Котлеты по-гатчински с императорского стола

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гатчинского меню, можно привести ещё одно меню обеда с автографом императора
Николая II в офицерском собрании Лейб-гвардии Преображенского полка,
состоявшегося 18 июня 1912 года. Меню включало несколько блюд, в том числе:
«Truites de Gatchina au bleu Sause mousseline», в переводе с французского:
«Гатчинские форельки с новым соусом муслин».
Но в данной статье речь
пойдёт о другом блюде, название которого также связано с Гатчиной: «Котлеты
по-гатчински».
Представлю читателям два
меню. Первое – меню ужина от 15 февраля 1900 года Офицерского собрания
Лейб-гвардии Санкт-Петербургского короля Фридриха-Вильгельма III, в котором,
кроме всех прочих, есть на третьей позиции блюдо «Cotelettes a la Gatchina
Haricots verts». В переводе с французского: «Котлеты по-гатчински с зелёной
стручковой фасолью».
Второе меню оформлено
скромнее: на оборотной стороне открытки с видом московского Кремля также
третьим блюдом представлены: «Гатчинские котлеты. Пюре из каштанов». Третья
позиция в меню говорит, что котлеты по-гатчински, также, как и гатчинские
форельки, были горячей закуской, но никак не основным блюдом.
Можно только
предположить, как появилось данное блюдо, и каким образом его название связано
с Гатчиной. Императорская охота была переведена в Гатчину из Петергофа в 1858
году. Результаты охот императоров Александра II и Александра III впечатляют:
дичь считалась десятками. Возможно, именно благодаря таким удачным
императорским охотам и тому факту, что мясо дичи жёсткое, на кухне Гатчинского
дворца и появилось новое блюдо – гатчинские котлетки.
Классический рецепт конца
XIX в. сохранился в упрощённом виде, и само блюдо по популярности уступает
более известным пожарским котлетам. В рецепте гатчинских котлет многое взято из
рецепта пожарских котлет. Это неудивительно: пожарские котлеты уже во времена
Пушкина были классикой, и все последующие новые рецепты котлет во многом
придерживались устоявшейся практики приготовления.
Предложу познакомиться с
одним из вариантов рецепта котлет по-гатчински.
Мякоть дичи (глухаря,
тетерева или куропатки) пропустить через мясорубку, добавить отжатый мякиш
белого хлеба, предварительно замоченного в жирных сливках. Оставшиеся сливки по
желанию можно добавить в фарш. Посолить и повторно пропустить через мясорубку.
Фарш очень хорошо перемешать до однородности и пластичности. Необходимо также добавить
в фарш немного холодного сливочного масла, нарезанного мелкими кубиками, слега
перемешать и поставить в холодильник.
Гатчинские котлетки
готовятся с начинкой, в качестве которой используется печень этой дичи. Печень
необходимо обжарить, мелко нарубить, добавить соль и перец, смешать с сырыми
яичными желтками и тщательно перемешать. Теперь можно достать фарш из
холодильника и формировать котлеты с начинкой. Котлеты обвалять в панировке. В
качестве панировки лучше использовать измельчённую на крупной тёрке корочку
белого хлеба. Готовые котлеты можно подержать ещё 10 минут в холодильнике.
Разогреть духовку до 180 градусов. На сковороде растопить топлёное и сливочное
масло, добавить оливкового. Обжарить котлеты с двух сторон до корочки,
переложить на противень и запекать в духовке 10-15 минут. Подавать горячими.
Как видно из двух
вышеприведённых меню, в качестве гарнира рекомендовано подавать каштановое пюре
или зелёную стручковую фасоль. Такое блюдо не терпит разогревания: если дать
ему полежать, то хрустящая корочка перестаёт быть хрустящей, становится мягкой
и влажной.
На дворе уже XXI век, и с дичью – проблемы,
поэтому вместо неё можно использовать куриное мясо и печень, что ещё больше
сближает гатчинские котлетки с пожарскими. Тем более, что и пожарские котлетки
можно также встретить с различной начинкой.
Приятного аппетита!