября в дежурную часть Вырицкого отдела полиции обратилась 66-летняя жительница Вырицы. Утром ей на мобильный поступил звонок. Представились техническим отделом банка и сообщили, что на имя пенсионерки неизвестные злоумышленники пытались взять кредит. Чтобы выявить нечестных сотрудников банка, ей надо перевести деньги на некие телефонные номера. Но в отделение банка в Вырице идти нельзя – надо ехать в Тосно.

Пенсионерке вызвали такси, при себе у нее было 75 тысяч рублей, которые она по указанию звонивших перевела в магазине «Дикси» в Тосно на восемь указанных ей телефонов мелкими переводами. Там же сняла с кредитной карты 42 тысячи рублей и отправила на те же номера. Ущерб составил 120 тысяч рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

И подобные заявления поступают в полицию каждый день… По несколько штук.

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