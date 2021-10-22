Сергей Коняев присоединился к областному парламенту

Напомним, на заседании областного парламента,
состоявшемся 7-го октября, в качестве своего представителя в Совете Федерации
РФ депутаты выбрали Дмитрия Василенко, выдвинутого на выборы в областной
парламент партией «Единая Россия».
В связи с досрочным прекращением его полномочий как
депутата Законодательного собрания Ленинградской области вакантный мандат был
передан следующему по общеобластному списку "Единой России" кандидату. Им стал представитель
Гатчинского района – кандидат от избирательного округа № 19 Сергей Коняев.