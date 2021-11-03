ГИЭФПТ: «Ты помнишь, как всё начиналось…»

Для многих жителей Ленинградской области и приехавших из других регионов страны институт в Гатчине стал началом профессиональной карьеры и нового интересного жизненного пути. Двадцать пять лет связана с ГИЭФПТ Наталья Витальевна Васильева - кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета. Наталья Витальевна – выпускница первого набора и преподаватель этого же института с 20-летним стажем.

- Наталья Витальевна, почему вы приехали учиться в Гатчину? Каким был первый набор института?

- В 1997 году я окончила Ивангородскую среднюю школу № 1 имени Н.П. Наумова. В августе, когда пора волнений была позади, родители сообщили, что открывается институт в Гатчине и решили сагитировать учиться поближе к дому. Аргумент был неоспорим: нам будет спокойнее! И с результатами вступительных экзаменов в другой вуз я поступила в наш институт. Тогда он назывался Ленинградский институт экономики и финансов. Это был первый очный набор. Вуз открылся только с одним факультетом – экономическим. О нем еще мало знали. В первый год приезжих было немного. Учились, в основном, выпускники гатчинских школ.

Напомню, что у института тогда был только один учебный корпус, а напротив - одно здание общежития. И все! В общежитии первый год жили всего лишь семь студентов. Нам было очень вольготно.

Наш набор попал под введение системы бакалавриата в вузах. У меня есть диплом бакалавра, который я получила после четвертого курса, и диплом специалиста – после пятого курса.

- Кто вас по-настоящему профессионально сориентировал?

- Тепло вспоминаю всех без исключения своих преподавателей: они мне очень дороги. Наш первый декан, уважаемый человек - Лариса Андреевна Ежова, она же преподавала у нас высшую математику. Лариса Андреевна работала в военном вузе – у нее был строгий подход ко всему, но справедливый. Как математик, она всегда четко и понятно давала материал: что нужно делать и какой результат она хочет получить.

С точки зрения профориентации, самое большое влияние оказала Людмила Андреевна Селиванова - теперь моя коллега и друг. Она вела экономические дисциплины и зародила в нас интерес: почему все происходит именно так, с точки зрения экономики, каковы закономерности?

Годы студенчества, на мой взгляд, самые лучшие в жизни каждого человека, и я не исключение. Люблю учиться, и мне всегда это нравилось. К преподавателям отношусь с особым пиететом. С некоторыми мы 20 лет уже коллеги. Есть те, кто преподавал мне, и до сих пор работает.

Мы встречаемся с однокурсниками, поддерживаем хорошие дружеские отношения. Часто встречаемся по рабочим вопросам на различных мероприятиях. Сотрудничаем в организации практик и трудоустройства нынешних студентов ГИЭФПТ.

- Как вы пришли к преподаванию?

- Уже 25 лет я дружу с Еленой Николаевной Дю – она много лет работала помощником ректора по воспитательной работе. Появление на моем жизненном пути Елены Николаевны стала ключевым фактором того, что я осталась в Гатчине и стала работать в институте. Она привела меня сюда, практически, за руку. Я выпускалась в 2002 году: первого апреля (судьбоносная шутка) стала сотрудником тогда еще политехнического лицея №33, а в сентябре пришла лаборантом на кафедру национальной экономики института.

Окончив институт, я поступила в аспирантуру. Как у любого аспиранта, у меня была педагогическая практика. И это затянуло…

В 2013 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а в 2020 получила ученое звание доцент.

- Вы должны знать ГИЭФПТ лучше других: Вы тут и учились, и преподаете. Как менялся вуз?

- В самом начале, конечно, было непросто зарабатывать авторитет. Вуз открылся на базе лицея. Сначала очень хотелось доказать, что мы не хуже, чем другие вузы. А когда пошли значимые результаты, студенты стали побеждать на российских и международных олимпиадах и конкурсах, успешно трудоустраиваться – тогда стало возможным с уверенностью говорить, что тоже способны на многое.

То, что сделал для вуза его основатель – доктор экономических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ, сейчас главный научный руководитель Роман Наумович Авербух – мало кому по силам. Особенно в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда шло становление вуза. В сложные годы Роман Наумович со своей командой фактически с нуля создал ведущее высшее учебное заведение Ленинградской области. Сколько было затрачено сил и энергии, чтобы лицензировать и аккредитовывать различные программы, открывать новые факультеты. Он действительно непревзойденный менеджер, управленец!

Мы видели, как меняется вуз, как становится крепче и красивее.

- А как меняются студенты?

- Студенческий возраст у всех одинаково прекрасен. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. У них какой-то другой механизм внутри, другой склад ума. Они быстрее, гибче. Многие по-хорошему амбициозны. Если еще лет 10 назад студент на первом курсе был совсем еще школьником, который плавал в понимании, нужно ли ему все это, то сейчас ребята знают, чего они хотят, где они хотят работать и что нужно сделать для того, чтобы достичь стратегических целей.

У меня подрастает 13-летняя дочь – я по ней вижу, что это совсем другое поколение, которое по-своему заточено на понимание жизни.

- Хватает ли вашим студентам того багажа знаний, с которым они приходят после школы?

- Если школьник в старших классах определился с выбором профессии, то да. Он целенаправленно уделяет большее внимание тем предметам, которые ему понадобятся при поступлении в вуз и дальнейшем обучении в нем. Сейчас и школы, и вузы учат по другой системе, нежели 25 лет назад. Выпускники становятся более узкими специалистами, потому что готовят их под определенную специальность и работодателя.

Современные студенты умеют самостоятельно добывать информацию и быстро ее обрабатывают. Мне нравится с ними работать, и я с удовольствием прихожу каждый день на занятия в институт.

- Что вы пожелаете ГИЭФПТ, отмечающему 25-летие?

- От души хочу пожелать, чтобы во все времена наше образование было конкурентоспособно на рынке труда, чтобы наш вуз выпустил еще много компетентных специалистов, чтобы в стенах института у преподавателей всегда была возможность полной самореализации, а у студентов - возможность получить необходимые и актуальные знания.

Я бы не назвала 25-летие юбилеем, с точки зрения этимологии слова. Но это большая и значимая дата. Желаю нашему вузу дальнейшего развития и процветания. Мне очень хотелось бы отметить в качестве сотрудника института и его юбилей - 50-летие!

Беседовала Татьяна Можаева