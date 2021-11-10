Через Госуслуги стало проще компенсировать расходы на услуги и технические средства реабилитации по инвалидности

До недавнего времени в
электронном виде можно было подать лишь заявление на получение компенсации.
Далее в обязательном порядке необходимо было предоставлять оригиналы
документов, подтверждающих соответствующие расходы, в территориальные органы
Фонда социального страхования.
Теперь фотографии или
сканы документов, подтверждающих расходы, можно прикрепить к заявлению на
Госуслугах. При этом оригиналы документов в ФСС предоставлять не нужно.
Сведения проверят, после чего услуга будет оказана и денежные средства
автоматически поступят на счет заявителя.
Компенсировать можно:
- расходы за
самостоятельную покупку и ремонт технического средства реабилитации;
- расходы за сурдоперевод
и тифлосурдоперевод;
- расходы на содержание и
ветеринарное обслуживание собаки-проводника;
- расходы за проезд к
месту нахождения организации, где происходит получение технического средства
реабилитации.
«Совместно с Минтрудом
России и Фондом социального страхования Российской Федерации проделана
масштабная работа по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты,
которая позволит полностью перестроить и упростить процесс подачи заявления для
людей с инвалидностью и их представителей. Больше не придется тратить время и
лично посещать ведомство, чтобы донести бумажные документы», — сообщил замглавы
Минцифры России Дмитрий Огуряев.
Кроме того, обновленный
сервис на Госуслугах позволяет родителям детей-инвалидов, а также официальным
представителям граждан с инвалидностью подать заявление онлайн.
В случае, если заявление
подает один из родителей за ребенка-инвалида, достаточно указать лишь реквизиты
документа, подтверждающего родство, например, свидетельство о рождении или
паспорт. Если заявление подает законный представитель, то нужно приложить
фотографию или скан доверенности. После этого сведения будут проверены, и в
случае успешной проверки результат оказания услуги появится в личном кабинете
на Госуслугах.
«Мы ведем
последовательную работу по улучшению сервисов для граждан с инвалидностью. В
прошлом году изменился порядок получения права на льготную парковку, в сентябре
этого года введены электронные сертификаты на ТСР. Уже сейчас обращаться в бюро
МСЭ можно через портал Госуслуг, а в 12 регионах стартовал пилот по проведению
экспертизы в дистанционной форме. В рамках суперсервиса «Онлайн помощь при
инвалидности» и в дальнейшем планируется улучшать клиентские сценарии,
например, с 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться
проактивно, без посещения гражданином ведомства», — рассказал замглавы Минтруда
России Алексей Скляр.
«Ежегодно 1,5 млн граждан
обращаются за обеспечением различными средствами реабилитации. Перевод процесса
предоставления услуг ФСС в электронный вид с использованием Госуслуг — это
большой значимый результат, который был достигнут в рамках реализации суперсервиса
«Онлайн-помощь при инвалидности», — отметил врио председателя ФСС Алексей
Поликашин.
Напомним, что реализация
суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» осуществляется в соответствии с
поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности.