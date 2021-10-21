Как противодействовать подростковому буллингу

Проблемой буллинга сегодня озабочены взрослые, как профессионалы – педагоги и психологи, так и непосредственно родители. По данным исследовательского коллектива РАН установлено, «что значительное число подростков сталкивается с разовыми проявлениями школьной травли (от 26% до 44%), а более трех раз в месяц вовлекались в травлю от 3 до 10% учащихся». Этот же авторский коллектив разработал три руководства по противодействию травле и профилактике буллинга: для учащихся, их родителей и различных категорий специалистов, работающих в образовательных организациях.

К примеру, в книге для родителей «Что делать, если ребёнок вовлечен» есть разделы: «Признаки того, что ваш ребёнок подвергся травле в школе», «Как понять, что ваш ребёнок – инициатор школьной травли», «Как разговаривать с ребёнком на трудные темы». Анализируются наиболее типичные ошибки родителей.

Например, авторы пишут о том, что НЕ стоит обещать ребенку хранить в секрете, что его травят в школе. Первая и главная задача взрослых – признать проблему и сообщить о ней классному руководителю и директору школы. Ни в коем случае нельзя замалчивать факты буллинга. Только придав проблеме гласность, можно ее решить.

Однако специалисты, работающие с проблемой буллинга, должны гарантировать вам конфиденциальность. Это будет способствовать раскрываемости таких случаев в детском коллективе, повышению доверия детей взрослым и не позволит «раздуть» и сформировать новые проблемы.

НЕ советуйте ребенку отвечать на агрессию агрессией. Очень часто родители рекомендуют ребенку, который подвергается травле, «дать сдачу», «уметь за себя постоять». Тут важно понимать разницу между единичной школьной дракой и регулярной систематической травлей. Ошибочно представление, что «хулиганы трусы» и убегут, если вы будете сражаться с ними. Есть две веские причины того, почему этот совет не годится и почти наверняка ухудшит ситуацию, если ребенок воспользуется им.

Дело в том, что многие хулиганы не являются физически слабыми и не всегда отступают. Следовательно, конечным результатом сопротивления может быть особенно тяжелое физическое избиение, продолжение и ухудшение ситуации с издевательствами.

Специалисты также НЕ советуют родителям жертвы напрямую выяснять отношения с обидчиками-одноклассниками, а также их родителями.

Чужие дети – не зона вашей ответственности. Выслушайте предложения педагогического коллектива, задайте уточняющие вопросы, примите к сведению действия, которые нужно совершить вам и вашему ребенку и делайте то, что зависит от вас. Постарайтесь довериться классному руководителю и администрации. При выстраивании конструктивного диалога со школой работа над проблемой может вестись комплексно и, следовательно, более эффективно.

Руководство для подростков называется «Как не стать жертвой и почему не стоит нападать на других». Его главные разделы: «Как вести себя, если вы стали жертвой буллинга», «Как вы можете предотвратить травлю в вашей школе», «Если вы издевались над кем-то».

К примеру, авторы пишут: «Если вы не уверены или боитесь того, как именно школа может отреагировать на ваше сообщение о том, что над вами издевались, то будет хорошей идеей сначала рассказать кому-то дома. Есть некоторые вещи, которые родитель или опекун, или тот, кто заботится о вас дома, должен знать о том, чтобы сообщить об инциденте издевательств в школу. Не верьте тому, что вы сами виноваты в том, что вас травят.

Одна из самых плохих вещей, связанных с буллингом, заключается в том, что люди, над которыми издевались, часто чувствуют, что это их собственная вина. На самом деле, никто не заслуживает издевательств, и поведению хулиганов оправдания нет. Издевательства – это всегда плохо.

Хулиган (и другие люди) могут заставить жертву поверить, что это ее вина. Ведь обидные прозвища и дразнилки, которыми задевают жертву, как правило, рассказывают о чем-то, чем жертва отличается от других: внешностью, весом, разрезом глаз, религией, национальностью, ношением очков или слухового аппарата, умением или неумением хорошо отвечать у доски...

Поэтому жертва буллинга может начать думать: «О, если бы я был выше/ короче/ толще/ тоньше/ не носил очки/ имел другой цвет волос/ не имел веснушек/ говорил по-другому/ был лучше или не был бы так хорош в (каком-то виде спорта/ творчестве или иной деятельности), тогда меня бы не выбрали хулиганы в качестве мишени!»

Нельзя надеяться, что издевательства уйдут сами собой. Это плохой вариант. Ситуация почти наверняка ухудшится, если вы будете молчать, потому что хулиган поймет, что ему это сходит с рук.

...В случае кибербуллингга сохраняйте сообщения от хулигана и переписки в интернете, даже если вы хотите избавиться от текстов, которые причинили вам боль. Таким образом вы всегда сможете предоставить сохраненный материал в полицию, чтобы остановить хулигана. Кроме того, в случае, если хулиган попытается «отфотошопить» вашу переписку с целью оболгать вас, вы всегда сможете доказать свою невиновность».

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