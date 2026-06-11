Путешествие в историю железных дорог

Экскурсия началась с рассказа о самых истоках железнодорожного дела. Ребят познакомили с историей первого паровоза, созданного талантливыми изобретателями Черепановыми. Юные посетители с интересом разглядывали паровоз Тревитика с паровыми котлами высокого давления и слушали удивительные факты из прошлого. Например, о том, что раньше паровозы «стояли в стойлах», а кабина машиниста называлась «будкой».

Школьники познакомились с макетом первой Царскосельской железной дороги – исторического маршрута, положившего начало железнодорожному сообщению в нашей стране. Не меньший интерес вызвал и макет железной дороги во Владивостоке.

Особое впечатление на ребят произвел паровоз в разрезе: такая демонстрация позволила увидеть, как устроена машина изнутри.

Юные экскурсанты смогли ненадолго перенестись в прошлое: они представляли себя пассажирами вагона третьего класса и почтового вагона, а также заглянули в вагон-аптеку-перевязочную.

Ребята узнали о паровозе с номером С 68 – одном из лучших локомотивов Российской империи, а также о том, почему вагоны раньше окрашивали в разные цвета.

Не обошли стороной и будущее железных дорог: школьники познакомились с концепцией железнодорожной сети 2030 года и смогли сравнить ее с историческими экспонатами.

Завершением экскурсии стало знакомство с последним паровозом, выпущенным Коломенским заводом имени В.В. Куйбышева.

Организовал познавательную поездку для ребят начальник отдела по делам несовершеннолетних Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте, капитан полиции Николай Александрович Линин. Педагоги школы называют Николая Александровича партнером по воспитанию подрастающего поколения. Перед началом экскурсии капитан полиции напомнил школьникам о правилах безопасного поведения на железной дороге и пожелал хороших каникул.

Стоит отметить, что это уже не первая инициатива Николая Александровича: ранее он организовал для семиклассников экскурсию на Витебский вокзал – один из самых красивых и старейших вокзалов России.

Ученики и педагоги Сусанинской школы выражают искреннюю благодарность Николаю Александровичу Линину за организацию увлекательных и познавательных мероприятий и надеются на новые встречи, которые откроют для ребят еще больше интересных страниц истории и современности.