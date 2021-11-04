Влияет ли ковид на психику? Разговор с психиатром

- Евгений Николаевич, есть ли сейчас в психоневрологическом
диспансере какие-либо «ковидные» ограничения?
- Психиатрия работает в штатном режиме. Приемы ведутся в
полном объеме, госпитализации тоже. Никаких особых условий для приема по
заболеванию не надо: человек приходит с паспортом, полисом, жалобами, и мы его
принимаем. Так же точно и при поступлении в больницу – кладут всех, нуждающихся
в лечении. Ограничения касаются только профилактики.
- В каком смысле?
- Согласно постановлению правительства Ленинградской
области, платные справки для прохождения водительской и оружейной комиссии и
для трудоустройства выдаются только тем, кто привился либо переболел ковидом за
последние полгода, либо имеет медотвод от прививки или отрицательный тест ПЦР
давностью не более 72 часов. В каждом случае нужно документальное
подтверждение: прививочный сертификат, справка от врача. Информацию можно получить
на Госуслугах и представить прямо в смартфоне. Без этих данных мы не имеем
права справки выдавать.
И это всколыхнуло волну недовольства. У нас идет
нескончаемый поток жалобщиков. Граждане жалуются в прокуратуру – и получают
стандартный ответ: постановление областного правительства не противоречит
федеральному законодательству.
- А как же 323-й закон об оказании медицинской помощи?
- Там действительно есть статья о недопустимости отказа в
медицинской помощи. Но это касается только помощи, предусмотренной
территориальной программой государственных гарантий. Платные услуги к этому не
относятся. А платность справок закреплена в федеральных нормативных документах,
и все эти справки не входят в программу оказания территориальной медицинской
помощи. Это профилактическая помощь, по желанию самого пациента.
Многие заявляют: «Вы ограничиваете мое право на труд, на
вождение». Но право управлять автомобилем, право владеть оружием, право
работать в специальных условиях труда – это косвенное право. Человек может выбрать
работу, не требующую никаких справок, и реализовать свое прямое право на труд.
А справка от психиатра требуется только для работы в специальных условиях.
«Антипрививочники», не сговариваясь, приводят одинаковый
аргумент: «Губернатор и областное правительство нам не указ – у нас есть
президент и федеральное законодательство». Хотя, если внимательно читать закон,
никаких противоречий тут нет. На областном постановлении стоит штамп
Министерства юстиции, но люди то ли не верят, то ли не понимают и продолжают
скандалить. Есть и такие, кто требует предъявить оригинал с синей печатью, а не
заверенную копию. И как объяснить, что губернатор не может рассылать во все
учреждения Ленинградской области собственноручно заверенные постановления?
- Ну и как – действует? Прививаются?
- Да, многие привились ради справки: ушли и вернулись с
прививкой. Мы выдаем справку даже после первой вакцинации.
- А вы бы рекомендовали своим пациентам привиться?
- Я бы рекомендовал. Иммунопрофилактику изобрели много лет
назад, это применяется во всем мире, и, по-моему, только в нашей стране такая
неадекватная реакция. А большинство привитых все-таки не болеют.
К сожалению, медицинская грамотность населения сильно
упала. Она и так-то была не на высоте, а в связи с распространением псевдо-знаний
в интернете возникло невероятное количество заблуждений. Если раньше человек
мог почерпнуть информацию только у врача или, в крайнем случае, в медицинской
энциклопедии, то сейчас принято лечиться по интернету. А там сведения – вплоть
до противоположных.
На темы психиатрии пишут по большей части наши больные.
Кому-то не подошло лечение, кто-то что-то недопонял, кто-то в принципе в
психозе. А лечение тяжелое, часты побочные эффекты. Все это преувеличивается,
симптоматика связывается неправильно – люди описывают совсем не те симптомы,
которые, как видно из контекста, у них есть. Неверно интерпретируют данные. Все
это не добавляет популярности нашей медицине.
- Несет ковид ли последствия «для головы»? В последнее
время стали говорить о том, что коронавирус вызывает психические отклонения…
- Пока такие выводы делать рано – должен быть длительный
период наблюдений, большое количество пациентов, исследования. Исключать
нельзя, но, скорее всего, последствия несет не само заболевание, а его
осложнения. Если было тяжелое течение, с реанимационными мероприятиями, с
поражением легких, гипоксией, это может потом отражаться на когнитивной
функции.
Например, у гриппа есть такое осложнение, как гриппозный
энцефалит – это прямое действие на мозговые оболочки и, соответственно, на сам
мозг. Мы лечим последствия – когнитивные снижения, органические поражения –
такие пациенты у нас бывают. Особенно, если энцефалит перенесен в раннем
детстве – на неразвитый мозг воздействие сильнее. Пока неизвестно, возможна ли
такая форма для ковида. Судить рано.
- Почему столько ярых противников прививки? На дворе – XXI
век, к прививкам, вроде бы, давно привыкли, а реакция – как двести лет назад?
- Ну, например, многие боятся, что им вводят живой ковид (а
у нас есть живые вакцины – туберкулезная, например), хотя это не так. А еще
есть теория, что под видом прививки нам вживляют нанороботов, с помощью которых
людей чипируют и будут потом ими управлять. Люди слышат разные новые слова,
пробуют их между собой состыковывать, и получается вот такая околесица… В
интернете это массивно циркулирует. Впрочем, ничто не ново. Все та же теория
мирового заговора. Страны «сговорились»: сначала запустили ковид, потом создали
вокруг него ажиотаж, чтобы затем вживить всем нанороботов.
- А вы без работы не останетесь… Среди ваших пациентов есть
пострадавшие от ковида?
- Пока только невротические расстройства. О прямом действии
на мозг говорить рано. А вот неврозы у тех, кто сам пережил тяжелую форму
заболевания или смерть близких от коронавируса – есть. Сейчас уже меньше, а в
первую волну был большой поток. Но это обычно не тяжелые неврозы. Нарушения
сна, тревога, страхи. Я думаю, что таких неврозов было гораздо больше, но не
все до нас дошли, опасаясь стигмации – мифического «учета» и т.п.
- Осеннее обострение в этом году присутствует?
- Обострение есть безусловно. Это наши постоянные пациенты,
с тяжелыми заболеваниями, но больницы сейчас не переполнены. Если раньше были
периоды полной загрузки, то на данный момент много свободных мест. Может,
потому что из-за ковида люди стараются избегать госпитализации, если нет острых
состоянии.
Вообще, за 20 лет, что я работаю, стало меньше запущенных
случаев – тяжелых форм шизофрении, глубокой деменции. Появилось много
эффективных препаратов, предотвращающих дальнейшее развитие болезни. Раньше их
практически не было. Например, эмоционально-волевой дефект при шизофрении,
когда человек становился настолько вялый и апатичный, что деградирует, – старые
препараты ничего не могли с ним сделать. Современные лекарства направлены на
борьбу с этим дефектом. Мы можем удлинить период нормального функционирования.
- Что делать, если пациент явно болен, а лечиться не хочет?
- Для недобровольной госпитализации у нас есть два пути.
Первый – принудительное лечение. Назначается только судом и только за уголовное
преступление. Заранее, когда он еще ничего не совершил, но потенциально может,
насильно госпитализировать нельзя.
Второй путь – для пациентов, которые у нас уже
зарегистрированы и представляют непосредственную опасность. Здесь ключевое
слово «непосредственная» – опасность для окружающих или для себя самого. Очень
часто к нам поступают жалобы от соседей, которые обычно боятся за газ – что наш
пациент забудет его выключить, откроет и не закроет и т.д. Но газ – это
потенциальная опасность. Не факт, что он это сделает. На такой случай есть
газовая служба. Если жильцы почувствовали, что у соседа бывают утечки, нужно
вызвать газовщиков, и они, при нарушении правил пользования газовыми приборами,
могут ему газ перекрыть. Психиатры не имеют права вмешиваться.
Непосредственная опасность – это когда человек напал или
пытался напасть. Тогда привлекается полиция, и его доставляют к нам – для
решения вопроса о дальнейшем лечении. Если человек пьет, курит в подъезде и
всех ругает матом, психиатрия сделать ничего не может, госпитализация – дело
добровольное.
- А специальная «психиатрическая скорая» существует?
- В некоторых регионах – да, есть скорая психиатрическая
помощь. Это бригады, специализирующиеся на таких вызовах, с санитарами крепкого
телосложения. У нас отдельной «скорой» нет. Если это общий случай, по вызову
приезжает фельдшер и наш санитар. Если это наш больной, мы оцениваем ситуацию
и, чаще всего, привлекаем полицию. Они забирают пациента и привозят к нам.
Раньше у нас была машина – видавший виды УАЗик «буханка» с
решетками. Наши пациенты и двери в ней вышибали, и переворачивали. Но машину
списали по старости. В планах у комитета здравоохранения есть бригады скорой
психиатрической помощи. В перспективе планируется выделить на область пять
машин, и Гатчина вошла в список.
Кстати, нередки ситуации, когда врач воздействует на
пациента уговором. После нашей беседы он может даже согласиться на
госпитализацию, хотя сюда его везут на «скорой» и с полицией.
- Началась осенняя призывная кампания. Много ли призывником
комиссуется с вашими диагнозами?
- Традиционно больше всего призывников комиссуют хирург,
терапевт и психиатр. Но в процентном соотношении «наших» немного – около 3-5%.
Врач-психиатр военкомата сразу направляет тех, кто в наших списках, к нам на
обследование. Оно проходит большей частью амбулаторно.
- Евгений Николаевич, у людей по-прежнему сохраняется
предубеждение и боязнь «учета». Можно ли вообще скрыть обращение к психиатру?
- Любое обращение и разговоры с психиатром – это дело врача
и пациента. Никогда, ни при каких обстоятельствах не надо об этом сообщать – ни
работодателю, ни банку, ни службе безопасности. И никто не имеет права вам
предъявить претензии. Люди боятся, что их обвинят во лжи. Но закон здесь прямо
защищает интересы пациента: он имеет право скрывать эту информацию, и наказать
за это никто не может. Правами запроса этих сведений обладает очень малое
количество лиц и, конечно, о работодателях речь не идет. Даже врачи обычной
службы не имеют доступа к нашей информации. Если в анкете у работодателя вы
встретите вопрос: состояли ли вы на учете, обращались ли к психиатру – всегда
надо отвечать «нет». Не был, не имел, не состоял.