Нехорошая история

Гатчинская городская
прокуратура проверила ООО «История» (ночной, музыкальный клуб STORY в Гатчине
на Красной) на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического и трудового
законодательства, а также требований пожарной безопасности.
Проверка показала
антисанитарию. Руководством «Истории» требования санитарно-эпидемиологического
законодательства в полной мере не исполняются. На кухне клуба работает
сотрудник, не имеющий личной медицинской книжки. Допущены нарушения реализации
холодных блюд и напитков. Во время проверки на витрине на готовых блюдах были
обнаружены мухи и другие насекомые.
По данным прокурорской
проверки, требования законодательства о пожарной безопасности клубом STORY тоже
не исполняются: в помещениях нет огнетушителей, пути эвакуации и эвакуационный
выход перегорожены посторонними предметами. На эвакуационной лестнице нет
необходимого ограждения с поручнями и пр.
В этой связи городской
прокуратурой в отношении должностного лица ООО «История» и юридического лица
вынесено два постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 6.6 КоАП РФ: нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в
специального оборудованных местах. А также два постановления о возбуждении дел
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 20.4 КоАП
РФ: нарушение требований пожарной безопасности, совершенных в условиях особого
противопожарного режима.
Постановления по статье
6.6 КоАП РФ рассмотрены территориальным отделом Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах и удовлетворены.
Управляющий делами ООО «История» привлечен к административной ответственности в
виде штрафа в размере 5000 рублей. Юридическое лицо – ООО «История» наказано на
50 тысяч.
Отделом надзорной
деятельности и профилактической работы Гатчинского района рассмотрены и
удовлетворены постановления по нарушениям пожарной безопасности. Управляющий
делами «Истории» понес административное наказание – штраф в 15000 рублей,
юрлицо ООО «История» оштрафовано на 200 тысяч.
Источник: сайт прокуратуры
Ленинградской области, https://epp.genproc.gov.ru