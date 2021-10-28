«Смешной Куприн»

Это очередная встреча в рамках культурно-просветительского проекта «Двенадцать. Из Гатчины в Россию — с любовью», который реализует центр «Загвоздка» при поддержке Фонда президентских грантов Российской Федерации.

Как отметил Константин Иванов, Александр Куприн считается одним из самых драматичных русских писателей. Более того, современная молодежная читательская аудитория считает его едва ли не самым депрессивным автором.

- Возможно, это связано с тем, что у Куприна довольно много натуралистических произведений, описывающих все тяготы нашего мирского существования, - говорит Константин Иванов. - В литературной среде даже появилось такое явление, как купринизм, означающее трагический финал. Это свидетельствует, скорее, о поверхностном восприятии нашей культуры и литературы...

«Городские типы» Куприна

Как очень многогранный и живой человек, Куприн не мог пройти мимо такого явления, как юмор и сатира.

- Юмор проходит красной нитью через большинство произведений Куприна, какими бы трагичными они ни казались, - говорит Константин Иванов. - Причем его всегда ровно столько, сколько должно быть. Цель Куприна - не рассмешить людей, а помочь разобраться в ситуации, складывая ту или иную трагическую картинку.

Известно, что писательский труд Куприна начинался как раз с роли юмориста и сатирика. После выпуска из военного училища Куприн начал свою работу газетного репортера в Киеве. Будущий писатель повсюду разыскивал сюжеты, раскрывал их на бумаге и публиковал в различных газетах. Он увлекся весьма популярным тогда жанром «городские типы», который строился на литературном наблюдении за людьми и красочном описании их характеров.

Куприн очень тонко чувствовал человеческую натуру. Он постоянно за кем-то наблюдал, общался со своими визави, потом выкладывая все это на бумагу. Так была создана целая серия юмористических скетчей, которые расходились по всем газетам, сделав Куприна любимцем публики.

Эти скетчи вошли в первую книгу писателя, которая так и называлась - «Киевские типы». В очерках этой серии запечатлены и описаны самые разные городские типажи — студент, босяк, вор, певчий, пожарный, квартирная хозяйка, художник и так далее. И о каждом из них писатель рассказывал живо и увлеченно.

По сути, это был готовый учебник психологии и физиогномики. Переехав из Киева в Петербург, Куприн продолжил свои литературные наблюдения. Он с успехом участвовал в популярных тогда вечерах смеха, на которых собирались молодые писатели-сатирики. Куприн был прекрасным чтецом и декламатором, запомнившись публике своими артистическими выступлениями.

«Смешная» поэзия Куприна

Юмор Куприна наиболее выразительно проявляется в его поэзии. Но писал он не только стихи, часто мрачноватые. Он очень любил сочинять эпиграммы на своих коллег по творческому цеху, иногда не жалея и своих друзей.

Чего только стоит вот эта эпиграмма на писателя Аркадия Аверченко, с которым Куприн сотрудничал в рамках первого журнала «Сатирикон»:

«О нет, судьба тебя не обошла,

Не из последних ты на кухне барской -

На заднице хранишь ты знак орла,

Как отпечаток пятки царской!»

А вот как обошелся Куприн с Иваном Буниным:

«Оставь, поэт, наивен твой обман,

К чему тебе прикидываться Фетом?

Известно всем, что просто ты Иван,

А, кстати, и дурак при этом!»

Конечно, друзья-писатели обижались на Куприна, тем более что его эпиграммы и скетчи моментально разлетались по всей России.

Похождения Куприна

Похождения и проделки Куприна вызывали большой интерес у публики. Он стал настоящей звездой газетных репортажей, включая «желтые» издания. За ним постоянно охотились репортеры или, как бы сейчас сказали, «папарацци». Они с упоением описывали, как Куприн бросил полицейского надзирателя в бассейн со стерлядью или приколол вилкой к чьему-то животу котлету.

Естественно, что и сам Куприн стал объектом литературных наблюдений, героем эпиграмм, юмористических стихотворений, шаржей и карикатур, причем «купринизмы» до сих пор встречаются в нашей культуре.

Отголоски розыгрышей, похождений или литературных историй Куприна можно встретить у многих известных авторов. Щедро черпали у Куприна некоторые сюжеты Михаил Булгаков, писатели Ильф и Петров. Любопытно, что прообразом знаменитого булгаковского Воланда стал герой купринского рассказа «Звезда Соломона» Мефодий Тоффель. А эпизод с окрашиванием волос в зеленый цвет перешел из жизни Куприна в такие знаменитые произведения, как «Двенадцать стульев» и «Собачье сердце».

Куприн и кинематограф

Куприн был очень артистичен по натуре. Он любил разыгрывать сценки, в которых участвовал и как режиссер, и как актер. В начале ХХ века уже набирал обороты российский кинематограф. Куприн сам пытался писать киносценарии, а поскольку он уже считался литературной звездой, его произведения начали активно экранизировать. Так впервые были поставлены «Поединок», «Яма», велись переговоры об экранизации «Гранатового браслета».

В 1913 году Куприн принял участие в съемках игрового кино, инициатором которых был кинопредприниматель Владимир Гельгар. На главную роль в нескольких комических картинах Гельгар пригласил знаменитого итальянского комика и акробата Джакомо Чирени, более известного как Жакомино.

Жакомино и Куприн, как известно, были близкими друзьями. Куприн писал для комика репризы и часто участвовал в его цирковых представлениях в качестве подставного. Эти совместные выступления пользовались огромной популярностью у публики.

Для проекта Гельгара Куприн разработал один из киносюжетов. Съемки фильма «Жакомино жестоко наказан» проходили в Гатчине, где у Гельгара было свое киноателье. Вместе с Жакомино снялся в этой коротенькой ленте и Куприн. К сожалению, этот фильм не сохранился до наших дней. Но кинематографическая линия творчества и жизни Куприна не канула в вечность.

Несколько лет назад идею Гельгара подхватили гатчинские кинематографисты. Команда под руководством режиссера Максима Колесникова сняла замечательный ретро-сериал в жанре немого кино о похождениях Куприна и Жакомино в Гатчине.

На вечере в Загвоздке Максим Колесников рассказал о том, как начиналось немое кино в России, и о гатчинском проекте «Жакомино и Куприн». Гости мероприятия не только смогли увидеть последний, завершающий эпизод сериала «Происшествие в электротеатре», но и познакомились с участниками съемочной группы этого кинопроекта — Александром Мавриным, Жанной Корнеевой и Юлией Мартыновой.

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Полные видеозаписи творческих встреч в культурном центре «Загвоздка» можно увидеть на канале центра «Загвоздка» в YouTube.