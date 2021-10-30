Истории Военно-Морского Флота России посвящён новый виртуальный тур Президентской библиотеки

Виртуальный тур создан
при поддержке Российского военно-исторического общества, таким образом,
временная экспозиция сохранена в цифровой форме и доступна
интернет-пользователям по всему миру.
Выставка посвящена сразу
двум значимым датам, отмечаемым в 2021 году и связанным с Военно-Морским Флотом
России.
20 (30) октября 1696 года
указом Боярской думы, инициированным Петром I, в России был официально основан
регулярный флот. Создание флота и начало регулярного отечественного
судостроения стали первым успешным государственно значимым проектом царя-реформатора.
Он заложил несколько верфей, в том числе Адмиралтейские и Соломбальскую (ныне
«Красная кузница») – два старейших предприятия, входящих в состав Объединённой
судостроительной корпорации.
Веками Россия имела
статус великой морской державы: были разработаны новые проекты кораблей,
парусный флот уступил место паровому и броненосному. Поражение в
Русско-японской войне (1904–1905) стало доказательством острой потребности в
серьёзном развитии кораблестроения и модернизации флота. 11 (24) марта 1906 года
был издан приказ по Морскому ведомству № 52 о включении в классификацию судов
военного флота разряда подводных лодок, доказавших свою эффективность в бою.
Эта дата считается днём основания подводного флота России.
Выставка в Президентской
библиотеке демонстрирует преемственность российского флота с петровских времён
до наших дней и современные достижения корабелов ОСК. Впервые в единой
экспозиции представлены материалы, предоставленные библиотеками, музеями,
архивами, а также предприятиями, входящими в состав крупнейшей судостроительной
корпорации России.
В первом зале
экспонируются редкие издания XVIII–XX веков, рассказывающие о первых шагах
российского флота, созданного Петром I. Среди книжных памятников XVIII века
первый Морской устав 1720 года, книги о славных морских подвигах и красочные
альбомы с изображениями кораблей XIX века.
Экспозиция второго зала
посвящена истории подводного судостроения. Здесь можно увидеть уникальные
документы из собрания Российского государственного архива Военно-Морского
Флота, а также материалы и макеты подводных кораблей, предоставленные музеями
всемирно известных судостроительных заводов и конструкторских бюро, входящих в
состав Объединённой судостроительной корпорации.
Выставка «Морским судам
быть!» - к 325-летию со дня основания
Военно-Морского Флота и 115-летию со дня основания подводного флота России»
стала одним из победителей организованного Российским военно-историческим
обществом Всероссийского конкурса проектов среди библиотек по проведению
мероприятий, посвящённых значимым датам отечественной военной истории.
Сегодня доступно более
тридцати виртуальных туров и экскурсий для удалённого посещения. Ознакомиться с
ними можно на портале Президентской библиотеки в разделе «Выставки» по ссылке
https://www.prlib.ru/about_exhibition