Нехорошая история

Гатчинская городская прокуратура проверила ООО «История» (ночной, музыкальный клуб STORY в Гатчине на Красной) на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства, а также требований пожарной безопасности.

Проверка показала антисанитарию. Руководством «Истории» требования санитарно-эпидемиологического законодательства в полной мере не исполняются. На кухне клуба работает сотрудник, не имеющий личной медицинской книжки. Допущены нарушения реализации холодных блюд и напитков. Во время проверки на витрине на готовых блюдах были обнаружены мухи и другие насекомые.

По данным прокурорской проверки, требования законодательства о пожарной безопасности клубом STORY тоже не исполняются: в помещениях нет огнетушителей, пути эвакуации и эвакуационный выход перегорожены посторонними предметами. На эвакуационной лестнице нет необходимого ограждения с поручнями и пр.

В этой связи городской прокуратурой в отношении должностного лица ООО «История» и юридического лица вынесено два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.6 КоАП РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специального оборудованных местах. А также два постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ: нарушение требований пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима.

Постановления по статье 6.6 КоАП РФ рассмотрены территориальным отделом Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах и удовлетворены. Управляющий делами ООО «История» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Юридическое лицо – ООО «История» наказано на 50 тысяч.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района рассмотрены и удовлетворены постановления по нарушениям пожарной безопасности. Управляющий делами «Истории» понес административное наказание – штраф в 15000 рублей, юрлицо ООО «История» оштрафовано на 200 тысяч.

Источник: сайт прокуратуры Ленинградской области, https://epp.genproc.gov.ru