Сергей Коняев присоединился к областному парламенту

Сергей Коняев присоединился к областному парламенту

Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский в четверг, 21 октября, вручил Сергею Коняеву удостоверение депутата Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва.

Рубрики : Власть     22 Oct 2021

Напомним, на заседании областного парламента, состоявшемся 7-го октября, в качестве своего представителя в Совете Федерации РФ депутаты выбрали Дмитрия Василенко, выдвинутого на выборы в областной парламент партией «Единая Россия».

В связи с досрочным прекращением его полномочий как депутата Законодательного собрания Ленинградской области вакантный мандат был передан следующему по общеобластному списку "Единой России" кандидату. Им стал представитель Гатчинского района – кандидат от избирательного округа № 19 Сергей Коняев.

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