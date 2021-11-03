ГИЭФПТ: «Ты помнишь, как всё начиналось…»

Для многих жителей Ленинградской области и приехавших из других регионов страны институт в Гатчине стал началом профессиональной карьеры и нового интересного жизненного пути. Двадцать пять лет связана с ГИЭФПТ Наталья Витальевна Васильева - кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета. Наталья Витальевна – выпускница первого набора и преподаватель этого же института с 20-летним стажем.
- Наталья Витальевна, почему вы приехали
учиться в Гатчину? Каким был первый набор института?
- В 1997 году я окончила Ивангородскую
среднюю школу № 1 имени Н.П. Наумова. В августе, когда пора волнений была
позади, родители сообщили, что открывается институт в Гатчине и решили
сагитировать учиться поближе к дому. Аргумент был неоспорим: нам будет
спокойнее! И с результатами вступительных экзаменов в другой вуз я поступила в
наш институт. Тогда он назывался Ленинградский институт экономики и финансов.
Это был первый очный набор. Вуз открылся только с одним факультетом –
экономическим. О нем еще мало знали. В первый год приезжих было немного.
Учились, в основном, выпускники гатчинских школ.
Напомню, что у института тогда был только
один учебный корпус, а напротив - одно здание общежития. И все! В общежитии
первый год жили всего лишь семь студентов. Нам было очень вольготно.
Наш набор попал под введение системы
бакалавриата в вузах. У меня есть диплом бакалавра, который я получила после
четвертого курса, и диплом специалиста – после пятого курса.
- Кто вас по-настоящему профессионально
сориентировал?
- Тепло вспоминаю всех без исключения
своих преподавателей: они мне очень дороги. Наш первый декан, уважаемый человек
- Лариса Андреевна Ежова, она же преподавала у нас высшую математику. Лариса
Андреевна работала в военном вузе – у нее был строгий подход ко всему, но
справедливый. Как математик, она всегда четко и понятно давала материал: что
нужно делать и какой результат она хочет получить.
С точки зрения профориентации, самое
большое влияние оказала Людмила Андреевна Селиванова - теперь моя коллега и
друг. Она вела экономические дисциплины и зародила в нас интерес: почему все
происходит именно так, с точки зрения экономики, каковы закономерности?
Годы студенчества, на мой взгляд, самые
лучшие в жизни каждого человека, и я не исключение. Люблю учиться, и мне всегда
это нравилось. К преподавателям отношусь с особым пиететом. С некоторыми мы 20
лет уже коллеги. Есть те, кто преподавал мне, и до сих пор работает.
Мы встречаемся с однокурсниками,
поддерживаем хорошие дружеские отношения. Часто встречаемся по рабочим вопросам
на различных мероприятиях. Сотрудничаем в организации практик и трудоустройства
нынешних студентов ГИЭФПТ.
- Как вы пришли к преподаванию?
- Уже 25 лет я дружу с Еленой Николаевной
Дю – она много лет работала помощником ректора по воспитательной работе.
Появление на моем жизненном пути Елены Николаевны стала ключевым фактором того,
что я осталась в Гатчине и стала работать в институте. Она привела меня сюда,
практически, за руку. Я выпускалась в 2002 году: первого апреля (судьбоносная
шутка) стала сотрудником тогда еще политехнического лицея №33, а в сентябре
пришла лаборантом на кафедру национальной экономики института.
Окончив институт, я поступила в
аспирантуру. Как у любого аспиранта, у меня была педагогическая практика. И это
затянуло…
В 2013 году успешно защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а в 2020 получила
ученое звание доцент.
- Вы должны знать ГИЭФПТ лучше других: Вы
тут и учились, и преподаете. Как менялся вуз?
- В самом начале, конечно, было непросто
зарабатывать авторитет. Вуз открылся на базе лицея. Сначала очень хотелось
доказать, что мы не хуже, чем другие вузы. А когда пошли значимые результаты,
студенты стали побеждать на российских и международных олимпиадах и конкурсах,
успешно трудоустраиваться – тогда стало возможным с уверенностью говорить, что
тоже способны на многое.
То, что сделал для вуза его основатель –
доктор экономических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ, сейчас главный
научный руководитель Роман Наумович Авербух – мало кому по силам. Особенно в
конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда шло становление вуза. В сложные годы
Роман Наумович со своей командой фактически с нуля создал ведущее высшее
учебное заведение Ленинградской области. Сколько было затрачено сил и энергии,
чтобы лицензировать и аккредитовывать различные программы, открывать новые
факультеты. Он действительно непревзойденный менеджер, управленец!
Мы видели, как
меняется вуз, как становится крепче и красивее.
- А как меняются студенты?
- Студенческий возраст у всех одинаково
прекрасен. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. У них какой-то другой
механизм внутри, другой склад ума. Они быстрее, гибче. Многие по-хорошему
амбициозны. Если еще лет 10 назад студент на первом курсе был совсем еще
школьником, который плавал в понимании, нужно ли ему все это, то сейчас ребята
знают, чего они хотят, где они хотят работать и что нужно сделать для того,
чтобы достичь стратегических целей.
У меня подрастает 13-летняя дочь – я по
ней вижу, что это совсем другое поколение, которое по-своему заточено на
понимание жизни.
- Хватает ли вашим студентам того багажа знаний,
с которым они приходят после школы?
- Если школьник в старших классах
определился с выбором профессии, то да. Он целенаправленно уделяет большее
внимание тем предметам, которые ему понадобятся при поступлении в вуз и
дальнейшем обучении в нем. Сейчас и школы, и вузы учат по другой системе,
нежели 25 лет назад. Выпускники становятся более узкими специалистами, потому
что готовят их под определенную специальность и работодателя.
Современные студенты умеют самостоятельно
добывать информацию и быстро ее обрабатывают. Мне нравится с ними работать, и я
с удовольствием прихожу каждый день на занятия в институт.
- Что вы пожелаете ГИЭФПТ, отмечающему
25-летие?
- От души хочу пожелать, чтобы во все
времена наше образование было конкурентоспособно на рынке труда, чтобы наш вуз
выпустил еще много компетентных специалистов, чтобы в стенах института у
преподавателей всегда была возможность полной самореализации, а у студентов -
возможность получить необходимые и актуальные знания.
Я бы не назвала 25-летие юбилеем, с точки
зрения этимологии слова. Но это большая и значимая дата. Желаю нашему вузу
дальнейшего развития и процветания. Мне очень хотелось бы отметить в качестве
сотрудника института и его юбилей - 50-летие!
Беседовала Татьяна
Можаева