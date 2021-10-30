Истории Военно-Морского Флота России посвящён новый виртуальный тур Президентской библиотеки

Виртуальный тур создан при поддержке Российского военно-исторического общества, таким образом, временная экспозиция сохранена в цифровой форме и доступна интернет-пользователям по всему миру.

Выставка посвящена сразу двум значимым датам, отмечаемым в 2021 году и связанным с Военно-Морским Флотом России.

20 (30) октября 1696 года указом Боярской думы, инициированным Петром I, в России был официально основан регулярный флот. Создание флота и начало регулярного отечественного судостроения стали первым успешным государственно значимым проектом царя-реформатора. Он заложил несколько верфей, в том числе Адмиралтейские и Соломбальскую (ныне «Красная кузница») – два старейших предприятия, входящих в состав Объединённой судостроительной корпорации.

Веками Россия имела статус великой морской державы: были разработаны новые проекты кораблей, парусный флот уступил место паровому и броненосному. Поражение в Русско-японской войне (1904–1905) стало доказательством острой потребности в серьёзном развитии кораблестроения и модернизации флота. 11 (24) марта 1906 года был издан приказ по Морскому ведомству № 52 о включении в классификацию судов военного флота разряда подводных лодок, доказавших свою эффективность в бою. Эта дата считается днём основания подводного флота России.

Выставка в Президентской библиотеке демонстрирует преемственность российского флота с петровских времён до наших дней и современные достижения корабелов ОСК. Впервые в единой экспозиции представлены материалы, предоставленные библиотеками, музеями, архивами, а также предприятиями, входящими в состав крупнейшей судостроительной корпорации России.

В первом зале экспонируются редкие издания XVIII–XX веков, рассказывающие о первых шагах российского флота, созданного Петром I. Среди книжных памятников XVIII века первый Морской устав 1720 года, книги о славных морских подвигах и красочные альбомы с изображениями кораблей XIX века.

Экспозиция второго зала посвящена истории подводного судостроения. Здесь можно увидеть уникальные документы из собрания Российского государственного архива Военно-Морского Флота, а также материалы и макеты подводных кораблей, предоставленные музеями всемирно известных судостроительных заводов и конструкторских бюро, входящих в состав Объединённой судостроительной корпорации.

Выставка «Морским судам быть!» - к 325-летию со дня основания Военно-Морского Флота и 115-летию со дня основания подводного флота России» стала одним из победителей организованного Российским военно-историческим обществом Всероссийского конкурса проектов среди библиотек по проведению мероприятий, посвящённых значимым датам отечественной военной истории.

Сегодня доступно более тридцати виртуальных туров и экскурсий для удалённого посещения. Ознакомиться с ними можно на портале Президентской библиотеки в разделе «Выставки» по ссылке https://www.prlib.ru/about_exhibition