Сергей Коняев присоединился к областному парламенту

Напомним, на заседании областного парламента, состоявшемся 7-го октября, в качестве своего представителя в Совете Федерации РФ депутаты выбрали Дмитрия Василенко, выдвинутого на выборы в областной парламент партией «Единая Россия».

В связи с досрочным прекращением его полномочий как депутата Законодательного собрания Ленинградской области вакантный мандат был передан следующему по общеобластному списку "Единой России" кандидату. Им стал представитель Гатчинского района – кандидат от избирательного округа № 19 Сергей Коняев.