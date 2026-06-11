Как получить пропуск в приграничную зону?

Город славится своей средневековой крепостью, историческим районом «Парусинка», живописными Нарвскими водопадами и музеем знаменитого художника-графика Ивана Яковлевича Билибина, где находится крупнейшая в мире коллекция его произведений и личных вещей.

Если вы хотите стать частью праздничных мероприятий и увидеть все достопримечательности старинного города своими глазами, необходимо заранее подать заявление.

Сделать это можно путём личного обращения, по почте или онлайн. Направляйте свои заявления:

— В Пограничное Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д. 62)

Почтовый адрес: pu.spb.lenobl@fsb.ru

— В Службу в Сосновом Бору (188540, Ленинградская область, Сосновый Бор, ул. Советская д.63а)

Почтовый адрес: pu.spb.sb@fsb.ru

— Через портал «Госуслуги» (на странице услуги «Выдача пропусков в пограничную зону»)

Получить готовый пропуск можно:

— лично по адресу организации, на который направляли заявление;

— почтовой связью на указанный в заявлении почтовый адрес;

— в форме электронного документа (на почту или портал «Госуслуги»).

#объясняем47_туризм