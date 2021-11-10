Через Госуслуги стало проще компенсировать расходы на услуги и технические средства реабилитации по инвалидности

До недавнего времени в электронном виде можно было подать лишь заявление на получение компенсации. Далее в обязательном порядке необходимо было предоставлять оригиналы документов, подтверждающих соответствующие расходы, в территориальные органы Фонда социального страхования.

Теперь фотографии или сканы документов, подтверждающих расходы, можно прикрепить к заявлению на Госуслугах. При этом оригиналы документов в ФСС предоставлять не нужно. Сведения проверят, после чего услуга будет оказана и денежные средства автоматически поступят на счет заявителя.

Компенсировать можно:

- расходы за самостоятельную покупку и ремонт технического средства реабилитации;

- расходы за сурдоперевод и тифлосурдоперевод;

- расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника;

- расходы за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

«Совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования Российской Федерации проделана масштабная работа по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты, которая позволит полностью перестроить и упростить процесс подачи заявления для людей с инвалидностью и их представителей. Больше не придется тратить время и лично посещать ведомство, чтобы донести бумажные документы», — сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Кроме того, обновленный сервис на Госуслугах позволяет родителям детей-инвалидов, а также официальным представителям граждан с инвалидностью подать заявление онлайн.

В случае, если заявление подает один из родителей за ребенка-инвалида, достаточно указать лишь реквизиты документа, подтверждающего родство, например, свидетельство о рождении или паспорт. Если заявление подает законный представитель, то нужно приложить фотографию или скан доверенности. После этого сведения будут проверены, и в случае успешной проверки результат оказания услуги появится в личном кабинете на Госуслугах.

«Мы ведем последовательную работу по улучшению сервисов для граждан с инвалидностью. В прошлом году изменился порядок получения права на льготную парковку, в сентябре этого года введены электронные сертификаты на ТСР. Уже сейчас обращаться в бюро МСЭ можно через портал Госуслуг, а в 12 регионах стартовал пилот по проведению экспертизы в дистанционной форме. В рамках суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» и в дальнейшем планируется улучшать клиентские сценарии, например, с 1 января 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться проактивно, без посещения гражданином ведомства», — рассказал замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

«Ежегодно 1,5 млн граждан обращаются за обеспечением различными средствами реабилитации. Перевод процесса предоставления услуг ФСС в электронный вид с использованием Госуслуг — это большой значимый результат, который был достигнут в рамках реализации суперсервиса «Онлайн-помощь при инвалидности», — отметил врио председателя ФСС Алексей Поликашин.

Напомним, что реализация суперсервиса «Онлайн помощь при инвалидности» осуществляется в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.